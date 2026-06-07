Hollywood lélegzik! Az év első felében rég látott mértékekben ontották a szuperfilmeket, az Agyugrásztól a Megszállottságig!

A filmvilágban rég volt olyan jó év, mint 2026 – pedig még csak a felénél járunk! A kreatív ipart nem csak a koronavírus sújtotta, hanem a megváltozott filmnézési szokások is, miután évről évre eredetiséget szinte teljesen mellőző képregényfilmek és egyéb nosztalgiára építő üres alkotások telítették be a mozik helyeit. A helyzet mégis normalizálódni látszik: beszéljünk akár az Üvöltő szelekről, az Agyugrászról, vagy az utóbbi hetekben nagyot szakító Megszállottságról, egyszerűen szinte mindenki találhat valami neki való filmet – ez pedig végtelenül megható.

A Megszállottság kritikai és közönségsikernek örvend egyszerre (Fotó: Focus Features)

A Megszállottság és még megannyi horrorfilm bizonyította, hogy a zsánerben van még szufla

28 évvel később: A csonttemplom

Danny Boyle sikeres horrorfilmjének folytatása. A film bár zseniális volt, a kasszáknál nem teljesített jól – a becslések szerint ennek az az oka, hogy a készülő 28 évvel később trilógia első része tavaly nyáron jött ki és az emberek a cím alapján azt hitték, ugyanarról a filmről van szó.

Üvöltő szelek

Valentin napra is volt mit nézniük a szerelmeseknek. Jacob Elordi és Margot Robbie szerelmi szálát követhettük ebben a modern feldolgozásban, mely audiovizuális formában abszolút formabontó és jobb szó híján egyszerűen jó nézni. A film megtekinthető az HBO Max műsorán.

Fülledt szerelem, erőteljes képekben (Fotó: JLPPA/Bestimage/00732809)

Marty Supreme

Timothée Chalamet életének legjobb alakítását nyújtja ebben a filmben. A filmet összesen kilenc Oscar-díjra jelölték, de egyiket se sikerült hazavinnie – egyesek szerint ennek köze lehet Timothée Chalamet botrányos megszólalásához, melyet a balett intézményéről formált.

Agyugrász

Aranyos és szellemes alkotás, mely a tavalyi Elio című film bukása után némileg visszahozta a bizalmat a Disney-Pixar jobb napokat megélt stúdiójába. A film elérhető a Disney+ műsorkínálatában.

Az Agyugrász minőségi szórakozás korhatár nélkül (Fotó: Disney)

A Hail-Mary küldetés

Andy Weir, A mentőexpedíció zseniális sci-fi írója nem hagy minket unatkozni. Ryan Gosling megmenti a Földet egy különleges lény segítségével, teszik ezt egy olyan űrbéli látképben, ami moziban üt igazán. A szokatlan főhős, Rocky után többen elgondolkoztak azon, hogy kaphat-e Oscar-díjat egy bábmester.