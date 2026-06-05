Mindenki ezt a horrort nézi: A Megszállottság Steven Spielberg több mint 40 éves rekordját nyugdíjazta

A „vigyázz, mit kívánsz, mert még valóra válik” intelem talán még sosem volt ennyire aktuális. A mozikban taroló Megszállottság című horror ugyanis egy viszonzatlan szerelemről szól, mely egy varázsütésre fojtogató rajongásba csap át, és a ragaszkodó szerelem legbrutálisabb oldalát mutatja be. Ami egy negédes tiniromantikának indul, csakhamar egy olyan rémületté válik, amit látva már csak lámpafény mellett merünk majd elaludni.

A Megszállottság 2026, de talán az egész évtized legjobb horrorja (Fotó: IMDb)

A Megszállottság még E.T., a földönkívülit is lekörözte

Curry Barker filmjének híre futótűzként terjed az emberek között, a nézőszám pedig napról napra és hétről hétre csak duzzad. Ez pedig konkrét számokkal is kimutatható: A Megszállottság az első hétvégéjén még 17 millió dolláros bevételnél járt, ez a második vasárnapon már 54 millió volt, majd az azt követő hét utolsó napján már 105 millió dollárt termelt vissza a kasszáknál, azóta pedig több mint 160 millióval büszkélkedhet, és még hátra van a negyedik hétvége.

Arra, hogy egy film három hétvégén keresztül több bevételt produkáljon, mint az azt megelőző péntek-vasárnapi ciklusban nagyon-nagyon régen, több mint 40 éve nem volt példa. Egészen 1982-ig kell visszatekernünk az idő vasfogakból álló kerekét, mikor is az idén ismét erős sci-fivel jelentkező Steven Spielberg szerethető kis űrlénye, E.T. tarolt a filmszínházakban, és minden héten egyre több és több váltott rá jegyet.

A Megszállottág főszereplői: Inde Navarrette és Michael Johnston (Fotó: IMDb)

Kis pénz, nagy horror

A Megszállottság egyébként ezzel az eredményével a saját zsánerén belül is igazi gigásznak számít már most, és olyan sikeres horrorklasszikusokhoz csatlakozik, mint az Ideglelés vagy Paranormal Activity. Az imént említett két mű ugyanis abban hasonlít a jelenlegi mozikínálat abszolút aduászára, hogy mindkettő remek befektetésnek bizonyult, hiszen nevetségesen alacsony költségvetéssel tudott kasszasiker lenni.

A még Stephen Kinget is majdnem halálra paráztató Ideglelés, avagy The Blair Witch Project 200 ezer dollárból 250 milliót, míg a Paranormal Activity még ezen is túltett, hiszen a 150 ezres költségvetésének a tizenháromezerszeresét (!) hozta vissza a maga közel 200 milliós bevételével. A Megszállottság ehhez képest még kispályásnak számít, miután Barker és társai „csak” kétszázszor több pénzt termeltek, mint a 750 ezres kezdőbüdzsé, és hol van még a vége...