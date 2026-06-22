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meryl streep

Ma ünnepli születésnapját Meryl Streep – 10 dolog, amit kevesen tudnak róla

5 órája
Olvasási idő: 11 perc
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A világ egyik legnagyobb élő színésznője ma 77 éves. Meryl Streep pályafutása tele van emlékezetes szerepekkel, de akad jó néhány meglepő történet is az életében – például majdnem jogász lett, és sokáig azt hitte, nem elég szép a színészethez.
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meryl streepaz ördög pradát viseloscarszínésznő

Meryl Streep több mint öt évtizedes pályafutása alatt számtalan emlékezetes alakítással írta be magát a filmtörténelembe. A háromszoros Oscar-díjas színésznő ma ünnepli 77. születésnapját. Ennek alkalmából összegyűjtöttünk tíz olyan érdekességet, amelyet talán még a legnagyobb rajongói sem tudnak róla.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 22, 2026: Meryl Streep attends the European Premiere of 'The Devil Wears Prada 2' at Cineworld Leicester Square & Vue West End in London, United Kingdom on April 22, 2026. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
Meryl Streep részt vesz Az ördög Pradát visel 2 európai premierjén
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / AFP

1. A Meryl csak becenév

A háromszoros Oscar-díjas színésznő valódi neve Mary Louise Streep. A „Meryl” nevet először az édesapja kezdte használni rá, méghozzá az édesanyja egyik barátnőjének keresztneve nyomán. A becenév annyira megtetszett a családnak, hogy végül egész életére rajta maradt.

2. Képzett szopránénekes

Meryl Streep fiatalon komolyan foglalkozott az énekléssel, klasszikus képzést kapott, kiváló szopránhangját pedig később több filmjében is megcsillogtatta. A Mamma Mia!, a Vadregény (Into the Woods) és a Florence Foster Jenkins című alkotásokban is bizonyította, hogy nemcsak színészként, hanem énekesként is rendkívüli tehetség.

3. Majdnem jogász lett, de átaludta a felvételi beszélgetését

Miután 1971-ben diplomázott a Vassar College-ban, Streep jogi egyetemre jelentkezett. A felvételi interjú napján azonban elaludt, és lekéste a találkozót.

Ezt jelnek tekintette, hogy más út vár rá, ezért végül a Yale drámatagozatára ment. Ahogy később fogalmazott: 

A többi már történelem.

4. A sikerhez vezető út korántsem volt zökkenőmentes

Húszas éveiben Angliába utazott, de nem volt pénze szállásra.

Első londoni utamon utcazenéléssel kerestem pénzt ételre és éjszakai szállásra. Egyik este nem kerestem eleget, ezért a Green Parkban, egy fa alatt aludtam. Onnan a Ritz Hotelre láttam, és megfogadtam, hogy egyszer ott fogok megszállni – és így is lett

 – mesélte a színésznő korábban a Closer magazinnak.

Ennek ellenére mindig igyekezett két lábbal a földön maradni.

– Nem lehet elkényeztetett az ember, ha maga vasalja a ruháit, és a családi autóval megy bevásárolni a heti élelmiszert.

The River Wild Year : 1994 USA Director : Curtis Hanson Meryl Streep Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. Photo Melissa Moseley. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Universal Pictures / Photo12 via AFP)
Meryl Streep a Vad folyó (The River Wild, 1994) című filmben. A Curtis Hanson rendezte thrillerben a háromszoros Oscar-díjas színésznő egy családját védelmező raftingvezetőt alakított.
Fotó: AFP

5. Sokáig nem gondolta, hogy színésznőnek való

Meryl Streep hiába játszott már fiatalon is színdarabokban, sokáig úgy gondolta, nem elég szép ahhoz, hogy színésznő legyen. Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, túl csúnyának tartotta magát a pályához, ráadásul akkoriban a szemüveg sem számított divatosnak. Az ikonikus kiegészítőhöz azonban később is ragaszkodott: Az ördög Pradát visel jelmezeit eladományozta, a filmben viselt szemüvegeit viszont megtartotta – olvasható a Vogue oldalán. 

66th International Film Festival in Berlin, Germany, 20 February 2016. Closing and award ceremony: Jury president Meryl Streep arriving. The Berlinale runs from 11 February to 21 February 2016. Photo: KAY NIETFELD/dpa (Photo by KAY NIETFELD / dpa Picture-Alliance via AFP)
66. Nemzetközi Filmfesztivál Berlinben, Németországban, 2016. február 20-án
Fotó: KAY NIETFELD / AFP

6. A szerelem kedvéért vállalta el A szarvasvadászt

Meryl Streep 1976-ban szeretett bele a nála idősebb színészbe, John Cazale-ba. Amikor Cazale-nál 1977-ben végstádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak, Streep végig mellette maradt, és részben azért vállalta el A szarvasvadász női főszerepét, hogy együtt lehessen vele a forgatás alatt. A stúdió Cazale betegsége miatt le akarta cserélni a színészt, de Streep és a rendező kiálltak mellette. Cazale 1978 márciusában, még a film bemutatója előtt meghalt, Streep pedig az utolsó pillanatig mellette volt.

LE PARRAIN THE GODFATHER 1972 de Francis Ford Coppola John Cazale. d'apres le roman de Mario Puzo based on the novel by Mario Puzo COLLECTION CHRISTOPHEL © Paramount Pictures - Alfran Productions mafia; 40's; 50's; gangster (Photo by Paramount Pictures - Alfran Prod / Collection ChristopheL via AFP)
John Cazale A keresztapa (The Godfather, 1972) című filmben. A Francis Ford Coppola rendezte klasszikus Mario Puzo regénye alapján készült.
Fotó: AFP

7. Jane Fonda segítette a pályája elején

Meryl Streep és Jane Fonda először az 1977-es Julia forgatásán dolgoztak együtt. A fiatal színésznő annyira felnézett Fondára, hogy tanácsokat kért tőle arról, hogyan lehet megbirkózni a félelemmel és a színészi pálya kihívásaival. Fonda később elárulta, hogy Streep volt az egyetlen színész, aki ilyen kérdéseket tett fel neki, Streep pedig később nyilvánosan is elismerte, hogy kolléganője sokat segített neki pályája elején.

8. Nem fogadta el elsőre Az ördög Pradát visel főszerepét

Meryl Streep eleinte visszautasította Miranda Priestly szerepét, mert úgy érezte, a felajánlott fizetés nem tükrözi a pályafutását és az értékét. A színésznő ezért az eredeti ajánlat kétszeresét kérte, amit a stúdió végül elfogadott. Így kapta meg a mára legendássá vált szerepet, amely karrierje egyik legemlékezetesebb alakításává vált – derül ki a Business Insider cikkéből

9. Az Az ördög Pradát visel ikonikus monológja az ő ötlete volt

Amikor Miranda Priestly (Meryl Streep) kioktatja Andyt (Anne Hathaway) a híres „égszínkék” pulóveres jelenetben, a monológ alapötlete Streeptől származott. A színésznő szerint fontos volt, hogy a film bemutassa a divatipar működését.

A forgatókönyvíró, Aline Brosh McKenna később elárulta, hogy a jelenetben szereplő konkrét példák valójában kitaláltak.

Minden részletet mi találtunk ki. Olyan színt kellett választanunk, ami jól mutat a vásznon, ezért lett kék

 – magyarázta.

Egy dolog azonban igaz: egy kék pulóver soha nem „csak egy kék pulóver”.

10. Rekorder az Oscar-díjak történetében 

Sok kritikus minden idők egyik legnagyobb élő színésznőjének tartja Meryl Streepet, akit eddig elképesztő, 21 alkalommal jelöltek Oscar-díjra, és ebből háromszor el is nyerte az aranyszobrot. Ezzel ő tartja a legtöbb színészi Oscar-jelölés rekordját.

Meryl Streep eddig három Oscar-díjat nyert:

Legjobb női mellékszereplő – Kramer kontra Kramer (Kramer vs. Kramer, 1979) című filmben nyújtott alakításáért.
Legjobb női főszereplő – Sophie választása (Sophie's Choice, 1982) című filmért, amelyben egy lengyel holokauszttúlélőt alakított.
Legjobb női főszereplő – A Vaslady (The Iron Lady, 2011) című filmért, amelyben Margaret Thatcher brit miniszterelnököt formálta meg.

Nem Meryl Streep az egyetlen hollywoodi sztár, akiről számos kevésbé ismert érdekesség látott napvilágot. Nemrég Natalie Portman is születésnapot ünnepelt: a Star Wars-filmek sztárja 45 éves lett, és róla is összegyűjtöttünk néhány meglepő tényt.

 

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