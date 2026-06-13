Befejeződhet a The Last of Us sorozat: mit tudunk a készülő 3. évadról?

A The Last of Us sorozat 2. évada tavaly tarolta le az HBO Max streaminget, a rajongók azóta is várják, mi a következő lépés Bella Ramsay számára. Összeszedtük, mit lehet tudni a The Last of Us 3. évadáról elöljáróban.

Bella Ramsey sem hiányozhat a The Last of Us 3. évadából (Fotó: Christopher Khoury)

The Last of Us 3. évad: sok változás jön

Még a 2. évad forgatása után, a kulisszák mögött történtek olyan változások, melyek kreatív szempontból alapjaiban rázták meg a cselekmény további kimenetelét, sőt, a jelek szerint a 3. évad nézőpontja is megváltozik, de ez nem újdonság azok számára, akik ismerik a The Last of Us játék 2. részét, mely a sorozat alapjául szolgált. A hír már hivatalos, a The Last of Us 3. évadának forgatási munkálatai már javában elkezdődtek, bár egy időre fel kell függeszteni a munkát, mert Vancouverben, ahol a széria forog, éppen a 2026-os FIFA labdarúgó-bajnokságra készülnek gőzerővel. A forgatási szünet nagyjából egy hónapig tart.

Új Last of Us karakterek a láthatáron

A Deadline írta meg először, hogy a The Last of Us szereplőihez csatlakozott Peter Sarsgaard egy új karakter, Amon személyében, aki a 2. évadban megismert vallási fanatikus Szerafiták csoport egyik vezetője. A csoport tagjai közül Clea DuVall is feltűnik az új évadban, Jason Ritter és Patrick Wilson pedig korábbi szerepeikben térnek vissza. A Szerafiták egy női prófétát tisztelnek, arcukat saját kezűleg, rituálisan vagdossák szét, ezért Sebhelyeseknek is hívják őket. A sorozatban az emberiséget világjárványba taszító gombát az emberiség bűnei miatti büntetésként értelmezik sajátos vallásuk szerint. Ugyan maga a karakter nem újdonság, de Manny szerepét Jorge Lendeborg Jr. veszi át a következő évadban Danny Ramireztől.

Ugyan Pedro Pascaltól könnyes búcsút vettünk a 2. évadban, de Bella Ramsey továbbra is kulcsszerepet tölt be, Isabela Merced, Gabriel Luna és Jeffrey Wright vele együtt szintén visszatérnek.

Pedro Pascal brutális gyilkosa, Abby lehet a széria harmadik évadának főszereplője (Fotó: CraSH)

A The Last of Us 3. évada lehet az utolsó?

Az alkotócsapatban is változások várhatóak, Neil Druckman, aki Craig Mazinnal közösen vitte eddig a The Last of Us fáklyáját, most visszalép a kreatív folyamatoktól, csupán társalkotóként és producerként vállal szerepet a 3. évadban, de egy interjúban elejtette, hogy a Naughty Dog játékfejlesztő cég vizein kalandozik, így nem kizárt, hogy vezetésével egy új játékfranchise-on alapuló sorozat vagy film is kilátásba helyeződhet. Az igazi bombát Casey Bloys, az HBO Max vezérigazgatója dobta le, aki arra utalgatott, hogy a The Last of Us 3. évada egyben az utolsó is lehet, de hamar megbánta a meggondolatlan kijelentést és az alkotókra hárította a kérdés megválaszolását, akik egyelőre mélyen hallgatnak a témában.