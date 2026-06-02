Szexi és vadul belénk van esve: a Megszállottság egy életre kiöli a szerelem vágyát – Kritika

A napokban felrobbantották az internetet a youtuberek által rendezett nagyszabású, nagyvászonra tervezett tartalmak. Mind a Backrooms és a Megszállottság olyan alkotások, amiket huszonéves fiatalok készítettek és új színt hoznak az egyébként is reneszánszát élő horror műfajába. Utóbbi nagyjából 750 ezer dolláros büdzséből készült és a cikk írásakor, pályafutásának harmadik hetében 148 millió dollárt hozott világszerte. Muszáj volt megnéznünk, hogy mi ez a felhajtás Curry Barker YouTube-tól távoli első alkotása körül, mely iránt akkora az érdeklődés, hogy már napokkal a vetítés előtt is nehéz volt jó helyet foglalni a mozikban.
Megszállottság kritika: Üres hype, vagy tényleg a modern horror műfajának egyik legizgalmasabb darabja?
A történet Bear (Michael Johnston) és Nikki (Inde Navarrette) karaktere körül forog. Bear igyekszik kitörni a barátzónából, de soha nem volt elég bátorsága, hogy elmondja Nikkinek az érzéseit. Végső elkeseredésében kezébe fog egy (látszólag) varázslattal működő eszközt és azt kívánja, hogy a lány mindennél jobban szeresse őt. A kívánsága azonnal teljesül, a lány számára megmagyarázhatatlan okokból ellenállhatatlan vonzalmat érez iránta, mely elborult végletekig vezeti őt érzelmei kimutatásában. A főszereplők barátai, Ian (Cooper Townlinson) és Sarah (Megan Lawless) persze semmit nem tudnak a furcsa viselkedés hátteréről és borzasztó intrikára gyanakodnak – miközben a valóság sokkal borzalmasabb, mint amit el tudnak képzelni.
Az alapsztori nem újdonság, láttunk már félresikerült kívánságokról filmeket – gondoljunk a Bájkeverőre, a Nem férek a bőrödbe filmre vagy az Oscar-jelölt Távkapcsra – de a legtöbb ezek közül a komikus oldalát fogja meg a témának.
Ez az alkotás tényleg komolyan veszi a kérdést, hogy mi lenne, ha valaki ilyen szinten, ennyire borzalmasan erősen szeretne bele a kiszemeltjébe. Teljesen hitelesen ábrázolja azt a kétségbeesést, társfüggőséget, amelynek nyomával a hétköznapokban is találkozhatunk, de ebben a filmben nagyító alá került.
A film forgatókönyvi szinten is egy kiforrott alkotást sejtet ahhoz képest, hogy egy 26 éves youtuber első nagyfilmjéről van szó. A film jelentős részét lehetetlen kiszámítani, pontosan tudjuk hogy kegyetlen dolgok fognak történni, de a dolgok hogyanja még így is sokkolni fog. Főleg moziban, ahol az a kevés jumpscare is narratív tartalommal bír, egyszerűen a filmnek egy pillanata nem érződik feleslegesnek, vagy üresnek.
A Megszállottság zenéje majdnem észrevehetetlen, de ez a legnagyobb erénye. Lassú, morózus dallamok érzékeltetik a feszültség fokozódását, de hatásában mégse fordul át a nevetségesség küszöbén. Pont annyira hatásos, amennyire kell, illetve jól bánik a belső motívumaival. A film hangkeverése már önmagában indokolttá teszi a mozis megtekintést, az otthoni sztereó tévén egyszerűen nem ugyanazt a filmet fogjuk befogadni.
Oscart az őrült csajnak!
A megszállott lányt játszó Inde Navarrette játékával nem lehet betelni. Olyan hatalmas színészi spektrumot fedett le egy filmen, vagy akár egy jeleneten belül, hogy egyértelműen ő vitte a hátán az egész alkotást. A fürkésző nézése mögött folyamatosan érezzük a feszültséget, amely bármikor kitörhet egyetlen rosszul intézett rezdülés, vagy szerencsétlenül megfogalmazott mondat mögött.
Mindenképp méltó legalább egy jelölésre a következő Oscar-díjátadón, a 25 éves színésznő igazán magasra tette a lécet, amit még önmagának is elég lesz megugrania a jövőben.
Nem lehet persze elmenni a szerencsétlenül járt Michael Johnston karaktere előtt sem. Az ő perspektívájából érthetővé válik a kezdeti motivációja, mindamellett hogy alig győzzük sajnálni őt. Az ő karaktere egy lenyomat lehet a napjainkban felkapott „férfimagány” jelenségre, melyben különböző komplex tényezők miatt a férfiak egy jelentős része nem képes érdemi kapcsolatot kialakítani és ezért kétségbeesetten ugranak bármilyen lehetőségre, legyen az bármennyire abszurd. Esetünkben a főszereplő pont ezt bánta meg, ami egy tragédiának a még mélyebb tragédiájába fordul át.
Túl erős?
Ez a film nem való mindenkinek. A 16-os karika ne tévesszen meg senkit, a Megszállottság minden bizonnyal a korhatár besorolás felső határát súrolja. A filmben látható erőszakos és explicit témák bár indokoltak, egyesek számára öncélúnak tűnhet ez a fajta bátor ábrázolásmód, amely tényleg kísérletezik azzal, hogy hol lehet meghúzni a határt. Egyértelműen nem azoknak a horror rajongóknak készült, akik egy ijesztő filmre számítanak, ugyanis a film az atmoszférájával épít fel félelmetes közeget és nem baltás gyilkosokkal – ez viszont nem a film hibája, sőt a horror rajongók másik fele pont ezért fogja imádni.
Pont: 8,8/10 – Nagyon szőrös szívűnek kell lenni, hogy valaki beleálljon ebbe a filmbe. Fenomenálisan jó alakítások, hatásos audiovizuális kivitelezés és egy új mérce a modern horrorfilmek közt.