Nyári SkyShowtime-premierek: ezekre a sorozatokra kattanj rá vakáció alatt

A SkyShowtime nyáron is elhozza a világ legnagyobb stúdióinak alkotásait, többek között olyan népszerű sorozatok új évadait, mint a Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Furcsa új világok) vagy a Lioness. A nyáron különleges filmekkel is találkozhatunk, mint például a Song Sung Blue vagy az Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. Titkos küldetések, veszélyes játszmák és fordulatokban gazdag történetek gondoskodnak a nyári izgalmakról a SkyShowtime kínálatában, köztük a Fekete táska, a PONIES és a The Day of the Jackal (A sakál napja) is elérhető.
Nyári SkyShowtime-premierek
JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI SOROZATPREMIEREK
Allegiance
Évad: 3
Epizódok: 10
Az összes epizód július 16-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
A második évad drámai fináléja után Sabrina karrierje bizonytalanná vált. Noha fel akart mondani, ám Bolton még utoljára bevonja egy sürgős határbiztonsági ügybe, ami végül a Kanadai Szövetségi Rendőrség kötelékében tartja. Önfejűsége nem marad következmények nélkül, és Sabrinának magányos farkasból csapatjátékossá kell válnia. Oliver Campbellt immár eltávolították a posztjáról, de a háttérből továbbra is mozgatja a szálakat. Megzsarolja Gabbyt, hogy legyen a belső embere, és tartsa szemmel Vince-t és Sabrinát. Campbell terhelő bizonyítékokra vadászik, amit ellenük fordíthat. Vince immár ügyeletes tisztként igyekszik helytállni, de egy csapat fegyelmezetlen rendőr alaposan próbára teszi önuralmát. Amikor kénytelen keményen fellépni, saját magát is veszélybe sodorja. Sabrinának gyors tempóban számos izgalmas ügyet kell megoldania, köztük személyazonosság-lopásokat, egy kezdő sorozatgyilkos esetét és egy bántalmazási ügyet, amely különösen mélyen érinti. A munkában továbbra is az ösztöneire hagyatkozik, ám közben megtanul bízni a társaiban.
Ez is streamelhető: Allegiance 1–2. évad
Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Furcsa új világok)
Évad: 4
Epizódok: 10
Az első epizód július 24-től kizárólag a SkyShowtime-on streamelhető, az új epizódok pedig hetente érkeznek.
A hamarosan streamelhető negyedik évadban újra találkozhatunk a U.S.S. Enterprise legénységével és vezetőjükkel, Christopher Pike kapitánnyal, akik izgalmas és érzelmekkel teli kalandokat élnek át csillagközi utazásuk során. A különös új világok felfedezése közben megküzdenek a belső démonjaikkal, és karakteres egyéniségekkel, ismerős arcokkal, valamint félelmetes űrlényekkel is találkoznak. Mindezt annak reményében, hogy boldog, reményteljes jövő vár rájuk. Az új évad főszereplői Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun és Martin Quinn. Vendégszereplő: Carol Kane, különleges vendégszereplő: Paul Wesley.
Ez is streamelhető: Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Furcsa új világok) 1-3. évad
Surviving Earth
Évad: 1
Epizódok: 8
Az összes epizód augusztus 2-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
A mérföldkőnek számító sorozat a földi élet erejét mutatja be. A nézőket olyan rendkívüli, egzotikus világokba repíti, amelyek valamikor az ősidőkben léteztek ezen a bolygón. Bámulatosan élethű természetfilmet láthatunk, ahol a lélegzetelállító tájakat különös állatok népesítik be. A szemünk előtt elevenedik meg a 450 millió évvel ezelőtt élt óriási tengeri skorpió, a mammut és a kardfogú tigris. Az evolúció egyetemes története életre kel. Mint a legjobb természetfilmekben, itt is lenyűgöző túlélés-történeteket láthatunk fantasztikus tájakon, miközben fokozatosan kibontakozik a saját történetünk: hogyan formált bennünket a Föld azzá, amivé váltunk.
Lioness
Évad: 3
Epizódok: 8
Az első epizód augusztus 3-tól kizárólag a SkyShowtime-on streamelhető, az új epizódok pedig hetente érkeznek.
A Lioness főszereplői az Oscar®-díjas Zoe Saldaña és az Oscar- és Emmy-díjas Nicole Kidman, akik executive producerként is közreműködnek a sorozatban. A Taylor Sheridan által készített és írt harmadik évadban titkos hálózatok, külföldi ügynökök és személyes árulások szövevényes játszmája bontakozik ki. Joe (Saldaña) egyszerre próbál helytállni a szolgálatban és a magánéletében, miközben láthatatlan veszélyek leselkednek rá. Gyanús összefüggések rajzolódnak ki, nevek tűnnek el nyomtalanul, és a megszokott utak hirtelen kiszámíthatatlanná válnak. Kaitlyn (Kidman) és Westfield (Michael Kelly) irányításával Joe az árnyékból támadó ellenségekkel veszi fel a harcot, miközben rá kell döbbennie, hogy ez a háború már az élete minden területére kiterjed.
Ez is streamelhető: Lioness 1-2. évad
The Undeclared War
Évad: 2
Epizódok: 6
Az első három epizód augusztus 13-tól kizárólag a SkyShowtime-on streamelhető, az új epizódok pedig hetente érkeznek.
A 2024-ben játszódó The Undeclared War című kémthriller-sorozat izgalmas fordulatokkal és drámai helyzetekkel tér vissza: a brit kommunikációs hírszerző szervezet épp egy pusztító orosz kibertámadás utáni válsághelyzettel próbál megbirkózni. Amikor úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság végre felülkerekedett a nehézségeken, a csapat egy sokkal súlyosabb veszélyre derít fényt. A 2. évadban visszatér Simon Pegg, Hannah Khalique-Brown, Alex Jennings és Ed Stoppard.
Ez is streamelhető: The Undeclared War 1. évad
The Tribute
Évad: 1
Epizódok: 8
Az összes epizód augusztus 27-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
A The Tribute központi alakja Adolfo Novak (Eusebio Poncela), az ország egyik legbefolyásosabb családjának feje, aki 80. születésnapját a családja és közeli barátai körében ünnepli. A köszöntő beszédek és mosolyok mögött azonban évtizedes titkok, árulások, vak lojalitás és erős bosszúvágy rejtőzik. Az este végül hatalmas botrányba fullad, és felszínre kerül az igazság, amely sokkal váratlanabb és meglepőbb, mint amire bárki is gyanakodott volna. A sorozat további szereplői Manu Ríos, Ángela Molina, Georgina Amorós és Elsa Pataky.
Ez is streamelhető: Shades
Júliusban és augusztusban folytatódó sorozatok
Morfeusz
Új epizódok: keddenként
Évadzáró epizód: július 7.
Szereplők: Kamil Szeptycki, Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik és Sylwia Gola
Dutton Ranch (Dutton Birtok)
Új epizódok: péntekenként
Évadzáró epizód: július 10.
Főszereplők: Kelly Reilly, Cole Hauser, Annette Bening és Ed Harris
The Agency (Az ügynökség)
Új epizódok: hétfőnként
Évadzáró epizód: augusztus 10.
Főszereplők: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston és Richard Gere
JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI FILMPREMIEREK
Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2.
Műfaj: horror
Július 5-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Egy évvel a Freddy pizzériájában történt természetfeletti rémálom után ismét horrorisztikus eseménysorozat veszi kezdetét, amikor a volt biztonsági őr, Mike húga, Abby kioson, hogy megkeresse robotbarátait: Freddyt, Bonnie-t, Chicát és Foxyt. A hátborzongató történések során sötét titkokra derül fény Freddy származásáról, és elszabadul egy évtizedek óta rejtőzködő borzalom.
Egy mérföld: 1. Rész
Műfaj: akció
Augusztus 1-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Ryan Phillippe a különleges erők egykori ügynökét alakítja, aki egy egyetemi kiránduláson megpróbálja helyrehozni kapcsolatát tinédzser lányával. Amikor egy váratlan kitérő miatt egy titokzatos, elszigetelt embercsoportba botlanak, a lányt elrabolják, és a túra a túlélésért folytatott vad küzdelemmé válik.
Főhősünk egyedül marad, és a nagy túlerővel szemben minden képességét latba kell vetnie, hogy egyenként levadássza az emberrablókat, és hazavigye a lányát.
Ez is streamelhető: Egy mérföld: 2. Rész
Előkészítő
Műfaj: vígjáték
Augusztus 1-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Londonban két apuka is (Josh Duhamel és Michael Socha) egy előkelő magánóvoda utolsó szabad helyét nézte ki gyermekének. Az egyszerűnek indult jelentkezési kérelem eszelős rivalizálássá válik, elképesztően poénos jelenetekkel, abszurd egymásra licitálással és meghökkentő következményekkel. Miközben ördögi mesterkedésük a végletekig elfajul, és őrült játszmájukba a családjukat is belerángatják, mindkét apa szembesül azzal, meddig képes elmenni a gyermekéért, és mit jelent szülőnek lenni.
My Mother’s Wedding
Műfaj: vígjáték / dráma
Augusztus 8-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Ebben a szívhez szóló és komikus történetben három nővér (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) hazalátogat gyermekkori otthonába, a kétszer is megözvegyült édesanyjuk (Kristin Scott Thomas) harmadik esküvőjére. Ezen a hétvégén az egész család összegyűlik, hogy megünnepeljék az új frigyet, de mind az anya, mind a lányai kénytelenek visszatekinteni a múltra és szembenézni a jövővel, és ebben a váratlanul betoppanó, különc esküvői vendégek is segítségükre vannak.
Song Sung Blue
Műfaj: musical / romantikus film
Augusztus 10-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
A film egy hihetetlen, de igaz történet alapján készült. Főszereplői Mike (Hugh Jackman) és Claire (Kate Hudson), két lecsúszott zenész, akik bebizonyítják, hogy sosem késő rátalálni az igaz szerelemre, és követni az álmainkat. Ők ketten megalapítják a Lightning and Thunder nevű Neil Diamond-emlékzenekart, amely egy szerény garázsból indulva a kocsmakoncertek után végül a helyi zenei élet szenzációjává válik. Amikor beüt egy tragikus esemény, szerelmükből és a zene iránti szenvedélyükből merítenek erőt, hogy úrrá legyenek a nehézségeken, újra lássák a fényt az alagút végén, és inspirálni tudják a körülöttük lévőket.
Ősi ösztön
Műfaj: horror
Augusztus 11-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Lucy hazatér a trópusi szigeten élő családjához, ám a látogatás halálos fordulatot vesz, amikor a házi kedvencként tartott okos csimpánzuk veszett ámokfutásba kezd. Apja távollétében sehonnan sem várhatnak segítséget, így a földi paradicsom pokoli börtönné válik, amelyben Lucy és barátai a túlélésért küzdenek egy olyan ragadozóval szemben, akiben egykor megbíztak.
Americana
Műfaj: krimi / thriller
Augusztus 15-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Ez a roppant szórakoztató modern western különc karakterek egész sorát vonultatja fel, akik egy ritka indián ereklye megkaparintásáért csapnak össze. Miután a műkincs a feketepiacra kerül, egy félénk, de nagyratörő álmokat dédelgető pincérnő (Sydney Sweeney) összefog egy szerelmi csalódással küzdő veterán katonával (Paul Walter Hauser), hogy megszerezzék az ereklyét. Ám emiatt egy könyörtelen bűnöző (Eric Dane) célkeresztjébe kerülnek, aki egy nyugati műkincskereskedő (Simon Rex) megbízásából dolgozik. Az ereklyére azonban mások is fenik a fogukat: amikor egy őslakos csoport vezetője (Zahn McClarnon) és a rejtélyes múltja elől menekülő, kétségbeesett nő (Halsey) is beszáll a küzdelembe, az összecsapás vérontásba torkollik.
Szellőrózsa
Műfaj: lélektani dráma
Augusztus 19-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Az Oscar®-díjas színész, Daniel Day-Lewis közel egy évtizeddel a visszavonulása után figyelemre méltó alakítással tér vissza az Szellőrózsa című filmben, amelyet fiával, Roman Day-Lewis-szal közösen írt. Az Szellőrózsa a testvérek, apák és fiúk bonyolult és mélyen gyökerező kapcsolatát göngyölíti fel.
Izgalmas kémjátszmák a nyárra
Fekete táska
Már streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Főszereplők: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomie Harris, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan, Marisa Abela és Tom Burke.
Mission: Impossible – A végső leszámolás
Már streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Főszereplők: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg és Angela Bassett
Szintén streamelhető: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible - Fantom protokoll, Mission: Impossible – Titkos Nemzet, Mission: Impossible – Utóhatás
PONIES
Az összes epizód streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Főszereplők: Emilia Clarke és Haley Lu Richardson
The Copenhagen Test
Az összes epizód streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Főszereplők: Simu Liu és Melissa Barrera
A SkyShowtime saját gyártású sorozata: The Day of the Jackal (A sakál napja)
Az első évad összes epizódja streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában. Már készül a sorozat izgalmas második évada.
Főszereplők: Eddie Redmayne, Lashana Lynch és Úrsula Corberó
The Iris Affair
Már streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Főszereplők: Niamh Algar, Tom Hollander és Kristofer Hivju