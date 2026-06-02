Szexi és vadul belénk van esve: a Megszállottság egy életre kiöli a szerelem vágyát – Kritika

A napokban felrobbantották az internetet a youtuberek által rendezett nagyszabású, nagyvászonra tervezett tartalmak. Mind a Backrooms és a Megszállottság olyan alkotások, amiket huszonéves fiatalok készítettek és új színt hoznak az egyébként is reneszánszát élő horror műfajába. Utóbbi nagyjából 750 ezer dolláros büdzséből készült és a cikk írásakor, pályafutásának harmadik hetében 148 millió dollárt hozott világszerte. Muszáj volt megnéznünk, hogy mi ez a felhajtás Curry Barker YouTube-tól távoli első alkotása körül, mely iránt akkora az érdeklődés, hogy már napokkal a vetítés előtt is nehéz volt jó helyet foglalni a mozikban.

Megszállottság 2026: az alapja egy tipikus "vigyázz, mit kívánsz" sztori, de ennél nem szabad megállni (Fotó: Focus Features)

Megszállottság kritika: Üres hype, vagy tényleg a modern horror műfajának egyik legizgalmasabb darabja?

A történet Bear (Michael Johnston) és Nikki (Inde Navarrette) karaktere körül forog. Bear igyekszik kitörni a barátzónából, de soha nem volt elég bátorsága, hogy elmondja Nikkinek az érzéseit. Végső elkeseredésében kezébe fog egy (látszólag) varázslattal működő eszközt és azt kívánja, hogy a lány mindennél jobban szeresse őt. A kívánsága azonnal teljesül, a lány számára megmagyarázhatatlan okokból ellenállhatatlan vonzalmat érez iránta, mely elborult végletekig vezeti őt érzelmei kimutatásában. A főszereplők barátai, Ian (Cooper Townlinson) és Sarah (Megan Lawless) persze semmit nem tudnak a furcsa viselkedés hátteréről és borzasztó intrikára gyanakodnak – miközben a valóság sokkal borzalmasabb, mint amit el tudnak képzelni.

Az alapsztori nem újdonság, láttunk már félresikerült kívánságokról filmeket – gondoljunk a Bájkeverőre, a Nem férek a bőrödbe filmre vagy az Oscar-jelölt Távkapcsra – de a legtöbb ezek közül a komikus oldalát fogja meg a témának.

Ez az alkotás tényleg komolyan veszi a kérdést, hogy mi lenne, ha valaki ilyen szinten, ennyire borzalmasan erősen szeretne bele a kiszemeltjébe. Teljesen hitelesen ábrázolja azt a kétségbeesést, társfüggőséget, amelynek nyomával a hétköznapokban is találkozhatunk, de ebben a filmben nagyító alá került.