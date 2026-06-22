Ma ünnepli születésnapját Meryl Streep – 10 dolog, amit kevesen tudnak róla

Meryl Streep több mint öt évtizedes pályafutása alatt számtalan emlékezetes alakítással írta be magát a filmtörténelembe. A háromszoros Oscar-díjas színésznő ma ünnepli 77. születésnapját. Ennek alkalmából összegyűjtöttünk tíz olyan érdekességet, amelyet talán még a legnagyobb rajongói sem tudnak róla.
1. A Meryl csak becenév
A háromszoros Oscar-díjas színésznő valódi neve Mary Louise Streep. A „Meryl” nevet először az édesapja kezdte használni rá, méghozzá az édesanyja egyik barátnőjének keresztneve nyomán. A becenév annyira megtetszett a családnak, hogy végül egész életére rajta maradt.
2. Képzett szopránénekes
Meryl Streep fiatalon komolyan foglalkozott az énekléssel, klasszikus képzést kapott, kiváló szopránhangját pedig később több filmjében is megcsillogtatta. A Mamma Mia!, a Vadregény (Into the Woods) és a Florence Foster Jenkins című alkotásokban is bizonyította, hogy nemcsak színészként, hanem énekesként is rendkívüli tehetség.
3. Majdnem jogász lett, de átaludta a felvételi beszélgetését
Miután 1971-ben diplomázott a Vassar College-ban, Streep jogi egyetemre jelentkezett. A felvételi interjú napján azonban elaludt, és lekéste a találkozót.
Ezt jelnek tekintette, hogy más út vár rá, ezért végül a Yale drámatagozatára ment. Ahogy később fogalmazott:
A többi már történelem.
4. A sikerhez vezető út korántsem volt zökkenőmentes
Húszas éveiben Angliába utazott, de nem volt pénze szállásra.
Első londoni utamon utcazenéléssel kerestem pénzt ételre és éjszakai szállásra. Egyik este nem kerestem eleget, ezért a Green Parkban, egy fa alatt aludtam. Onnan a Ritz Hotelre láttam, és megfogadtam, hogy egyszer ott fogok megszállni – és így is lett
– mesélte a színésznő korábban a Closer magazinnak.
Ennek ellenére mindig igyekezett két lábbal a földön maradni.
– Nem lehet elkényeztetett az ember, ha maga vasalja a ruháit, és a családi autóval megy bevásárolni a heti élelmiszert.
5. Sokáig nem gondolta, hogy színésznőnek való
Meryl Streep hiába játszott már fiatalon is színdarabokban, sokáig úgy gondolta, nem elég szép ahhoz, hogy színésznő legyen. Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, túl csúnyának tartotta magát a pályához, ráadásul akkoriban a szemüveg sem számított divatosnak. Az ikonikus kiegészítőhöz azonban később is ragaszkodott: Az ördög Pradát visel jelmezeit eladományozta, a filmben viselt szemüvegeit viszont megtartotta – olvasható a Vogue oldalán.
6. A szerelem kedvéért vállalta el A szarvasvadászt
Meryl Streep 1976-ban szeretett bele a nála idősebb színészbe, John Cazale-ba. Amikor Cazale-nál 1977-ben végstádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak, Streep végig mellette maradt, és részben azért vállalta el A szarvasvadász női főszerepét, hogy együtt lehessen vele a forgatás alatt. A stúdió Cazale betegsége miatt le akarta cserélni a színészt, de Streep és a rendező kiálltak mellette. Cazale 1978 márciusában, még a film bemutatója előtt meghalt, Streep pedig az utolsó pillanatig mellette volt.
7. Jane Fonda segítette a pályája elején
Meryl Streep és Jane Fonda először az 1977-es Julia forgatásán dolgoztak együtt. A fiatal színésznő annyira felnézett Fondára, hogy tanácsokat kért tőle arról, hogyan lehet megbirkózni a félelemmel és a színészi pálya kihívásaival. Fonda később elárulta, hogy Streep volt az egyetlen színész, aki ilyen kérdéseket tett fel neki, Streep pedig később nyilvánosan is elismerte, hogy kolléganője sokat segített neki pályája elején.
8. Nem fogadta el elsőre Az ördög Pradát visel főszerepét
Meryl Streep eleinte visszautasította Miranda Priestly szerepét, mert úgy érezte, a felajánlott fizetés nem tükrözi a pályafutását és az értékét. A színésznő ezért az eredeti ajánlat kétszeresét kérte, amit a stúdió végül elfogadott. Így kapta meg a mára legendássá vált szerepet, amely karrierje egyik legemlékezetesebb alakításává vált – derül ki a Business Insider cikkéből.
9. Az Az ördög Pradát visel ikonikus monológja az ő ötlete volt
Amikor Miranda Priestly (Meryl Streep) kioktatja Andyt (Anne Hathaway) a híres „égszínkék” pulóveres jelenetben, a monológ alapötlete Streeptől származott. A színésznő szerint fontos volt, hogy a film bemutassa a divatipar működését.
A forgatókönyvíró, Aline Brosh McKenna később elárulta, hogy a jelenetben szereplő konkrét példák valójában kitaláltak.
Minden részletet mi találtunk ki. Olyan színt kellett választanunk, ami jól mutat a vásznon, ezért lett kék
– magyarázta.
Egy dolog azonban igaz: egy kék pulóver soha nem „csak egy kék pulóver”.
10. Rekorder az Oscar-díjak történetében
Sok kritikus minden idők egyik legnagyobb élő színésznőjének tartja Meryl Streepet, akit eddig elképesztő, 21 alkalommal jelöltek Oscar-díjra, és ebből háromszor el is nyerte az aranyszobrot. Ezzel ő tartja a legtöbb színészi Oscar-jelölés rekordját.
Meryl Streep eddig három Oscar-díjat nyert:
Legjobb női mellékszereplő – Kramer kontra Kramer (Kramer vs. Kramer, 1979) című filmben nyújtott alakításáért.
Legjobb női főszereplő – Sophie választása (Sophie's Choice, 1982) című filmért, amelyben egy lengyel holokauszttúlélőt alakított.
Legjobb női főszereplő – A Vaslady (The Iron Lady, 2011) című filmért, amelyben Margaret Thatcher brit miniszterelnököt formálta meg.
Nem Meryl Streep az egyetlen hollywoodi sztár, akiről számos kevésbé ismert érdekesség látott napvilágot. Nemrég Natalie Portman is születésnapot ünnepelt: a Star Wars-filmek sztárja 45 éves lett, és róla is összegyűjtöttünk néhány meglepő tényt.