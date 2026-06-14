Alig lehet ráismerni a kilencvenes évek ikonjára: így néz ki napjainkban Meg Ryan

Ki ne emlékezne Meg Ryanre? A színésznő több romantikus filmben és vígjátékban szerepelt, melyekben a bájos, karizmatikus és végtelenül csinos karaktert hozta évekig. Sőt, ő nevelte fel Dennis Quaiddel közös gyermeküket, Jack Quaidet, aki a The Boys című sorozat egyik legfontosabb alakjává vállt – de az anyja immár sehol. Bizonyára sokaknál felmerült a kérdés az évek során: hová tűnt Meg Ryan?
Meg Ryan napjainkban kivonult a filmezésből – ennek pedig érthető okai vannak
A színésznő eleinte szappanopera színésznőként kezdte a karrierjét, ahonnan dobbantva a Meg Ryan-filmeket olyan alkotások erősítették, mint a Harry és Sally, A szerelem hullámhosszán, az Angyalok városa, A szerelem hálójában, Női vonalak, valamint a Kate és Leopold. Kritikailag megosztó filmek voltak ezek, de Meg Ryan esetében minden szőrös szívű kritikusra jutott ezernyi rajongó, akik tévében és videókazettán untig nézték ezeket az alkotásokat.
A kétezres években azonban egyre meredekebb lett a lejtő. A színésznő halmozta a bukott filmeket és az évi két filmből eljutottunk odáig, hogy többévnyi kihagyásokkal szerepelt egy-két vendégszerepben.
Meg Ryan egyszerűen alulmaradt. Az élmezőnyben olyan színésznők vették át úgymond a helyét, mint Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Julia Roberts vagy Sandra Bullock, és így lassan kikerült a producerek telefonkönyvéből. A hollywoodi álmot mégse adta fel egykönnyen: az Így jártam anyátokkal sikere után, 2013-ban már tervezték a női oldalról elmesélt Így jártam apátokkal sorozatot, melyben Meg Ryan játszotta volna a mesélő anya szerepét. Ebből végül nem lett semmi – kilenc év múlva Meg Ryan nélkül, Hillary Duff főszereplésével készítették el a sorozatot.
Alább láthatjuk a kilencvenes évek szépségét, ahogy a 64 éves színésznő arcára napjainkban kiült a kor és a stressz. Meg Ryan fiatalon a legszebb színésznők közé tartozott, mára viszont a ráncok és a megereszkedett bőr csak emlékeztet egykori önmagára, az idő múlásának nyomai erősen kirajzolódtak rajta.
Meg Ryan napjainkban New Yorkban él, ahol fogadott lányát, Daisy True Ryant támogatja, hogy jó táncos válhasson belőle. Sőt, egy pillantás erejére a filmvászonra is visszatér majd: a közeljövőben érkező Good Sex című filmben Natalie Portman és Mark Ruffalo mellett lép színre.