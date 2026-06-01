Marilyn Monroe

100 éve született Marilyn Monroe: ezek a filmek készültek tragikus életéről

100 éve született Hollywood legfényesebb szőke csillaga, aki halála után évtizedekkel is még mindig ragyog. Filmek hosszú sora őrzi Marilyn Monroe emlékét.
Marilyn MonroeVan, aki forrón szeretiAna de ArmasMichelle Williams

100 éve született a szőke ikon, nők millióinak inspirációja és minden férfi álma. Marilyn Monroe élete a csillogáson és a világ szintű ismertségen túl nem volt olyan felhőtlen, amilyennek a mosolygós fényképek és a sikerfilmek beállítják. Sokan megpróbálták megfejteni ennek a szép, de a szépségén túl jóval komplexebb színésznőnek a színfalak és a kamerák mögött zajló életét, napjainkig számos dokumentumfilm és fikciós alkotás készült róla.  

Ana de Armas Marilyn Monroe szerepében a Blonde című filmben.
Legutóbb Ana de Armas bújt Marilyn Monroe bőrébe (Fotó: Plan B Entertainment / Entertainment Pictures)

Marilyn Monroe a megfejthetetlen díva  

A Marilyn Monroe-ról készült filmek sok esetben találkoztak azzal a kritikával, hogy csupán a felszínt kapargatják. Ugyan a színésznő után sok napló maradt az utókorra, melyekből a legtöbb róla készült könyv és film is merít, valamint egykori kollégái és pályatársai visszaemlékezéseiből többen megkísérelték összerakni, milyen is lehetett a világ egyik, ha nem a leghíresebb hollywoodi ikonja, de az igazság az, hogy Marilyn Monroe komplex lényét még a legnagyobb rendezőknek is kihívást okozna megragadni. Ennek ellenére többen is próbát tettek, hol több, hol kevesebb sikerrel. 

Marilyn Monroe 1956 körüli portréja.
A Marilyn Monroe-filmek csillogása mögött egy bonyolult életet élő díva rejtőzött  (Fotó: Frank Worth / ZUMA Wire)

Filmek Marilyn Monroe-ról 

Marilyn Monroe: The Final Days (2001) 

Patty Ivins Specht dokumentumfilmje a Marilyn Monroe halála előtti utolsó hónapokról szól. A film különlegessége, hogy Marilyn Monroe utolsó filmje, a Something’s Gotta Give sosem látott jeleneteit tartalmazza, mely kirúgása, majd 1962-ben bekövetkezett halála miatt végül nem készülhetett el. A legtöbb Marylin Monroe-ról készült alkotással ellentétben ez a dokumentumfilm nem csupán a színésznőre fókuszál, hanem a filmben vele játszó kollégáit, Dean Martint, Cyd Charisse-t és Phil Silverst is bevonja a cselekménybe. A legfrissebb információk szerint 2022-ig nem is került elő több felvétel a kútba esett filmből, így a Marilyn Monroe: The Final Days egy igazán kiemelkedő darabja a szőkeségről készült moziknak. 

Egy hét Marilynnel (2011) 

Tíz évvel a dokumentumfilm után készült az Egy hét Marilynnel, melyben Michelle Williams alakította Monroe szerepét, aki legutóbb a Szex mindhalálig sorozattal tarolta le a Disney Plusz streaminget. A film erősen romantizálja mind Marilyn karakterét, mind az őt körülvevő emberekkel fenntartott kapcsolatát. A mostanában Budapesten lófráló Eddie Redmayne például Colin Clark karakterét alakítja, aki A herceg és a táncosnő című filmje forgatása közben ismerkedett meg a színésznővel. Clark ebben a filmben, mely saját, azonos című regényén alapszik, egy jóval naivabb, ártatlanabb képet fest a valósághoz képest. Valójában egy reménytelen neurotikusnak tartotta Monroe-t, akiről hamar meghozta az ítéletet, hogy valószínűleg egy napon öngyilkos lesz. Bár a film erősen idealizált, a maga idejében nagy sikereket aratott. Michelle Williamst második alkalommal jelölték Oscar-díjra Marilyn Monroe megformálásáért, és egy Golden Globe-díjat is hazavihetett.  

Michelle Williams Marilyn Monroe szerepében az Egy hét Marilynnel című filmben.
Michelle Williams Marilyn Monroe alakítása egy Golden Globe-díjat is hozott (Fotó: UPI Photo / eyevine / UPI Photo / eyevine)

Blonde (2022) 

A Blonde a legfrissebb Marilyn Monroe-film, melyben a Tom Cruise-t faképnél hagyó Ana de Armas alakította a Van, aki forrón szereti sztárját. A Blonde sokkal inkább épít a hangulatra és az atmoszférára, mintsem a valós megtörtént eseményekre, de Andrew Dominik filmje pont ettől lett a közönség nagy kedvence. Pont annyira követi a színésznő életét, hogy lineárisan stimmeljenek az események egészen gyermekkorától kezdve, de sokkal nagyobb fókuszt helyez a kamerákon kívüli életére, melyet tragédiák végeláthatatlan sora szegélyezett. A kritika dicsérte Ana de Armas alakítását, különösen, amit a hangjával művelt, hiszen a csillogó szempár és a széles mosoly mellett ez a gyermeki, de mégis végletekig nőies orgánum volt a színésznő igazi védjegye.  

 

 

 

 

