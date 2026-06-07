Hollywood lélegzik! Az év első felében rég látott mértékekben ontották a szuperfilmeket, az Agyugrásztól a Megszállottságig!

A filmvilágban rég volt olyan jó év, mint 2026 – pedig még csak a felénél járunk! A kreatív ipart nem csak a koronavírus sújtotta, hanem a megváltozott filmnézési szokások is, miután évről évre eredetiséget szinte teljesen mellőző képregényfilmek és egyéb nosztalgiára építő üres alkotások telítették be a mozik helyeit. A helyzet mégis normalizálódni látszik: beszéljünk akár az Üvöltő szelekről, az Agyugrászról, vagy az utóbbi hetekben nagyot szakító Megszállottságról, egyszerűen szinte mindenki találhat valami neki való filmet – ez pedig végtelenül megható.
A Megszállottság és még megannyi horrorfilm bizonyította, hogy a zsánerben van még szufla
28 évvel később: A csonttemplom
Danny Boyle sikeres horrorfilmjének folytatása. A film bár zseniális volt, a kasszáknál nem teljesített jól – a becslések szerint ennek az az oka, hogy a készülő 28 évvel később trilógia első része tavaly nyáron jött ki és az emberek a cím alapján azt hitték, ugyanarról a filmről van szó.
Üvöltő szelek
Valentin napra is volt mit nézniük a szerelmeseknek. Jacob Elordi és Margot Robbie szerelmi szálát követhettük ebben a modern feldolgozásban, mely audiovizuális formában abszolút formabontó és jobb szó híján egyszerűen jó nézni. A film megtekinthető az HBO Max műsorán.
Marty Supreme
Timothée Chalamet életének legjobb alakítását nyújtja ebben a filmben. A filmet összesen kilenc Oscar-díjra jelölték, de egyiket se sikerült hazavinnie – egyesek szerint ennek köze lehet Timothée Chalamet botrányos megszólalásához, melyet a balett intézményéről formált.
Agyugrász
Aranyos és szellemes alkotás, mely a tavalyi Elio című film bukása után némileg visszahozta a bizalmat a Disney-Pixar jobb napokat megélt stúdiójába. A film elérhető a Disney+ műsorkínálatában.
A Hail-Mary küldetés
Andy Weir, A mentőexpedíció zseniális sci-fi írója nem hagy minket unatkozni. Ryan Gosling megmenti a Földet egy különleges lény segítségével, teszik ezt egy olyan űrbéli látképben, ami moziban üt igazán. A szokatlan főhős, Rocky után többen elgondolkoztak azon, hogy kaphat-e Oscar-díjat egy bábmester.
Az ördög Pradát visel 2
Egy régóta érlelődött folytatás! Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci története pont úgy veszi fel a szálat, hogy megfelelően újszerűnek érződik: új kihívások a régi kedvelt karakterekkel.
Kész dráma
Egy film Robert Pattinson és Zendaya házasságáról… ami közel sem olyan idilli, mint amilyennek hangzik. Egy film a szerelem feltételeiről, baráti intrikákról és egyéb mély kérdésekről – mindezt egy befogadható, könnyedebb formában. Mi így szeretjük az A24-et!
Backrooms – Hátsó szobák
A májusi időszakot a youtuberek nyerték. Kane Parsons 16 évesen készítette el első kisfilmjét a YouTube-ra: ez volt a The Backrooms, a misztikus, csendjével nyomasztó üres szobákról szóló horrorsorozatának kezdő alkotása. A kommentszekció évekig presszírozta, hogy elkészítse a film egészestés változatát, mely az A24 jóvoltából létre is jöhetett Renate Reinsve főszereplésével. Parsons 20 évesen a filmstúdió legfiatalabb rendezője lett, aki egyben a vállalat legjobb nyitását hozta valaha.
Megszállottság
Egy másik youtuber, Curry Barker első YouTube-on kívüli alkotása a Megszállottság, ami tavaly már a Torontói Filmfesztiválon is bizonyított. Ebben az alkotásban Inde Navarrette Oscar-díj gyanús alakítást nyújtott a véresen féltékeny barátnőként, mely olyan hatásosra sikerült, hogy az emberek sorozatosan arról számolnak be, hogy napokig kísértette őket.