Az 56 éves Jennifer Lopez a Netflixen villantotta meg bomba testét: ezt mindenkinek látnia kell

Már öt éve annak, hogy Jennifer Lopez egy minden bizonnyal nem kevés nullából álló összeggel ellátott szerződést kötött a vörös streamingóriással. A színészi pályával mindig is kacérkodó, népszerű énekesnő és a Netflix kapcsolatából pedig eddig olyan alkotások születtek: mint az Anya, az Atlas vagy a Jennifer Lopez: Félidő címre keresztelt dokumentumfilm. A sor azonban még mindig nem ért véget, hiszen a platformon a napokban debütált közös munkájuk újabb gyümölcse, melyért most mindenki teljesen odavan a Netflixen.

Jennifer Lopez Netflixes romantikázására kíváncsiak most a legtöbben a streamingen (fotó: Netflix via Bestimage)

Jennifer Lopez rettegett a bikinis jelenettől

A Munkahelyi románc című romantikus vígjáték cselekményének középpontjában a Jennifer Lopez által alakított Jackie áll, aki egy repülőtársaság sikeres, eltökélt és híresen szigorú üzletasszonya. Hírhedt munkamorálja miatt gyakorlatilag minden alkalmazottja és kollégája retteg tőle, ám az élete fenekestől fordul fel akkor, mikor megismerkedik a vállalat új ügyeletes szívtiprójával, Daniellel, a sármos jogásszal. Ekkor pedig érvénybe lép a már a címben is olvasható titkos, munkahelyi románc…

A mozi múlt hét pénteken került fel a Netflix-filmek kínálatába, és azóta beszédtéma a nézők körében a neten, leginkább egy jelenet miatt, melyben az 56 éves Jennifer Lopez bikiniben virít a tengerparton és a fenekét paskolgatja. A képsoroktól mindenki álla a földön koppant, pedig ha a publikum tudná, mennyi stresszt okozott ez a nyúlfarknyi szekvencia Lopez kisasszonynak, aki kissé érthetetlen módon szabályosan rettegett attól, hogy ennyit kellett mutatnia magából és kemény diétába kezdett a forgatás előtt.

Mikor megtudod, hogy képernyőre fogsz kerülni, fel kell készülnöd rá… Ilyenkor jön az edzőterembe járás és helyes táplálkozás ideje. Az egésznek annyi a titka, hogy egészségesen étkezz, a megfelelő ételeket fogyaszd, eddz sokat, és maradj következetes…

– mesélte egy interjúban Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez 2026-ban is elképesztő formában virít a Netflixen (fotó: YouTube)

A Netflix után a nagy vásznat is meghódítja Jennifer Lopez

A streaming kis képernyője már behódolt Jennifer Lopeznek, azonban ezzel még nem ért véget Ben Affleck exfeleségének hollywoodi hadjárata. A Pókasszony csókja című musicale lassacskán Európában, és azon belül hazánkban is bemutatásra kerül, mellyel kapcsolatban hónapok óta Oscar-díjat emlegetnek egyes kritikusok.