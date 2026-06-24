Nyári SkyShowtime-premierek: ezekre a sorozatokra kattanj rá vakáció alatt

A hamarosan streamelhető negyedik évadban újra találkozhatunk a U.S.S. Enterprise legénységével és vezetőjükkel, Christopher Pike kapitánnyal, akik izgalmas és érzelmekkel teli kalandokat élnek át csillagközi utazásuk során. A különös új világok felfedezése közben megküzdenek a belső démonjaikkal, és karakteres egyéniségekkel, ismerős arcokkal, valamint félelmetes űrlényekkel is találkoznak. Mindezt annak reményében, hogy boldog, reményteljes jövő vár rájuk. Az új évad főszereplői Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun és Martin Quinn. Vendégszereplő: Carol Kane, különleges vendégszereplő: Paul Wesley.

Ez is streamelhető: Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Furcsa új világok) 1-3. évad

Surviving Earth

Évad: 1

Epizódok: 8

Az összes epizód augusztus 2-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.

A mérföldkőnek számító sorozat a földi élet erejét mutatja be. A nézőket olyan rendkívüli, egzotikus világokba repíti, amelyek valamikor az ősidőkben léteztek ezen a bolygón. Bámulatosan élethű természetfilmet láthatunk, ahol a lélegzetelállító tájakat különös állatok népesítik be. A szemünk előtt elevenedik meg a 450 millió évvel ezelőtt élt óriási tengeri skorpió, a mammut és a kardfogú tigris. Az evolúció egyetemes története életre kel. Mint a legjobb természetfilmekben, itt is lenyűgöző túlélés-történeteket láthatunk fantasztikus tájakon, miközben fokozatosan kibontakozik a saját történetünk: hogyan formált bennünket a Föld azzá, amivé váltunk.

Lioness

Évad: 3

Epizódok: 8

Az első epizód augusztus 3-tól kizárólag a SkyShowtime-on streamelhető, az új epizódok pedig hetente érkeznek.

A Lioness főszereplői az Oscar®-díjas Zoe Saldaña és az Oscar- és Emmy-díjas Nicole Kidman, akik executive producerként is közreműködnek a sorozatban. A Taylor Sheridan által készített és írt harmadik évadban titkos hálózatok, külföldi ügynökök és személyes árulások szövevényes játszmája bontakozik ki. Joe (Saldaña) egyszerre próbál helytállni a szolgálatban és a magánéletében, miközben láthatatlan veszélyek leselkednek rá. Gyanús összefüggések rajzolódnak ki, nevek tűnnek el nyomtalanul, és a megszokott utak hirtelen kiszámíthatatlanná válnak. Kaitlyn (Kidman) és Westfield (Michael Kelly) irányításával Joe az árnyékból támadó ellenségekkel veszi fel a harcot, miközben rá kell döbbennie, hogy ez a háború már az élete minden területére kiterjed.