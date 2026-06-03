Leváltották Christina Riccit! Sydney Sweeney lett Johnny Depp új szerelme

Sydney Sweeney-nek nem lenne elég a világ sem. Az Eufória-sorozat sztárja újabb filmhez adja a nevét, ráadásul egy igazi ikon helyében akarna tetszelegni. Jövőre érkezhet az új Az Álmosvölgy legendája, melyben a szexi szőkeség alakítaná az egyik legfontosabb főszerepet.

Sydney Sweeney új filmje túl nagy falat lehet neki (Fotó: KGC-11 / 214694-5)

Sydney Sweeney-filmek minden mennyiségben

Alighogy lezárult az Eufória sorozat 3. évada, már érkezett is az újabb hír, Sydney Sweeney megállás nélkül törtet előre Hollywoodban. A színésznő mindenkit kiborított az Eufória utolsó évadában meztelenkedéssel, OnlyFans-fiókjával és a televíziótörténet egyik legdurvább esküvőjével, de továbbra sem áll le, jövőre egy misztikus-erotikus mozival borzolja majd a kedélyeket a tervek szerint.

Lindsey Anderson Beer Hollow című regénye, mely Az Álmosvölgy legendája történetét dolgozza át, az írónő jóvoltából kerülhet a mozikba. Anderson Beer maga írja a forgatókönyvet saját regényéből, sőt, a rendezői széket is ő foglalja el. Az eredeti, Washington Irving 1820-as regénye alapján készült 1999-es Álmosvölgy legendája filmhez képest Anderson Beer filmje sokkal több erotikát és egy kicsit kevesebb fantasztikus elemet tartalmaz az írónő elképzelései szerint. Bár a Johnny Depp és Christina Ricci főszereplésével készült Tim Burton-film sem szenvedett hiányt sikamlósabb jelenetekből, de ahogy Tim Burtontől megszoktuk, nála sokkal hangsúlyosabb volt a túlvilági misztikum és a gótikus, boszorkányos szerelmi szál.

Nehéz lenne felülmúlni Christina Ricci éteri báját az eredeti Az Álmosvölgy legendája filmben (Fotó: KPA)

Sydney Sweeney Christina Ricci szerepére pályázik

Sydney Sweeney nem kisebb ikon nyomdokaiba kíván lépni, mint a Wednesday sorozatban ismét feltűnő és az Addams Family kis keserűségének szerepét anno 1991-ben eljátszó Christina Ricci. Christina Ricci Katrina Van Tassel szerepét alakította Tim Burton filmjében, tőle szokatlanul dús, szőke hajkoronával. A hírek szerint Sydney Sweeney is Katrina Van Tassel szerepére pályázik az újonnan készülő feldolgozásban. Johnny Depp Ichabod Crane-jét nehéz lesz felülmúlni, és egyelőre nincs is jelölt a szerepre, de a Dűne harmadik felvonásával decemberben érkező Timothée Chalamet-t vagy a Szexoktatás sorozat Otisát alakító Asa Butterfieldet is simán el tudnánk képzelni a szerepben.