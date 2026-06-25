Itt a nagy bejelentés! T. Danny leleplezi Dobó Kata filmjét

Nem mindennapi meglepetés várja azokat, akik ellátogatnak a siófoki AstroFestre. T. Danny rajongói ugyanis nemcsak kedvencük koncertjét láthatják, hanem elsőként pillanthatnak bele Dobó Kata legújabb filmjébe is.
T. Danny koncertjén mutatják be az előzetest
Rendhagyó helyszínen mutatkozik be ugyanis a Még egy kívánság című romantikus vígjáték első hivatalos trailere. A Plázs Siófokon június 27-én, közvetlenül T. Danny koncertje előtt vetítik le az előzetest, így a fesztiválozók exkluzív betekintést kapnak az év egyik legjobban várt magyar mozifilmjébe.
A Megafilm Service legújabb filmjének az az egyik különlegessége, hogy T. Danny ezúttal nem énekesként, hanem színészként is bizonyíthat. A történetben Milánt alakítja, egy karizmatikus, igazi rosszfiút, aki pontosan tudja, hogyan kell eladnia magát. A produkcióban Hermányi Mariann mellett a Dead Flamingos zenekart alakító Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán és Wettstein Márk is feltűnik, így a film egyszerre ígér romantikát, humort és zenével átszőtt fordulatokat.
A történet középpontjában egy titokzatos Kívánságfüzet áll, amelynek segítségével bárkit vagy bármit el lehet tüntetni. Ahogy azonban egyre több és egyre merészebb kívánság kerül bele, úgy válik egyre kiszámíthatatlanabbá a helyzet. A kérdés már csak az: mi történik akkor, ha minden kívánság teljesül, de nem úgy, ahogy azt elképzelték?
Dobó Kata T. Danny főszereplésével rendezett filmet
T. Danny tavaly, a Budapest Parkban jelentette be rajongóinak, hogy szerepet kapott a produkcióban. Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a projekt, hiszen a nagyközönség végre először láthat részleteket a filmből.
Dobó Kata filmje, a Még egy kívánság október 15-én kerül a hazai mozikba, de a szerencsés siófoki közönség már most ízelítőt kaphat abból, mire számíthat a mozivásznon.