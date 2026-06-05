Inde Navarrette saját őrületét vitte az év legnépszerűbb horrorjába: ő a Megszállottság csinos feltörekvő sztárja

A közbeszéd és a megfrissült filmművészet erejének köszönhetően a Megszállottság című alkotás az idei év legnagyobb horror újdonsága lett. Ehhez a sikerhez sokat adott a főszereplőt alakító 25 éves színésznő, Inde Navarrette, akiről egész eddig semmit sem hallottunk, most pedig szinte a csapból is ő folyik, mint egy gyönyörű és tehetséges fiatal színész. De ki ez a lány és miért csak most hallunk róla először?

A Megszállottság kritikai sikere Inde Navarrette játékának köszönhető (fotó: AdMedia/MediaPunch/AdMedia/MediaPunch)

Inde Navarrette gyerekként félt a horroroktól, de a családjában elkerülhetetlen volt

Inde Navarrette az amerikai Tucsonban született, anyai ágon ausztráliai, apai ágon mexikói felmenőkkel. A színművészet már kifejezetten fiatalon érdekelte: a People magazinnak például elmondta, hogy olyan filmek inspirálták őt gyerekként, mint a Gladiátor, a Moulin Rouge! és az Alien, magyarán csupa olyan alkotások, amik egy átlagos gyereknek sok lettek volna. A színésznő elmondása szerint a horror műfaja eleinte kicsit megrémítette, de a családjához mindig közel állt.

A családom mexikói ágán nagyon népszerű a horror. De nagyon! Még Chucky babák is vannak a fürdőszobában. Nagyon intenzív háztartás volt és kifejezetten nagy nyomot hagyott bennem, mert az anyám teljesen más volt. Ő inkább olyanokat szeretett, mint Audrey Hepburn, Sandra Bullock, vagy a 10 dolog, amit utálok benned, illetve a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. Gyerekként azért én is féltem tőlük, nyilván, mert még kicsi voltam. Mégis értékelem a horrort, szóval, valahol középúton vagyok ezen a téren.

Inde Navarrette IMDb oldala alapján nem ma kezdte a szakmát, olyan alkotásokban tűnt fel, mint a 13 okom volt és a Superman és Lois című sorozat. A világi sikert mégis a Megszállottság című film hozta el számára. Ebben az alkotásban Nikkit alakítja, aki egy kívánság miatt menthetetlenül szerelmes lesz a legjobb barátjába és ezért a szerelemért komoly végletekig képes volt elmenni. A színésznő játéka pedig egyszerűen fenomenális volt, képes egyetlen jelenetben is hatalmas érzelmi skálákat bejárni és a kontextusnak megfelelően érzékletes, vagy erőteljes játékot vinni a színre.