Inde Navarrette saját őrületét vitte az év legnépszerűbb horrorjába: ő a Megszállottság csinos feltörekvő sztárja

A közbeszéd és a megfrissült filmművészet erejének köszönhetően a Megszállottság című alkotás az idei év legnagyobb horror újdonsága lett. Ehhez a sikerhez sokat adott a főszereplőt alakító 25 éves színésznő, Inde Navarrette, akiről egész eddig semmit sem hallottunk, most pedig szinte a csapból is ő folyik, mint egy gyönyörű és tehetséges fiatal színész. De ki ez a lány és miért csak most hallunk róla először?
Inde Navarrette gyerekként félt a horroroktól, de a családjában elkerülhetetlen volt
Inde Navarrette az amerikai Tucsonban született, anyai ágon ausztráliai, apai ágon mexikói felmenőkkel. A színművészet már kifejezetten fiatalon érdekelte: a People magazinnak például elmondta, hogy olyan filmek inspirálták őt gyerekként, mint a Gladiátor, a Moulin Rouge! és az Alien, magyarán csupa olyan alkotások, amik egy átlagos gyereknek sok lettek volna. A színésznő elmondása szerint a horror műfaja eleinte kicsit megrémítette, de a családjához mindig közel állt.
A családom mexikói ágán nagyon népszerű a horror. De nagyon! Még Chucky babák is vannak a fürdőszobában. Nagyon intenzív háztartás volt és kifejezetten nagy nyomot hagyott bennem, mert az anyám teljesen más volt. Ő inkább olyanokat szeretett, mint Audrey Hepburn, Sandra Bullock, vagy a 10 dolog, amit utálok benned, illetve a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. Gyerekként azért én is féltem tőlük, nyilván, mert még kicsi voltam. Mégis értékelem a horrort, szóval, valahol középúton vagyok ezen a téren.
Inde Navarrette IMDb oldala alapján nem ma kezdte a szakmát, olyan alkotásokban tűnt fel, mint a 13 okom volt és a Superman és Lois című sorozat. A világi sikert mégis a Megszállottság című film hozta el számára. Ebben az alkotásban Nikkit alakítja, aki egy kívánság miatt menthetetlenül szerelmes lesz a legjobb barátjába és ezért a szerelemért komoly végletekig képes volt elmenni. A színésznő játéka pedig egyszerűen fenomenális volt, képes egyetlen jelenetben is hatalmas érzelmi skálákat bejárni és a kontextusnak megfelelően érzékletes, vagy erőteljes játékot vinni a színre.
Már a lentebbi klipből is érződik, hogy mindenképp Oscar-díj gyanús alakítás!
Inde Navarrette Megszállottságban nyújtott karaktere kicsit önmagára hasonlít
A színésző elmondta, hogy bár a Pearl című filmből Mia Goth sok inspirációt adott a karaktere megformálásához, saját tapasztalataiból is komoly ihletet gyűjtött, hogy a végeredmény ennyire szórakoztatóan elborult legyen.
Nikki karakteréhez hétköznapi tapasztalatokat vettem alapul. Olyan égető érzéseket, minthogy »Tényleg egy bizonyos személynek kell lennem, hogy szeressenek? Ha nem vagy olyan, szerethet-e bárki?« A vágy és a szerelem annyira bensőséges emberi érzések, de honnantól válik borzalmassá? Szerettem volna, ha megértik Nikkit, még akkor is, ha ezeket nehéz megérteni. Ezek azok a témák, amiket nem fogsz megérteni, ha nem élted át és emiatt nagyon sok beszélgetést indított el a film.”
Navarrette számára ez az egész folyamat hirtelen jött – gyorsabban, mint ahogy azt egy átlagos ember be tudná dolgozni. Emiatt tudatosan korlátozza a közösségi médiát, melyben újfent önmagát és az őt érő visszajelzések, dicséretek, kritikák cunamija köszön vissza rá.
Egyelőre korlátozom ezeket a dolgokat, mert ez az egész egy új folyamat kezdete, egy új mérföldkő a karrieremben és először magamat szeretném védelmezni, mindamellett, hogy hálás vagyok mindenki számára, aki szerette a filmet.”
A kritikailag sikeres Megszállottság 2026 májusi debütálása óta egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. A Curry Barker rendezésével készült film csekély 750 ezer dolláros költségvetésből készült, mely a cikk írásakor 167 millió dollárt zsebelt be világszerte. Ez közel 220-szoros nyereség, miközben alig fél hónapja került a mozikba.