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Meg Ryan

Alig lehet ráismerni a kilencvenes évek ikonjára: így néz ki napjainkban Meg Ryan

2 órája
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Számára nem jött be Hollywood. Meg Ryan egykor a legszebb színésznők közé tartozott.
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Meg RyanA szerelem hálójábanHarry és Sally

Ki ne emlékezne Meg Ryanre? A színésznő több romantikus filmben és vígjátékban szerepelt, melyekben a bájos, karizmatikus és végtelenül csinos karaktert hozta évekig. Sőt, ő nevelte fel Dennis Quaiddel közös gyermeküket, Jack Quaidet, aki a The Boys című sorozat egyik legfontosabb alakjává vállt – de az anyja immár sehol. Bizonyára sokaknál felmerült a kérdés az évek során: hová tűnt Meg Ryan?

Meg Ryan a plasztikai műtétjei előtt igen népszerűnek számított a filmes világban.
Meg Ryan a Kate és Leopold idején gyönyörű volt (Fotó: 90061/KPA)

Meg Ryan napjainkban kivonult a filmezésből – ennek pedig érthető okai vannak

A színésznő eleinte szappanopera színésznőként kezdte a karrierjét, ahonnan dobbantva a Meg Ryan-filmeket olyan alkotások erősítették, mint a Harry és Sally, A szerelem hullámhosszán, az Angyalok városa, A szerelem hálójában, Női vonalak, valamint a Kate és Leopold. Kritikailag megosztó filmek voltak ezek, de Meg Ryan esetében minden szőrös szívű kritikusra jutott ezernyi rajongó, akik tévében és videókazettán untig nézték ezeket az alkotásokat.

A kétezres években azonban egyre meredekebb lett a lejtő. A színésznő halmozta a bukott filmeket és az évi két filmből eljutottunk odáig, hogy többévnyi kihagyásokkal szerepelt egy-két vendégszerepben.

Meg Ryan egyszerűen alulmaradt. Az élmezőnyben olyan színésznők vették át úgymond a helyét, mint Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Julia Roberts vagy Sandra Bullock, és így lassan kikerült a producerek telefonkönyvéből. A hollywoodi álmot mégse adta fel egykönnyen: az Így jártam anyátokkal sikere után, 2013-ban már tervezték a női oldalról elmesélt Így jártam apátokkal sorozatot, melyben Meg Ryan játszotta volna a mesélő anya szerepét. Ebből végül nem lett semmi – kilenc év múlva Meg Ryan nélkül, Hillary Duff főszereplésével készítették el a sorozatot.

Alább láthatjuk a kilencvenes évek szépségét, ahogy a 64 éves színésznő arcára napjainkban kiült a kor és a stressz. Meg Ryan fiatalon a legszebb színésznők közé tartozott, mára viszont a ráncok és a megereszkedett bőr csak emlékeztet egykori önmagára, az idő múlásának nyomai erősen kirajzolódtak rajta.

Meg Ryan ma már alig ismerhető fel, a kor, az idő, a plasztika komoly nyomot hagyott arcán.
Csak apró vonások emlékeztetik egykori önmagára Meg Ryant (Fotó: Doug Peters)
Meg Ryan fiatalon a népszerű színésznők táborát erősítette.
Bőre alaposan megereszkedett az évek során (Fotó: Doug Peters)

Meg Ryan napjainkban New Yorkban él, ahol fogadott lányát, Daisy True Ryant támogatja, hogy jó táncos válhasson belőle. Sőt, egy pillantás erejére a filmvászonra is visszatér majd: a közeljövőben érkező Good Sex című filmben Natalie Portman és Mark Ruffalo mellett lép színre.

 

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