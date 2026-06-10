A sárkányok anyja elbukott? Emilia Clarke leáll a filmezéssel

Emilia Clarke bő 15 évnyi tapasztalattal a filmvilág krémjében komoly változásokon megy keresztül, miként számot ad önmagának és a közönségnek az eddigi popkultúrában nyújtott teljesítményéről. Múlt héten őszintén beszélt arról, hogy a Terminator Genisys és Solo – Egy Star Wars történet filmjeit el se kellett volna készíteni, de a pénzért csak azért is megtette és még ezen nyilatkozata nélkül is megfigyelhető Emilia Clarke IMDb oldalán, hogy a Trónok harca és a Mielőtt megismertelek című alkotásain kívül túl sok izgalmas alkotást nem mutatott fel a világsztár – mondhatnánk kár érte, mert ezekben ígéretes és erős alakítást nyújtott.

Az Emilia Clarke-filmek bukásai után színpadon folytatná tovább a színésznő (Fotó: Nicolavail / Lavail_nicolas / Contacto via ZUMA Press)

Emilia Clarke így végül új utakat keresne, visszatérne a színházi szerepléshez

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Budapesten is feltűnt színésznő, Emilia Clarke a színpadon kíván bizonyítani. 2013-ban az Álom luxuskivitelben Broadway feldolgozásában szerepelt, illetve a londoni West End deszkáin is láthatta a közönség A sirály című realista vígjátékban. A színésznő legutóbb a Tribeca Filmfesztiválon adta tiszteletét, ahol megerősítette, hogy lenne ötlete, hogyan térne vissza a Broadwayre:

Imádnám, ha visszatérhetnék a Broadwayre! Van egy álmom is, hogy egyszer a Sweet Charityt adhatnám elő. Ez lenne a terv, vagy bármilyen Fosse musical.

– mondta mosolyogva a színésznő, utalva az eredeti 1966-os musical rendezőjére, Bob Fossera.

A Sweet Charityben a színésznő egy ritkán mutatott oldalát is megcsillanthatja, énekelhet a színpadon a közönség számára. Tegyük hozzá, nem ez lenne az első alkalom, korábban Emilia Clarke Trónok harca musical-paródiában is énekelt és a Last Christmas című filmben ő énekelte el a Wham! híres karácsonyi slágerét.

A Broadway-be való visszatéréshez ugyanakkor némileg szembe kell nézni a múltjával, ugyanis egy 2022-es interjúja szerint az Álom luxuskivitelben színpadi főszereplőjeként kifejezetten rosszul működött:

Katasztrofális volt. Kész voltam? Nem, egyáltalán nemvoltam kész. Egy csecsemő voltam. Nagyon fiatal voltam és tapasztalatlan.