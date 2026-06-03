Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas bejelentést tett a Fidesz – ezt Önnek is tudnia kell!

Ezt látnia kell!

Elképesztő bejelentést tett a MOL

Sydney Sweeney

Leváltották Christina Riccit! Sydney Sweeney lett Johnny Depp új szerelme

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Eufória sztárja továbbra sem áll le. Sydney Sweeney Christina Ricci nyomdokaiba lépne Az Álmosvölgy legendája új feldolgozásában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney SweeneyChristina RicciJohnny DeppAz Álmosvölgy legendája

Sydney Sweeney-nek nem lenne elég a világ sem. Az Eufória-sorozat sztárja újabb filmhez adja a nevét, ráadásul egy igazi ikon helyében akarna tetszelegni. Jövőre érkezhet az új Az Álmosvölgy legendája, melyben a szexi szőkeség alakítaná az egyik legfontosabb főszerepet. 

Sydney Sweeney az Eufória 3. évadának premierjén.
Sydney Sweeney új filmje túl nagy falat lehet neki (Fotó: KGC-11 / 214694-5)

Sydney Sweeney-filmek minden mennyiségben 

Alighogy lezárult az Eufória sorozat 3. évada, már érkezett is az újabb hír, Sydney Sweeney megállás nélkül törtet előre Hollywoodban. A színésznő mindenkit kiborított az Eufória utolsó évadában meztelenkedéssel, OnlyFans-fiókjával és a televíziótörténet egyik legdurvább esküvőjével, de továbbra sem áll le, jövőre egy misztikus-erotikus mozival borzolja majd a kedélyeket a tervek szerint.

Lindsey Anderson Beer Hollow című regénye, mely Az Álmosvölgy legendája történetét dolgozza át, az írónő jóvoltából kerülhet a mozikba. Anderson Beer maga írja a forgatókönyvet saját regényéből, sőt, a rendezői széket is ő foglalja el. Az eredeti, Washington Irving 1820-as regénye alapján készült 1999-es Álmosvölgy legendája filmhez képest Anderson Beer filmje sokkal több erotikát és egy kicsit kevesebb fantasztikus elemet tartalmaz az írónő elképzelései szerint. Bár a Johnny Depp és Christina Ricci főszereplésével készült Tim Burton-film sem szenvedett hiányt sikamlósabb jelenetekből, de ahogy Tim Burtontől megszoktuk, nála sokkal hangsúlyosabb volt a túlvilági misztikum és a gótikus, boszorkányos szerelmi szál. 

Johnny Depp és Christina Ricci Az Álmosvölgy legendája című filmben.
Nehéz lenne felülmúlni Christina Ricci éteri báját az eredeti Az Álmosvölgy legendája filmben (Fotó: KPA)

Sydney Sweeney Christina Ricci szerepére pályázik

Sydney Sweeney nem kisebb ikon nyomdokaiba kíván lépni, mint a Wednesday sorozatban ismét feltűnő és az Addams Family kis keserűségének szerepét anno 1991-ben eljátszó Christina Ricci. Christina Ricci Katrina Van Tassel szerepét alakította Tim Burton filmjében, tőle szokatlanul dús, szőke hajkoronával. A hírek szerint Sydney Sweeney is Katrina Van Tassel szerepére pályázik az újonnan készülő feldolgozásban. Johnny Depp Ichabod Crane-jét nehéz lesz felülmúlni, és egyelőre nincs is jelölt a szerepre, de a Dűne harmadik felvonásával decemberben érkező Timothée Chalamet-t vagy a Szexoktatás sorozat Otisát alakító Asa Butterfieldet is simán el tudnánk képzelni a szerepben. 

Timothée Chalamet a 25. Screen Actors Guild díjátadón.
Timothée Chalamet arcélei tökéletes Ichabod Crane-né tennék őt (Fotó: Hahn Lionel/ABACA / NORTHFOTO)

Lindsay Anderson Beer filmjei közül a Stephen King regénye alapján készült Kedvencek temetője: Vérvonalak lett a legnépszerűbb, bár az IMDB adatbázisán jelenleg is csupán 4.6-os értékelésen áll, és a Rotten Tomatoes értékelői sem voltak sokkal kegyesebbek hozzá, ott mindössze 23%-ot ért el. Ezzel szemben Tim Burton Az Álmosvölgy legendája filmje 7.5 pontot ért a 10-ből az IMDB-n, és a közönség is nagyon szerette anno, így Lindsey Anderson Beer nem kis feladat előtt áll, ha méltó utódja kíván lenni Tim Burton 27 évvel ezelőtti rendezésének.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!