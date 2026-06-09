Coppola unokaöccse miatt lett színész a 63 éves Johnny Depp

Kedvenc karib-tengeri kalózunk ma ünnepli 63. születésnapját. Johnny Depp az utóbbi években meglehetősen ellentmondásos karakterévé vált a hollywoodi szcénának, de az vitathatatlan, hogy tetemes karrier áll mögötte, jobbnál jobb filmekkel és alakításokkal. Első szerepét az 1984-es Rémálom az Elm utcában című horrorfilmben kapta, és talán kevesen tudják, hogy ezt Nicolas Cage-nek köszönhetjük.

Már alig várjuk Johnny Depp nagy visszatérését (Fotó: RaúL Terrel / ZUMA Press)

Johnny Depp Nicolas Cage miatt lett színész

Johnny Depp egy véletlennek köszönheti, hogy golyóstoll-árusból Hollywood egyik legnagyobb kortárs színészévé válhatott az elmúlt évtizedek alatt. 15 évesen otthagyta a középiskolát, ahogy minden rendes lázadó, hogy akkori zenekara, a The Kids nevű formáció frontembereként próbáljon szerencsét. A zenei karrier végül parkolópályára került, de nem örökre, hiszen jelenleg is a Hollywood Vampires szupergrup tagjaként koncertezik szerte a világon. Fiatalon nősült először, ekkor lett belőle golyóstoll kereskedő. Feleségével, Lori Depp-pel tett kiruccanást Los Angelesbe, amikor találkozott Nicolas Cage-dzsel, aki azt javasolta neki, próbálja ki magát a színészi pályán. Ez vezetett az első nagyjátékfilmes szerepéhez a Rémálom az Elm utcában című filmben, ahol Freddy Krueger elől menekült. A hírnév három évvel később talált rá, amikor Jeff Yagher kiesése után szerepet kapott a 21 Jump Street sorozatban. A széria után rövidesen elkezdődött az a legendás együttműködés, ami csak a legjobbaknak adatik meg, amikor egy rendező és egy színész között évtizedes kollaboráció alakul ki. Az 1990-es Ollókezű Edward volt Tim Burton és Johnny Depp első közös filmje, amit Gary Oldman a mai napig bán, hogy nem vállalt el. Az Ollókezű Edwardban játszott először Winona Ryderrel, akivel sokáig egy párt alkottak, az elhíresült és később viccesen módosított tetoválása is Winona miatt készült. Tim Burtonnel további 7 filmben dolgoztak együtt és életre szóló barátságot kötöttek.

Az Ollókezű Edwarddal kezdődött a filmvilág egyik leggyümölcsözőbb színész-rendező kapcsolata Tim Burton és Johnny Depp között (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Johnny Depp-filmek

Johnny Depp szinte összes filmbéli szerepére jellemző, hogy excentrikus, furcsa karaktereket alakít. Gary Oldman mellett szorosan második a legnagyobb átalakulók listáján, gondoljunk az Alice csodaországban Őrült Kalaposára a répavörös hajkoronával és az extrém sminkkel, vagy az Éjsötét árnyékban hullaszínűre sminkelt vámpírra, Barnabas Collinsra. De Johnny Depp nemcsak abban jó, hogy ha kell, bohócot csináljon magából. Az ellentmondásos, morális szürkezónában egyensúlyozó karaktereket is hibátlanul el tudja játszani, például a valós személyeken és eseményeken alapuló Fedőneve: Donnie Brasco című filmben. A szélesebb közönség A Karib-tenger kalózai-franchise Jack Sparrow kalózkapitányaként zárta a szívébe igazán, éppen ezért volt olyan fájdalmas, amikor a volt feleségével, Amber Hearddel zajló pereskedés miatt a Disney kihúzta alóla a szerződést.