100 éve született Marilyn Monroe: ezek a filmek készültek tragikus életéről

100 éve született a szőke ikon, nők millióinak inspirációja és minden férfi álma. Marilyn Monroe élete a csillogáson és a világ szintű ismertségen túl nem volt olyan felhőtlen, amilyennek a mosolygós fényképek és a sikerfilmek beállítják. Sokan megpróbálták megfejteni ennek a szép, de a szépségén túl jóval komplexebb színésznőnek a színfalak és a kamerák mögött zajló életét, napjainkig számos dokumentumfilm és fikciós alkotás készült róla.

Marilyn Monroe a megfejthetetlen díva

A Marilyn Monroe-ról készült filmek sok esetben találkoztak azzal a kritikával, hogy csupán a felszínt kapargatják. Ugyan a színésznő után sok napló maradt az utókorra, melyekből a legtöbb róla készült könyv és film is merít, valamint egykori kollégái és pályatársai visszaemlékezéseiből többen megkísérelték összerakni, milyen is lehetett a világ egyik, ha nem a leghíresebb hollywoodi ikonja, de az igazság az, hogy Marilyn Monroe komplex lényét még a legnagyobb rendezőknek is kihívást okozna megragadni. Ennek ellenére többen is próbát tettek, hol több, hol kevesebb sikerrel.

Filmek Marilyn Monroe-ról

Marilyn Monroe: The Final Days (2001)

Patty Ivins Specht dokumentumfilmje a Marilyn Monroe halála előtti utolsó hónapokról szól. A film különlegessége, hogy Marilyn Monroe utolsó filmje, a Something’s Gotta Give sosem látott jeleneteit tartalmazza, mely kirúgása, majd 1962-ben bekövetkezett halála miatt végül nem készülhetett el. A legtöbb Marylin Monroe-ról készült alkotással ellentétben ez a dokumentumfilm nem csupán a színésznőre fókuszál, hanem a filmben vele játszó kollégáit, Dean Martint, Cyd Charisse-t és Phil Silverst is bevonja a cselekménybe. A legfrissebb információk szerint 2022-ig nem is került elő több felvétel a kútba esett filmből, így a Marilyn Monroe: The Final Days egy igazán kiemelkedő darabja a szőkeségről készült moziknak.

Egy hét Marilynnel (2011)

Tíz évvel a dokumentumfilm után készült az Egy hét Marilynnel, melyben Michelle Williams alakította Monroe szerepét, aki legutóbb a Szex mindhalálig sorozattal tarolta le a Disney Plusz streaminget. A film erősen romantizálja mind Marilyn karakterét, mind az őt körülvevő emberekkel fenntartott kapcsolatát. A mostanában Budapesten lófráló Eddie Redmayne például Colin Clark karakterét alakítja, aki A herceg és a táncosnő című filmje forgatása közben ismerkedett meg a színésznővel. Clark ebben a filmben, mely saját, azonos című regényén alapszik, egy jóval naivabb, ártatlanabb képet fest a valósághoz képest. Valójában egy reménytelen neurotikusnak tartotta Monroe-t, akiről hamar meghozta az ítéletet, hogy valószínűleg egy napon öngyilkos lesz. Bár a film erősen idealizált, a maga idejében nagy sikereket aratott. Michelle Williamst második alkalommal jelölték Oscar-díjra Marilyn Monroe megformálásáért, és egy Golden Globe-díjat is hazavihetett.