A Megszállottság után őket is látni kell: 7 nő, akitől minden néző összecsinálta magát

Talán semmi túlzás nincs benne, ha azt mondjuk, a Megszállottság már most az év egyik legnagyobb horrorszenzációja. A nézők körében futótűzként terjedő film főszereplőnője olyan nyugtalanító és intenzív alakítást nyújt, amelyet sokan már most az idei év legemlékezetesebb teljesítményei között emlegetnek, sőt, egyes vélemények szerint akár az Oscar-szezonban is érdemes lesz odafigyelni Inde Navarrettére. Persze nem ez az első alkalom, hogy egy női karakter rettegésben tartotta a nézőket, a filmhistória tele van olyan emlékezetes alakításokkal, amelyek egyszerre voltak lenyűgözőek, kiszámíthatatlanok és vérfagyasztóak, akárcsak a Megszállottság Nikkije. Ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat mai cikkünkben!
Amy Dunne, Holtodiglan
A mostanság már Sacha Baron Cohennel a legnézettebb Netflix-filmek kínálatában romantikázó Rosamund Pike karaktere a modern thrillerek egyik legmanipulatívabb figurája. A rideg és nem kevésé számító figura, Amy elképesztő intelligenciával irányítja a körülötte zajló eseményeket, bábuként mozgatja a többi szereplőt, miközben a néző folyamatosan próbálja megfejteni valódi szándékait.
Pearl, Pearl
Ugye, jól ismerjük a klasszikus vidéki lány karaktert, akinek az a nagy álma, hogy egyszer eljut a városba, és ott sztár válik belőle. Első pillantásra Mia Goth Pearlje is egy ilyen egyszerű teremtésnek tűnik, ám megszállottsága és elfojtott indulatai fokozatosan elszabadulnak. A film egyik legnagyobb erőssége, hogy végig betekintést enged a főhősnő torzuló lelkiállapotába, amit Goth emlékezetes, csontig hatoló alakítása tesz igazán nyugtalanítóvá.
Annie Wilkes, Tortúra
Szokás mondani, hogy sose találkozz a példaképeddel. Ezt annyiban pontosítanánk, hogy „sose találkozz a rajongóiddal”. A Tortúra Annie-je ugyanis elsőre kedves fanatikusnak tűnik, de rövid idő után kiderül, hogy megszállottsága és kiszámíthatatlansága halálos veszélyt jelent. A legendás Kathy Bates Oscar-díjat érő alakítása máig a filmtörténet egyik legfélelmetesebb antagonistájaként van számon tartva.
Anna, Megszállottság
Az idei slágerfilmmel azonos címen osztozó 1981-es alkotás főhősnőjét, Annát Isabelle Adjani alakítja, akivel kapcsolatban konszenzus van a rajongókban, hogy a horrorfilmek történetének egyik legintenzívebb teljesítményét nyújtja. Anna mentális összeomlása és egyre szélsőségesebb viselkedése végig nyomasztó légkört teremt, miközben a film a pszichológiai horror és a testhorror határán mozog, szegény Sam Neill pedig csak kapkodja a fejét két órán keresztül.
Bellatrix Lestrange, Harry Potter-filmek
A hatodik X-et nemrégiben betöltő Helena Bonham Carter figurája kétségkívül a varázsvilág egyik legőrültebb és legveszélyesebb boszorkánya, aki maga mögött csak felperzselt talajt és szenvedést hagy. Bellatrix fanatikusan hű egyetlen Nagyurához, Voldemorthoz, és láthatóan élvezi a káoszt, valamint a szenvedést, amit másoknak okoz. Kíváncsian várjuk, a gőzerővel készülő HBO Max-sorozatban ki veszi majd át a szerepet Carter kisasszonytól.
Nina Sayers, Fekete hattyú
Natalie Portman karakterének is van egy megszállottsága, az pedig nem más, mint a tökéletesség. Ám a siker felé vezető rögös úton sajnos főhősnőnk fokozatosan elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Darren Aronofsky fantasztikus filmjének ereje abban rejlik, hogy a néző Nina szemszögéből tapasztalja meg a paranoia és az önpusztítás egyre ijesztőbb jeleit, de persze ez mit sem érne Portman kivételes alakítása nélkül.
Esther, Az árva
Az árva legnagyobb erőssége maga az Isabelle Fuhrman által zseniálisan vászonra varázsolt Esther, aki elsőre ártatlan gyermeknek tűnik. Ahogy azonban lehull a lepel a valódi természetéről, egyre világosabbá válik, hogy a horrorfilm egyik legemlékezetesebb és legkiszámíthatatlanabb gonosztevőjével van dolgunk, elég csak arra a hírhedt virágcsokros jelenetre gondolnunk. Szó se róla, Esther nem véletlenül érdemelte ki a helyét egy legrosszabb gyermekekről szóló listán is!
A Megszállottság május 28-án érkezett meg a hazai mozikba, a film előzetesét ide kattintva tudja megtekinteni: