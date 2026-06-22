Ma ünnepli születésnapját Meryl Streep – 10 dolog, amit kevesen tudnak róla

Meryl Streep több mint öt évtizedes pályafutása alatt számtalan emlékezetes alakítással írta be magát a filmtörténelembe. A háromszoros Oscar-díjas színésznő ma ünnepli 77. születésnapját. Ennek alkalmából összegyűjtöttünk tíz olyan érdekességet, amelyet talán még a legnagyobb rajongói sem tudnak róla.

Meryl Streep részt vesz Az ördög Pradát visel 2 európai premierjén

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / AFP

1. A Meryl csak becenév

A háromszoros Oscar-díjas színésznő valódi neve Mary Louise Streep. A „Meryl” nevet először az édesapja kezdte használni rá, méghozzá az édesanyja egyik barátnőjének keresztneve nyomán. A becenév annyira megtetszett a családnak, hogy végül egész életére rajta maradt.

2. Képzett szopránénekes

Meryl Streep fiatalon komolyan foglalkozott az énekléssel, klasszikus képzést kapott, kiváló szopránhangját pedig később több filmjében is megcsillogtatta. A Mamma Mia!, a Vadregény (Into the Woods) és a Florence Foster Jenkins című alkotásokban is bizonyította, hogy nemcsak színészként, hanem énekesként is rendkívüli tehetség.

3. Majdnem jogász lett, de átaludta a felvételi beszélgetését

Miután 1971-ben diplomázott a Vassar College-ban, Streep jogi egyetemre jelentkezett. A felvételi interjú napján azonban elaludt, és lekéste a találkozót.

Ezt jelnek tekintette, hogy más út vár rá, ezért végül a Yale drámatagozatára ment. Ahogy később fogalmazott:

A többi már történelem.

4. A sikerhez vezető út korántsem volt zökkenőmentes

Húszas éveiben Angliába utazott, de nem volt pénze szállásra.

Első londoni utamon utcazenéléssel kerestem pénzt ételre és éjszakai szállásra. Egyik este nem kerestem eleget, ezért a Green Parkban, egy fa alatt aludtam. Onnan a Ritz Hotelre láttam, és megfogadtam, hogy egyszer ott fogok megszállni – és így is lett

– mesélte a színésznő korábban a Closer magazinnak.

Ennek ellenére mindig igyekezett két lábbal a földön maradni.

– Nem lehet elkényeztetett az ember, ha maga vasalja a ruháit, és a családi autóval megy bevásárolni a heti élelmiszert.

Meryl Streep a Vad folyó (The River Wild, 1994) című filmben. A Curtis Hanson rendezte thrillerben a háromszoros Oscar-díjas színésznő egy családját védelmező raftingvezetőt alakított.

Fotó: AFP

5. Sokáig nem gondolta, hogy színésznőnek való

Meryl Streep hiába játszott már fiatalon is színdarabokban, sokáig úgy gondolta, nem elég szép ahhoz, hogy színésznő legyen. Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, túl csúnyának tartotta magát a pályához, ráadásul akkoriban a szemüveg sem számított divatosnak. Az ikonikus kiegészítőhöz azonban később is ragaszkodott: Az ördög Pradát visel jelmezeit eladományozta, a filmben viselt szemüvegeit viszont megtartotta – olvasható a Vogue oldalán.