Kukában végezte az amerikai Squid Game? Aggasztó fejlemények érkeztek a Netflix háza tájáról

Hihetetlen, de lassan már egy éve, hogy bemutatták a Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító Squid Game 3. évadát. A szegények szenvedésén szórakozó gazdagokkal a társadalomnak görbe tükröt mutató véres túlélőtúra 2021-es debütálása óta leírhatatlan népszerűségnek örvend, így nem meglepő, hogy az amerikai folytatás tavaly júniusban felröppent híre azóta is lázban tartja a kedélyeket. Azonban most könnyedén mindenki arcára fagyhat a mosoly, hiszen nem éppen úgy állnak a dolgok, ahogy azt a fanok egy éve ilyenkor elképzelték.
Kamera forog! Vagy mégsem?
Minden túlzás nélkül felrobbantotta az internetet, mikor tavaly nyáron Cate Blanchett felbukkant a Squid Game utolsó epizódjának lezárásában. Az ausztrál színésznő megjelenése ugyanis egyértelmű jele volt annak, hogy érkezik a már régóta emlegetett amerikai folytatás, spinoff, remake, vagy nevezzük, aminek akarjuk.
Azonban már az is igen nyugtalanító volt, hogy júniustól kezdve hónapokon át gyakorlatilag semmilyen új információ nem látott napvilágot a projekttel kapcsolatban. Csak annyit lehetett tudni, hogy a jelenleg a Brad Pitt főszereplésével érkező Volt egyszer egy… Hollywood folytatásával foglalatoskodó David Fincher fogja majd dirigálni a projektet.
A legutóbbi és egyben máig legutolsó fejlemény a projekttel kapcsolatban az volt, hogy február 26-ára kiáltották ki a forgatás kezdetét. Azóta viszont se híre, se hamva az amerikai Squid Game-nek, így azt sem tudni biztosra, hogy valóban zajlik-e az a bizonyos, február végére kiírt forgatás.
Némi nyugalmat áraszt viszont magából az az infó, melyet az IMDb nevű ismert filmes adatbázison láthatunk, miszerint 2028-ra datálható a talán soha el nem készülő széria megjelenése, melyet igazából a Netflix soha nem is erősített meg hivatalosan.
Rengeteg spinoff volt a Netflix tarsolyában
Ez az égető bizonytalanság a Squid Game jövőjével kapcsolatban viszont azért különösen fájó, mert egy évvel ezelőtt ilyenkor még több különálló sorozat ötlete is hevert a Netflix tervezőasztalán, mutatva, hogy mennyi potenciál is lakozik ebben a franchise-ban.
A sorozat alkotója, Hwang Dong-hyuk szeretne, vagy lehet, már csak szeretett volna egy, a Squid Game brutális játékainak korábbi szezonjain alapuló előzménysorozatot is készíteni, valamint a rajongók körében igen népszerűnek számító, viszont annál kegyetlenebb Frontemberrel is tervben van egy spinoff. Kérdés viszont, ha már a legelső melléksorozat készítése is ilyen titokzatos és döcögős, mi lesz majd a többivel?
Ami viszont biztos, a Squid Game összes epizódja elérhető a Netflix-sorozatok kínálatában!