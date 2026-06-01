Mads Mikkelsen újra kést venne a kezébe: Fontos feltételt szabott meg a Hannibal folytatásához

Mads Mikkelsen tavaly karrierjének egyik legszórakoztatóbb filmjét hozta az Anders Thomas Jensen által rendezett Az utolsó viking formájában. A dán színész megannyi ikonikus szerepet tudhat magának, emlékezzünk csak Thomas Vinterberg filmjére, a Még egy kört mindenkinekre, vagy a Doctor Strange-ben alakított gonosz karakterére, akivel Benedict Cumberbatch küzdött meg. Sokak számára viszont Mads Mikkelsen mindig Hannibal Lecter marad.

Mads Mikkelsen szinte elidegeníthetetlen Hannibal szerepétől (Fotó: Armando Gallo/Arga Images / NORTHFOTO)

Mads Mikkelsen Hannibalként szerzett világhírt

A dán színész karrierjének kezdetén nagyon szuper dán művészfilmekben szerepelt, például olyanokban, mint a Zöld hentesek, vagy A vadászat, de a mainstream közönség a Thomas Harris-regényeket nyomaiban feldolgozó Hannibal című sorozatból ismerte meg először. Ebben a sorozatban élete talán legjobb alakítását nyújtotta: ő volt a hírhedt chesapeake-i hasfelmetsző, aki hétköznapi pszichológus inkognitójában segítette a rendőrséget, hogy a legkegyetlenebb sorozatgyilkosokat találják meg, miközben belülről tünteti el saját nyomait. A sorozat további főszerepeit Hugh Dancy és Laurence Fishburne töltötték be, a rendezői széket Bryan Fuller foglalta el.

Az már ismeretes volt, hogy Fuller nem engedte még el ezt a projektet, és ha úgy állnának a csillagok, akkor nekilátna egy folytatásnak, ami A bárányok hallgatnak eseményeit venné alapul. Az ügy Mads Mikkelsent is érdekli, aki a ScreenRantnek adott interjújában arról beszélt, hogy nem tartja ördögtől valónak a projektet, de nem akárhogy.

Ez a Hannibal sorozat egy igazi TV lény. Persze, meg tudna győzni róla, hogy csináljunk egy filmet, de az csak másfél órás lenne és az a mód, ahogy ő ír és ahogy kibontja a karaktereket, az sokkal jobb lenne egy 13-14 epizódos formátumban.

Bár Mikkelsen szeretné megvalósítani ezt a projektet, látja, hogy az idő ellenük dolgozik.

Szerintem sokan térnének vissza, de tudni kell, hogy az óra folyamatosan kattog. Már 10 éve csináltuk, lehet régebb óta. Olyan fiatalok vagyunk, amennyire csak lehet, de attól még túl öregek vagyunk, nem? Ráadásul még évek múlva valósulhat ez meg, de remélem, hogy az emberek élvezni fogják.