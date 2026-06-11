33 éves a Jurassic Park: a T. rex a valóságban is ki akarta végezni a színészeket!

Gyerekként valahányan imádtuk a dínókat. Ránézésre tudtuk, hogy milyen fajta, hogy növényevők vagy ragadozók és ha nagyon belelendültünk, még a hangjukat is képesek voltunk utánozni. Erre a bűvöletre épített rá a Steven Spielberg-filmek egyik legerősebb, korát meghaladó darabja: a Jurassic Park. Immár 33 éve jött ki az alkotás, mely Michael Crichton vészjósló géntechnológia kritikáját vette alapul.

A Jurassic Park megannyi szempontból forradalmi alkotás volt (Fotó: g90 / g90)

A Jurassic Park forgatása majdnem annyira veszélyes volt, mint egy dínótámadás

A Jurassic Park szereposztása remek gárda volt, egyebek közt Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum főszereplésével. A filmet Hawaii-on forgatták, ami bármennyire is romantikusan hangzik, viszonylag hamar a halálfélelem színterévé vált – és nem csak játékból. A felvétel idején tombolt az Iniki hurrikán, mely Sam Neill szerint élete egyik legfélelmetesebb élménye volt, mikor elsöpörte a díszletet:

Hawaii-on dolgoztunk egy hétig, vagy 10 napig és reggel 6:30-kor már jelentkeznünk kellett a forgatásra. Erre azt mondják, hogy nem forgatunk ma, mert hurrikán jön... Laura Dern és én lementünk a partra és azt mondja: 'Lehet, ma meg fogunk halni?' Mire én: 'Ez abszolút lehetséges.' Szerencsére elég gyorsan elhaladt, nem volt egy extrém hurrikán, de nagyon sok kárt okozott a díszletben, amikor a közelben volt. Haza kellett mennünk 2-3 napra, de a repülő még landolni sem tudott, mert a kifutó kitépett fákkal és egyéb tárgyakkal volt tele.

A t-rex a valóságban is iszonyat félelmetes volt, de nem azért, amiért gondolnánk

Emlékszünk még arra a jelenetre, amikor az esős időben először találkoznak a kegyetlen óriásszörnnyel? A t-rex életre hívásához nem minden snittben alkalmaztak számítógépes effektet: az ott valóban egy közel 9 tonnás gépmonstrum volt, ami árammal működött. Egy olyan jelenet forgatásáról beszélünk, ahol az eső megteremtéséhez állandó vízpermetet használtak. A stábtagok és színészek utóbbi nyilatkozatai alapján a gép mozgása kiszámíthatatlannak tűnt, olykor önálló életre kelt, emiatt folyamatos veszélynek voltak kitéve pusztán amiatt, mert a közelében voltak.