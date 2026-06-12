„Úgysem tudnátok megfizetni" – Ezért nem rendezne Steven Spielberg James Bond-filmet

Steven Spielberg több évtizedes kudarcán fordított egyet és kőkeményen megbosszulta a sértést. A leleplezés napja sajtókörútjának apropójából csatlakozott egy podcast műsorhoz, ahol felidézte a régi történetet a James Bond-filmekkel kapcsolatban és bevitte a kegyelemdöfést a franchise-nak.

Steven Spielberg keményen beszólt a James Bond-franchise-nak (Fotó: Photo Image Press/Photo Image Press via ZUMA Press)

Steven Spielberg megbosszulta a sértést

Javában pörög A leleplezés napja, mely nálunk is látható már a mozik műsorán. Steven Spielberg, ahogy ilyenkor szokásos, végigturnézza Amerikát és különböző műsorokban promotálja legújabb rendezését, így vett részt a The Rest is Entertainment podcastban is, ahol elmesélte, mi a kapcsolat közte és a James Bond-filmek között.

Steven Spielberg azóta James Bond-filmet akart rendezni, hogy először látta Sean Conneryt (Fotó: KPA)

Az 1975-ös Cápa sikere után személyesen kereste fel Cubby Broccolit, a James Bond-franchise főnökét és felajánlotta rendezői szolgálatait a következő James Bond-film forgatásához, elmondása szerint azóta titkos vágya volt egy 007-es mozi rendezése, mióta először látta a Dr. No-t a valaha volt egyik legjobb James Bond, Sean Connery főszereplésével. Cubby azonban könyörtelenül nemet mondott a rendező felajánlására. A sors fintoraként néhány évvel később, a Harmadik típusú találkozások után a franchise főnök emelte rá a telefont Spielbergre, mert használni szerette volna a film egyik zenei betétjét a Holdkelte című Roger Moore főszereplésével készült James Bond-filmhez. Spielberg úgy érezte, végre eljött az ő ideje, és üzletet ajánlott Cubby Broccolinak. Ha megengedi neki, hogy rendezhessen egy Bond-mozit, akkor odaadja a zene jogait. Broccoli így sem állt kötélnek és ismét nemet mondott, de Spielberg még így is rendelkezésére bocsájtotta a zenei jogokat. A rendező csalódottságát kollégája és barátja, a Star Wars atyja, George Lucas orvosolta.

„Éppen Hawaiin voltunk, Lucas készült az Új remény premierjére, és én elmeséltem neki a történteket, mire ő annyit mondott: nekem van valamim, ami sokkal jobb, mint a Bond. Úgy hívják: Indiana Smith. Legalábbis akkor így hívta a később Indiana Jones-ra változtatott filmfranchise tervét, amit örömmel elvállaltam. Ezek után, ha ma megkeresnének egy Bond-filmmel, csak annyit mondanék: nem tudnátok megfizetni.”