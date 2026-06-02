Ezeket biztos nem tudta a 37 éves Holt költők társasága című filmről

Kevés olyan ember van, aki ne szeretné Robin Williamsnek ezt a korai, Oscar-díjat nyert filmjét. A Holt költők társasága minden jelenete tartogat valamilyen magvas gondolatot, a fiatalokhoz pedig közelebb hozza a kultúra és a tudás iránti rajongást, na meg a lélekemelő filozófiát: carpe diem, vagyis élj a mának! Ez a szívmelengető dráma már 37 éve szolgál lelki iránytűként a jövő generációi számára.

Akár Matt Damon és Ben Affleck is állhattak volna az asztalon a Holt költők társasága ikonikus jelenetében (Fotó: Touchstone Pictures / NORTHFOTO)

A Holt költők társasága Robin Williams kedvenc projektje volt

A Robin Williams-filmeknél kevés változatosabb életút van. Olyan mély drámákkal találkozhatunk, mint az Ébredések, a Patch Adams, a Good Will Hunting, A kétszáz éves ember vagy a Jó reggelt, Vietnam!, de olyan könnyedebb és inkább szórakoztatásra építő filmek is napvilágot láttak, mint a Flubber - A szórakozott professzor, a Jumanji, vagy a Mrs. Doubtfire. Ezek között, valahol félúton helyezkedik el a Holt költők társasága, melyről kevesen tudják, de a zseniális humorista kedvenc alkotása volt. Ennek talán legfőbb oka a szabadság, amit a rendezőtől kapott.

Robin Williams és Peter Weir munkakapcsolata példán kívüli volt. A direktor lehetővé tette, hogy Williams annyit improvizáljon, amennyit szeretne – azzal a kitétellel, hogy a film mondanivalóját nem szabad átértelmeznie. Ez a kreatív táptalaj és szabadság pedig érezhető a filmen is, a színész önmagának legjavát, szórakoztató és mégis bölcs oldalát adta a filmhez.

Valós történet alapján?

A Holt költők társaságának forgatókönyvét Tom Schulman írta, aki később az Isten nem ver Bobbal és a Drágám, a kölykök összementek szövegkönyvét is kezelte. Ugyanakkor a Holt költők társasága volt az első hollywood-i forgatókönyve. Négy különböző változatot írt, a saját élményei alapján a Montgomery Bell Academy nevet viselő elit fiúiskolában. Valahány karaktert, akiket egyebek közt Robert Sean Leonard és Ethan Hawke formált meg, egykori iskolatársai alapján mintázta. Sőt, Robin Williams inspiráló karakterét is egykori tanára alapján vetette papírra.

Vajon a film ikonikus jelenete is megtörtént valamikor a valóságban?

A hó nem túl olcsó

A rendező sokat tett azért, hogy a filmje nem csak tartalmas, de vizuálisan is autentikus legyen, megtartva a lehető legoptimálisabb büdzsét. A film történései az őszből télbe hajlanak át, havas jelenetekkel együtt. A forgatás eredeti helyszíne Georgiában lett volna, mely nem a havas tájairól híres, ezért megspórolva a műhavat, a forgatást Delaware-be helyezték át, ahol a hó ingyen van. Egyébként a film viszonylag kis költségvetésből, 16 millió dollárból készült, mely 235 millió dollárt hozott végül a konyhára – ezzel 1989 ötödik legtöbbet hozó alkotása lett.