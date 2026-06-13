40 évesek az Olsen ikrek: Végre eláruljuk, miben különböznek egymástól!

A kilencvenes évek gyereksztárjai közül kevesen értek el akkora sikert, mint Mary-Kate és Ashley Olsen. Az ikerpár generációk számára vált meghatározó arccá filmjeikkel, sorozataikkal és üzleti vállalkozásaikkal, tették ezt úgy, hogy a legtöbb rajongó még ma sem tudja pontosan, miben különböznek egymástól. Az Olsen ikrek ma lettek negyven évesek!

Az Olsen ikreket kisbaba koruk óta követi a kamera (Fotó: Matt Baron/BEI/Shutterstock/NORTHFOTO)

Az Olsen ikrek kifejezetten korán kezdték az ipart

Gyakori tévhit, hogy az egykori gyerekszínészek egypetéjű ikrekként születtek, lévén hogy szinte vonásról vonásra megegyeznek, a valóságban viszont kétpetéjű ikrekként láttak napvilágot. Ashley alig két perccel idősebb húgánál, Mary-Kate Olsennél. Elmondhatjuk, hogy szó szerint csecsemőkoruk óta a kamerák előtt töltik életüket, ugyanis kilenc hónapos koruktól kezdve felváltva foglalkoztatták őket a Full House című sitcom sorozatban – a komoly castingon azért választották őket, mert a meghallgatáson ők voltak az egyedüliek, akik nem sírtak. Mondhatnánk viccesen, hogy profizmusuk már ekkor elkezdett kibontakozni.

Jól jön a névtábla, ezek nélkül lehetetlen lenne megkülönböztetni őket (Fotó: Kathy Hutchins/Kathy Hutchins)

Miben különböznek?

A filmekben általában azzal különböztették meg a két lányt, hogy Ashley haját meghagyták egyenesen, míg Mary-Kate haját begöndörítették – másképp viszont gyerekként szinte lehetetlen volt megkülönböztetni őket, de idővel az egyéni vonásaik jobban kirajzolódtak:

Mary-Kate valamivel alacsonyabb, vékonyabb testalkatú, szögletesebb arcvonásokkal, öltözködését pedig a bohémebb, rétegesebb stílus jellemzi. Ezzel szemben Ashley arca kerekebb és szimmetrikusabb, szemei nagyobbak, mosolya szélesebb, és szívesebben választ letisztultabb, klasszikusabb ruhadarabokat. Egy finomabb utalás még, hogy míg Mary-Kate balkezes, Ashley a jobb kezét használja kényelmesebben.

Ashley és Mary-Kate felnőttként már egyedibb vonásokkal rendelkeznek (Fotó: ImagePressAgency/face to face/NORTHFOTO)

Filmek és a valóság

Az Olsen testvérek megkerülhetetlen filmes jelenségként működtek a kilencvenes és kétezres években. Mindössze hat évesek voltak, amikor első produkciós cégüket megalkották és olyan filmekben szerepeltek, mint a Párosban Párizsban, a Kettőn áll a vásár, a Csapatcsere és más ifjúsági filmek, valamint a 26 epizódot megélt Az ikrek Malibuból.

A filmvilág nyomása, a produkciók sürgető és némileg mérgező környezete viszont változásra sarkallta őket. Felnőttként szinte teljesen hátat fordítottak a színészetnek, és a divatipar felé fordultak. Luxusmárkájuk, a The Row a divatvilág egyik legelismertebb márkájává vált.

A legmenőbb Olsen

Az ikrek éveken keresztül szórakoztatták a fiatalokat és így minden figyelem rájuk irányult. Ezt a figyelmet pedig fiatalabb testvérük irigykedve nézte és várta az alkalmat, hogy ő is megkapja az őt megillető reflektorfényt. Ő volt Elizabeth Olsen, a Marvel filmes univerzum és a Bosszúállók-filmek Skarlát boszorkánya, aki napjaink egyik legfelkapottabb színésze lett. Elizabeth szándékosan elkerülte a gyereksztár létet és felnőttként lett a legmenőbb Olsen testvér.