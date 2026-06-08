Vigyázz, mit kívánsz! A Megszállottság után is nézhetünk balul elsült kívánságokat

A Megszállottság című film az év legnagyobb meglepetése. Ehhez pedig nem kellett sok: egy viszonylag szerény 750 ezer dolláros büdzsé, néhány lelkes és meglepően tehetséges ifjú, valamint egy jó alapötlet. A 26 éves rendező egyik legerősebb inspirációnak a Mia Goth főszereplésével készült Pearl című horrorfilmet nevezte meg, míg a másik fő ihletforrásra soha nem gondolnánk.

Inde Navarrette-ről sokat fognak még beszélni a Megszállottság kritikai sikere után (Fotó: YouTube)

A Megszállottság először egy Simpson család epizód volt

Miután Curry Barker szerzett némi produkciós tapasztalatot a YouTube csatornája révén, a srác egy epizódot is rendezett a Danny DeVito főszereplésével futó Felhőtlen Philadelphiához. A barátaival összeültek, hogy megnézzék a premierjét, azonban előtte pont egy Simpson család epizód futott. Ez az epizód egy kívánságot teljesítő majom mancsról szólt, ami a kívánságokat – természetesen – abszolút kifordítottan teljesíti. Magyarul, bár a Pearl is komoly inspiráció volt a Megszállottsághoz, végül a Simpson család volt, ami meghatározta a film alapját.

Halálosztó (Wishmaster)

Ha Wes Craven nevét említjük, már sejthetjük, hogy egy komoly horrorsztoriról van szó. A történet egy gonosz, ősi dzsinn (Andrew Divoff alakításában) körül forog, aki kiszabadul egy drágakő fogságából, és az a célja, hogy teljesítse az emberek kívánságait – ám mindezt kifordított, véres és horrorisztikus módon teszi, mivel a kívánságok ára a kérő lelke. A végeredmény pont olyan elborult, ahogy azt a koncepció alapján elképzelnénk.

Gyilkos kobold

Ezt a filmet már azért is érdemes látni, mert ez Jennifer Aniston egyik legkorábbi szerepe valaha. De még nála is komolyabb szerepben van Warwick Davies, aki később a Harry Potter filmek kisnövésű varázstanárát alakította – ebben pedig a címszereplő gonosz koboldot. Az ír folklórból jól ismert motívum, miszerint a kobold fazéknyi aranya szerencsét és gazdagságot hoz annak, aki megleli, itt egy véres, abszurd rémálommá változik. Groteszk, brutális, de végtelenül szórakoztató.

Távkapcs

Ki gondolta volna, hogy az Adam Sandler-filmeken gondolkodni is lehet? A filmben egy távkapcsoló lényegében képes minden kívánságot azonnal teljesíteni. Egyetlen hátulütője, hogy az élet „megszokott” dolgait azonnal átugorja, így Sandler élete automata-üzemmódban szinte magától lepereg az orra előtt. Ez amolyan metafora, hogy jobban élvezzük az életet, ahelyett hogy csak hagynánk, hogy tőlünk függetlenül történjen a szemünk előtt.