Kukában végezte az amerikai Squid Game? Aggasztó fejlemények érkeztek a Netflix háza tájáról

Hihetetlen, de lassan már egy éve, hogy bemutatták a Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító Squid Game 3. évadát. A szegények szenvedésén szórakozó gazdagokkal a társadalomnak görbe tükröt mutató véres túlélőtúra 2021-es debütálása óta leírhatatlan népszerűségnek örvend, így nem meglepő, hogy az amerikai folytatás tavaly júniusban felröppent híre azóta is lázban tartja a kedélyeket. Azonban most könnyedén mindenki arcára fagyhat a mosoly, hiszen nem éppen úgy állnak a dolgok, ahogy azt a fanok egy éve ilyenkor elképzelték.

A Squid Game fél évtizede őrjítette meg a rajongókat, akik azóta is várják a folytatást (Fotó: Netflix via Bestimage/00686649)

Kamera forog! Vagy mégsem?

Minden túlzás nélkül felrobbantotta az internetet, mikor tavaly nyáron Cate Blanchett felbukkant a Squid Game utolsó epizódjának lezárásában. Az ausztrál színésznő megjelenése ugyanis egyértelmű jele volt annak, hogy érkezik a már régóta emlegetett amerikai folytatás, spinoff, remake, vagy nevezzük, aminek akarjuk.

Azonban már az is igen nyugtalanító volt, hogy júniustól kezdve hónapokon át gyakorlatilag semmilyen új információ nem látott napvilágot a projekttel kapcsolatban. Csak annyit lehetett tudni, hogy a jelenleg a Brad Pitt főszereplésével érkező Volt egyszer egy… Hollywood folytatásával foglalatoskodó David Fincher fogja majd dirigálni a projektet.

A legutóbbi és egyben máig legutolsó fejlemény a projekttel kapcsolatban az volt, hogy február 26-ára kiáltották ki a forgatás kezdetét. Azóta viszont se híre, se hamva az amerikai Squid Game-nek, így azt sem tudni biztosra, hogy valóban zajlik-e az a bizonyos, február végére kiírt forgatás.

Némi nyugalmat áraszt viszont magából az az infó, melyet az IMDb nevű ismert filmes adatbázison láthatunk, miszerint 2028-ra datálható a talán soha el nem készülő széria megjelenése, melyet igazából a Netflix soha nem is erősített meg hivatalosan.

A sorozat legnépszerűbb figurája pont a főgonosz, a Frontember volt, akiről még önálló műsort is akart készíteni a Netflix (Fotó: Netflix via Bestimage/00686649)

Rengeteg spinoff volt a Netflix tarsolyában

Ez az égető bizonytalanság a Squid Game jövőjével kapcsolatban viszont azért különösen fájó, mert egy évvel ezelőtt ilyenkor még több különálló sorozat ötlete is hevert a Netflix tervezőasztalán, mutatva, hogy mennyi potenciál is lakozik ebben a franchise-ban.