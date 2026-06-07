A Megszállottság után őket is látni kell: 7 nő, akitől minden néző összecsinálta magát

Talán semmi túlzás nincs benne, ha azt mondjuk, a Megszállottság már most az év egyik legnagyobb horrorszenzációja. A nézők körében futótűzként terjedő film főszereplőnője olyan nyugtalanító és intenzív alakítást nyújt, amelyet sokan már most az idei év legemlékezetesebb teljesítményei között emlegetnek, sőt, egyes vélemények szerint akár az Oscar-szezonban is érdemes lesz odafigyelni Inde Navarrettére. Persze nem ez az első alkalom, hogy egy női karakter rettegésben tartotta a nézőket, a filmhistória tele van olyan emlékezetes alakításokkal, amelyek egyszerre voltak lenyűgözőek, kiszámíthatatlanok és vérfagyasztóak, akárcsak a Megszállottság Nikkije. Ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat mai cikkünkben!

A Megszállottság 2026-ban elviszi a prímet, de kiktől rettegtünk korábban? (Fotó: IMDb)

Amy Dunne, Holtodiglan

A mostanság már Sacha Baron Cohennel a legnézettebb Netflix-filmek kínálatában romantikázó Rosamund Pike karaktere a modern thrillerek egyik legmanipulatívabb figurája. A rideg és nem kevésé számító figura, Amy elképesztő intelligenciával irányítja a körülötte zajló eseményeket, bábuként mozgatja a többi szereplőt, miközben a néző folyamatosan próbálja megfejteni valódi szándékait.

Pearl, Pearl

Ugye, jól ismerjük a klasszikus vidéki lány karaktert, akinek az a nagy álma, hogy egyszer eljut a városba, és ott sztár válik belőle. Első pillantásra Mia Goth Pearlje is egy ilyen egyszerű teremtésnek tűnik, ám megszállottsága és elfojtott indulatai fokozatosan elszabadulnak. A film egyik legnagyobb erőssége, hogy végig betekintést enged a főhősnő torzuló lelkiállapotába, amit Goth emlékezetes, csontig hatoló alakítása tesz igazán nyugtalanítóvá.

Mia Gothot hamarosan Christopher Nolan Odüsszeia című filmjében is láthatjuk, de addig is érdemes megnézni tőle a Pealt (Fotó: IMDb)

Annie Wilkes, Tortúra

Szokás mondani, hogy sose találkozz a példaképeddel. Ezt annyiban pontosítanánk, hogy „sose találkozz a rajongóiddal”. A Tortúra Annie-je ugyanis elsőre kedves fanatikusnak tűnik, de rövid idő után kiderül, hogy megszállottsága és kiszámíthatatlansága halálos veszélyt jelent. A legendás Kathy Bates Oscar-díjat érő alakítása máig a filmtörténet egyik legfélelmetesebb antagonistájaként van számon tartva.