Pokol kapujában keresték az élet értelmét, végül a vulkánok áldozatai lettek

A legendás német filmrendező, Werner Herzog The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft (lefordítva körülbelül A belső tűz: Rekviem Katia és Maurice Krafftért) című filmje elsőre lenyűgöző természetfilmnek tűnik, valójában azonban mementó két vulkanológusról, akik egész életükben azt keresték, amitől mások riadtan menekülnek. A film egy vulkánkutató házaspár, Katia és Maurice Krafft felvételeiből épül fel, amelyek szemlélése során nemcsak a vulkánok pokoli szépsége, hanem az emberi megszállottság ára is kirajzolódik.

Werner Herzog: THE FIRE WITHIN REQUIEM FOR KATIA AND MAURICE KRAFFT

Fotó: Forrás: YouTube/Bonne Pioche

Herzog ezeket az archív anyagokat narrálja, értelmezi és rendezi egységbe. A film mégis az ő művévé válik, mert a képek mögé odahelyezi azt a kíméletlen, enyhén cinikus, mégis mélyen emberi tekintetet, amely egész munkásságát jellemzi.

Herzog mindig az élet bizarr, nehezen megmagyarázható részeit kereste. Azokat a jelenségeket, amelyek egyszerre taszítanak és vonzanak. Katia és Maurice is valami hasonlót tettek, csak nem emberekben, civilizációkban vagy őrült álmokban, hanem a Föld mélyéből feltörő geológiai pokolban találták meg ugyanezt.

Két vidéki ember a tűzhányók sűrűjében

Katia és Maurice két francia, csendes vidéki életből származó vulkanológus volt. Ez a háttér szinte szöges, majdnem antagonisztikus ellentétben áll azzal a világgal, amely végül az életük középpontjába került: a vulkánok pokoli tüzével, vad füstjével, mérgező gőzeivel és leírhatatlan forróságával.

Trópusi szigetek, misztikus erdők Japánban, mocsaras vadvidékek, pusztuló tájak: a filmben mindenhol fellelhetőek a tűzhányók. Maurice és Katia életük során rengeteg helyen jártak, sok kalandot átéltek, és lenyűgöző felvételeket készítettek az örökkévalóságnak. Herzog ezeket a képeket tárja szélesebb közönség elé.

Maurice és Katia Krafft, a két elhivatott vulkanológus, egymás és a tűzhányók szerelmesei Fotó: HANDOUT / Maurice and Katia Krafft

A film sorra veszi életüket a vulkánok hálójában. Többévnyi látványos felvétel, grandiózus találkozások a vulkánokkal, és két ember megszállottsága áll a középpontban. De a The Fire Within mégsem hagyományos portréfilm. Nem magyarázza túl őket, nem akar egyszerű életrajzot adni. Inkább azt próbálja megmutatni, milyen lehet egy olyan élet, amelynek középpontjában nem egy ember, nem egy eszme, hanem a Föld mélyéből feltörő tűz áll.