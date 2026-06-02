Helen Mirren megmentette Tom Hardy karrierét? A Gengsztervilág színésznője kiállt balhés kollégája mellett

A streamingszolgáltatók kínálatán szörfözve az utóbbi években keresve is alig találtunk jobbat a gazfickó-showműsorok között mint a Pierce Brosnan, Helen Mirren, valamint Tom Hardy neveivel fémjelzett Gengsztervilág. A SkyShowtime-sorozatok jeles képviselője 2025 tavaszától egészen júniusig tartotta lázban hétről hétre a rajongókat, akik izgatottan várják azóta is a széria második felvonását. Izgatottságukból fakadó örömüket azonban hamar letörték azok a pletykák miszerint az egyik főszereplőt, Tom Hardy a botrányos viselkedése kihajították a projektből.

Tom Hardy gengsztervilága a való életbe is átköltözött, a színész lehet, hogy repül a SkyShowtime sorozatából (Fotó: KGC-03)

Tom Hardy tényleg kihúzta a gyufát? Helen Mirren cáfol

Az utóbbi évek egyik legnagyobb hollywoodi botránya bontakozott ki a múlt héten, mikor is olyan hírek láttak napvilágot, hogy Tom Hardy annyira átszellemülten rosszfiú lett, hogy sikeresen kirúgatta magát a Gengsztervilágból. A színész ugyanis állítólag több alkalommal tiszteletlenül viselkedett a stábbal és legendás kollégáival szemben. Hardy órákig nem volt hajlandó kimozdulni a lakókocsijából, pedig már mindenki csak rá várt, bele akart nyúlni több ízben is a forgatókönyvbe, de még a rendező munkájába is rendszeresen beleszólt.

A Gengsztervilág nagy négyese: Helen Mirren, Guy Ritchie, Pierce Brosnan és Tom Hardy (Fotó: Jordan Pettitt / PA Wire)

A rajongók napok óta teljes pánikban éltek, hiszen ezzel úgy tűnt, a széria Harry Da Souzája a Gengsztervilág 2. évadában még fel fog tűnni, de az esetleges folytatásokban már biztosan nem kap szerepet. Azonban az némileg most megnyugtatta a fanokat, hogy nem más vette védelmébe Tom Hardy-t, mint a sorozat főhősnője, Helen Mirren. A 80 éves színésznő Instagramon osztott meg egy képet balhés munkatársáról, melyhez az alábbi szöveget fűzte hozzá:

Szeretlek most és mindörökké, Helen

– olvasható a szűkszavú posztban.

Ebből a bejegyzésből a nézők legnagyobb szerencséjére nem éppen az jön le, hogy a két színész rossz kapcsolatot ápolna. Így jó eséllyel vagy kacsa volt az egész, vagy amennyiben valóban volt közöttük némi nézeteltérés Hardy nem először tapasztalható, erősen megkérdőjelezhető viselkedéséből fakadóan, már minden bizonnyal elásták a csatabárdot.