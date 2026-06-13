40 évesek az Olsen ikrek: Végre eláruljuk, miben különböznek egymástól!

A kilencvenes évek gyereksztárjai közül kevesen értek el akkora sikert, mint Mary-Kate és Ashley Olsen. Az ikerpár generációk számára vált meghatározó arccá filmjeikkel, sorozataikkal és üzleti vállalkozásaikkal, tették ezt úgy, hogy a legtöbb rajongó még ma sem tudja pontosan, miben különböznek egymástól. Az Olsen ikrek ma lettek negyven évesek!
Az Olsen ikrek kifejezetten korán kezdték az ipart
Gyakori tévhit, hogy az egykori gyerekszínészek egypetéjű ikrekként születtek, lévén hogy szinte vonásról vonásra megegyeznek, a valóságban viszont kétpetéjű ikrekként láttak napvilágot. Ashley alig két perccel idősebb húgánál, Mary-Kate Olsennél. Elmondhatjuk, hogy szó szerint csecsemőkoruk óta a kamerák előtt töltik életüket, ugyanis kilenc hónapos koruktól kezdve felváltva foglalkoztatták őket a Full House című sitcom sorozatban – a komoly castingon azért választották őket, mert a meghallgatáson ők voltak az egyedüliek, akik nem sírtak. Mondhatnánk viccesen, hogy profizmusuk már ekkor elkezdett kibontakozni.
Miben különböznek?
A filmekben általában azzal különböztették meg a két lányt, hogy Ashley haját meghagyták egyenesen, míg Mary-Kate haját begöndörítették – másképp viszont gyerekként szinte lehetetlen volt megkülönböztetni őket, de idővel az egyéni vonásaik jobban kirajzolódtak:
Mary-Kate valamivel alacsonyabb, vékonyabb testalkatú, szögletesebb arcvonásokkal, öltözködését pedig a bohémebb, rétegesebb stílus jellemzi. Ezzel szemben Ashley arca kerekebb és szimmetrikusabb, szemei nagyobbak, mosolya szélesebb, és szívesebben választ letisztultabb, klasszikusabb ruhadarabokat. Egy finomabb utalás még, hogy míg Mary-Kate balkezes, Ashley a jobb kezét használja kényelmesebben.
Filmek és a valóság
Az Olsen testvérek megkerülhetetlen filmes jelenségként működtek a kilencvenes és kétezres években. Mindössze hat évesek voltak, amikor első produkciós cégüket megalkották és olyan filmekben szerepeltek, mint a Párosban Párizsban, a Kettőn áll a vásár, a Csapatcsere és más ifjúsági filmek, valamint a 26 epizódot megélt Az ikrek Malibuból.
A filmvilág nyomása, a produkciók sürgető és némileg mérgező környezete viszont változásra sarkallta őket. Felnőttként szinte teljesen hátat fordítottak a színészetnek, és a divatipar felé fordultak. Luxusmárkájuk, a The Row a divatvilág egyik legelismertebb márkájává vált.
A legmenőbb Olsen
Az ikrek éveken keresztül szórakoztatták a fiatalokat és így minden figyelem rájuk irányult. Ezt a figyelmet pedig fiatalabb testvérük irigykedve nézte és várta az alkalmat, hogy ő is megkapja az őt megillető reflektorfényt. Ő volt Elizabeth Olsen, a Marvel filmes univerzum és a Bosszúállók-filmek Skarlát boszorkánya, aki napjaink egyik legfelkapottabb színésze lett. Elizabeth szándékosan elkerülte a gyereksztár létet és felnőttként lett a legmenőbb Olsen testvér.