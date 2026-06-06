Itt az újabb nagy skalp: gyönyörű szupersztár pózolt Hollywood magyar fotósának

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, egy magyar fotós lábai előtt hever fél Hollywood. A Milánóban élő Makó Szilveszter pedig nem is tervez lassítani sorra gyűjti a nagyobbnál nagyobb skalpokat. Korábban dolgozott már együtt a Pókember-filmek, a Nosferatu és az Amerikai pszichó csodabogarával, Willem Dafoe-val, de olyan gyönyörűségek is pózoltak már neki mint a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, Miley Cyrus, legutóbb pedig a Predator szószátyár biorobotja, Elle Fanning bólintott rá örömmel a felkérésére. Makó ékkövekkel díszített, csupa nagy betűvel írt bakancslistája pedig most még tovább bővült, hiszen a mindenkori Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának, A vezércselnek a főhősnője, Anya Taylor-Joy toppant be a magyar fotóművész stúdiójába.

Anya Taylor-Joy ezúttal nem a Netflix, hanem egy magar fotós kamerája előtt vágta pózba magát (Fotó: Netflix / NORTHFOTO)

Anya Taylor-Joy, a magyar sztárfotós legújabb múzsája

Nem csoda, hogy Makó Szilveszterrel a komplett divatvilág, sportolók, popzenei ikonok és hollywoodi sztárok is dolgozni szeretnének. Munkáit a szürrealista, álomszerű látványvilág teszi egyedivé, melyekben a divatfotózás és a képzőművészet elemei keverednek kiválóan. A legújabb, Anya Taylor-Joy-ról készült fotószériáról is üvölt Makó egyedülálló és üdítő stílusa, a fényképeken a Netflix csillaga a legkülönfélébb és legextrémebb szettekben tűnik fel, mintha csak egy csendélet szexi porcelánbabája lenne.

A végeredmény pedig láthatóan magának a Golden Globe-díjas színésznőnek is tetszik, hiszen ő is megosztotta Instagram-oldalán, ahová a Makó Szilveszter is odakommentelt:

Köszönöm, drágám, hogy együtt dolgoztál velem! Valóra vált álom volt megörökíteni a különleges szépségedet

– írta a magyar fényképész.

A kommentmezőben azonban felbukkant Bruce Willis lánya is, aki ezúttal csak annyit írt: „Varázslat, varázslat, varázslat.” Talullah Willis egyébként már nem először fejezi ki tetszését Makó munkái alatt, így nem kizárt, hogy a betegeskedő akciósztár gyermeke lehet a következő múzsa, de a magyar fotóst korábban már olyan sztárok is dicsőítették mint Paris Hilton vagy Timothée Chalamet kedvese, Kylie Jenner.