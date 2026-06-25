Itt a nagy bejelentés! T. Danny leleplezi Dobó Kata filmjét

Nem mindennapi meglepetés várja azokat, akik ellátogatnak a siófoki AstroFestre. T. Danny rajongói ugyanis nemcsak kedvencük koncertjét láthatják, hanem elsőként pillanthatnak bele Dobó Kata legújabb filmjébe is.

T. Danny lesz a főszereplő Dobó Kata legújabb filmjében (Fotó: Szilágyi Fanni)

T. Danny koncertjén mutatják be az előzetest

Rendhagyó helyszínen mutatkozik be ugyanis a Még egy kívánság című romantikus vígjáték első hivatalos trailere. A Plázs Siófokon június 27-én, közvetlenül T. Danny koncertje előtt vetítik le az előzetest, így a fesztiválozók exkluzív betekintést kapnak az év egyik legjobban várt magyar mozifilmjébe.

A Megafilm Service legújabb filmjének az az egyik különlegessége, hogy T. Danny ezúttal nem énekesként, hanem színészként is bizonyíthat. A történetben Milánt alakítja, egy karizmatikus, igazi rosszfiút, aki pontosan tudja, hogyan kell eladnia magát. A produkcióban Hermányi Mariann mellett a Dead Flamingos zenekart alakító Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán és Wettstein Márk is feltűnik, így a film egyszerre ígér romantikát, humort és zenével átszőtt fordulatokat.

A történet középpontjában egy titokzatos Kívánságfüzet áll, amelynek segítségével bárkit vagy bármit el lehet tüntetni. Ahogy azonban egyre több és egyre merészebb kívánság kerül bele, úgy válik egyre kiszámíthatatlanabbá a helyzet. A kérdés már csak az: mi történik akkor, ha minden kívánság teljesül, de nem úgy, ahogy azt elképzelték?

T. Danny igazi rosszfiút alakít a filmben (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Dobó Kata T. Danny főszereplésével rendezett filmet

T. Danny tavaly, a Budapest Parkban jelentette be rajongóinak, hogy szerepet kapott a produkcióban. Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a projekt, hiszen a nagyközönség végre először láthat részleteket a filmből.

Dobó Kata filmje, a Még egy kívánság október 15-én kerül a hazai mozikba, de a szerencsés siófoki közönség már most ízelítőt kaphat abból, mire számíthat a mozivásznon.