Tényleg ez a fickó csábította el Jennifer Lopezt? Ilyen lett JLo munkahelyi románca

Nemrég debütált a Netflixen Jennifer Lopez legújabb filmje, a Munkahelyi románc, és egyből a 10-es toplista második helyére ugrott. Csak a Michael Jackson dokumentumfilm tudta eddig beelőzni, mely stabilan tartja magát a dobogó legfelsőbb fokán.

Jennifer Lopez Brett Goldsteinnel keveredett Munkahelyi románcba a Netflixen (Fotó: Jordan Pettitt / PA Wire)

Munkahelyi románc: Jennifer Lopez legyűri az új jogászfiút

Jennifer Lopez A pókasszony csókja óta egy cameo szerep erejéig bukkant fel a Jack Black és Paul Rudd főszereplésével készült Anakonda című filmben, most azonban a Netflixen egyenesen egy főszerepben láthatjuk viszont a bombatestű énekesnőt, aki mellesleg színésznőnek sem utolsó. Lopez egy hatalmas légitársaság vezérigazgatóját, Jacquelin Cruzt alakítja, aki könyörtelen a munkahelyen, de az új sármos brit jogászkollégának, Daniel Blanchflowernek még ő sem tud ellenállni. Daniel szerepében Brett Goldsteint láthatjuk, aki remekül hozza a brit szokásokhoz ragaszkodó újonc szerepét. A Munkahelyi románc forgatókönyvét semmiképpen sem lehet azzal vádolni, hogy fordulatokkal teli alkotás lenne, de ebben a műfajban ez talán nem is reális elvárás. A cselekmény a klasszikus romantikus komédiákra jellemző hollywoodi ívet írja le, de ez az élvezeti értékéből nem vesz el. Betty Gilpin karaktere, a várandós Sydney külön tapsot érdemel, a Daniel testvérét, Lizzyt alakító Jodie Whittaker pedig üde színfoltja a történetnek.

Jennifer Lopez párja új filmjében Brett Goldstein: bemutatják, mit nem szabad csinálni a munkahelyen (Fotó: YouTube)

Nem Brett Goldstein lesz az új kedvenc szépfiúnk

Jennifer Lopez színészi játéka nem hagy kívánni valót maga után, ahogy azt korábbi hasonló filmjeiben, mint az Álmomban már láttalak vagy az Anyád napja szintén bizonyította, jól áll neki a műfaj. Brett Goldsteinnel akadnak kisebb problémák, távol álljon tőlünk, hogy megsértsük a Mundruczó Kornél Berlinálét is megjárt filmjében játszó színészt, de nem ő lenne az első gondolatunk, amikor az ellenállhatatlan kollégára gondolunk, akibe a keménykezű igazgató asszony belezúg. A dolog valamennyire mégis értelmet nyer, a forgatókönyvet ugyanis Goldstein jegyzi, aki már 2023-ban elküldte a szöveget Jennifer Lopeznek, de az énekesnő passzolta a lehetőséget zűrös időbeosztására hivatkozva. Goldstein nem tágított és később ismét elküldte, de hozzátette, a film csak akkor készül el, ha Lopez vállalja a főszerepet, amit kimondottan neki írt. Ezek után az sem véletlen, hogy forró pletykák kaptak szárnyra a két színész kapcsolatát illetően.