33 éves a Jurassic Park: a T. rex a valóságban is ki akarta végezni a színészeket!

Gyerekként valahányan imádtuk a dínókat. Ránézésre tudtuk, hogy milyen fajta, hogy növényevők vagy ragadozók és ha nagyon belelendültünk, még a hangjukat is képesek voltunk utánozni. Erre a bűvöletre épített rá a Steven Spielberg-filmek egyik legerősebb, korát meghaladó darabja: a Jurassic Park. Immár 33 éve jött ki az alkotás, mely Michael Crichton vészjósló géntechnológia kritikáját vette alapul.
A Jurassic Park forgatása majdnem annyira veszélyes volt, mint egy dínótámadás
A Jurassic Park szereposztása remek gárda volt, egyebek közt Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum főszereplésével. A filmet Hawaii-on forgatták, ami bármennyire is romantikusan hangzik, viszonylag hamar a halálfélelem színterévé vált – és nem csak játékból. A felvétel idején tombolt az Iniki hurrikán, mely Sam Neill szerint élete egyik legfélelmetesebb élménye volt, mikor elsöpörte a díszletet:
Hawaii-on dolgoztunk egy hétig, vagy 10 napig és reggel 6:30-kor már jelentkeznünk kellett a forgatásra. Erre azt mondják, hogy nem forgatunk ma, mert hurrikán jön... Laura Dern és én lementünk a partra és azt mondja: 'Lehet, ma meg fogunk halni?' Mire én: 'Ez abszolút lehetséges.' Szerencsére elég gyorsan elhaladt, nem volt egy extrém hurrikán, de nagyon sok kárt okozott a díszletben, amikor a közelben volt. Haza kellett mennünk 2-3 napra, de a repülő még landolni sem tudott, mert a kifutó kitépett fákkal és egyéb tárgyakkal volt tele.
A t-rex a valóságban is iszonyat félelmetes volt, de nem azért, amiért gondolnánk
Emlékszünk még arra a jelenetre, amikor az esős időben először találkoznak a kegyetlen óriásszörnnyel? A t-rex életre hívásához nem minden snittben alkalmaztak számítógépes effektet: az ott valóban egy közel 9 tonnás gépmonstrum volt, ami árammal működött. Egy olyan jelenet forgatásáról beszélünk, ahol az eső megteremtéséhez állandó vízpermetet használtak. A stábtagok és színészek utóbbi nyilatkozatai alapján a gép mozgása kiszámíthatatlannak tűnt, olykor önálló életre kelt, emiatt folyamatos veszélynek voltak kitéve pusztán amiatt, mert a közelében voltak.
Ezek után viccesen el lehet vitatkozni azon, hogy melyik veszélyesebb: egy valódi T. rex, ami nem bánt ha egy helyben maradsz, vagy ez a gépszörny.
Technikailag forradalmi alkotás volt
A Jurassic Park egy komoly mérföldkő volt a mozizás történelmében. Az első egész estés film volt, ami realisztikus CGI animációt alkalmazott, hogy életre keltsék a dinoszauruszokat és a nagyobb közönség számára ez volt az első alkalom, hogy ennyire hiteles számítógépes grafikát láthattak. Legalább ennyire forradalmi lépés volt a dinoszauruszok hangjának megalkotása. Legközelebb, amikor a T. rex legfélelmetesebb jeleneteit látjuk, gondoljunk arra hogy a hangmérnök ezt a morgást egy kutya, egy pingvin, egy tigris, egy elefánt és egy aligátor hangjából keverte ki.
A könyv ezerszer sötétebb és véresebb volt
Egyes szülők félthették a gyermekeiket attól, hogy lássák a Jurassic Park legfélelmetesebb részeit, ahogy menekülnek a T. rexek és velociraptorok elől. Az ugyanebben a világban játszódó Michael Crichton-regények, avagy első fordításában megjelent az Őslénypark sorozat részei ugyanakkor összehasonlíthatatlanul durvábbak, véresebbek voltak, ahol a dinoszauruszok támadása pont annyira kegyetlen, ahogy az a valóságban történne, míg Spielberg víziója inkább a feszültségkeltésre épített, szigorúan 12 karikás módon. Egy biztos, ezek a könyvek valóban nem gyerekeknek valók.