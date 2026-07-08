5 klasszikus alkotás, amit láttán a mai akciófilmek gyerekjátéknak tűnnek

Vannak régi mozik, amelyek ma is nyomasztóbbak, mocskosabbak és veszélyesebbek, mint a legtöbb mai akciófilm. Ezekben a kultfilmekben nincs steril hősködés, nincs minden ütés után egy ócska poén. Csak félelem, düh, vér, erőszak, és garantált filmélmény.

Látványos akciófilmek, amelyek ma is erős, ütős filmélményt adnak (A kép a Taxisofőr című thrillerből, rajta a zseniális Robert de Niro) Fotó: Archives du 7eme Art

5 régi akciófilm, ami sokkal keményebb, mint a mai mozik

A mai Marvel-féle látványcirkuszok után szinte felszabadító visszanézni azokra a régi akciófilmekre, amelyekben a vérnek még nemcsak színe, hanem íze is volt. Nem lila űrlények bokszoltak digitális romhalmazok között poénkodó akciófigurákkal, hanem férfiak mentek neki férfiaknak. Porban, izzadságban, félelemmel és dühvel töltve. Ezekben a filmekben a leszámolás nem egy vidámparki élmény volt, és nem szakították meg drámai küzdelmet ócska beszólásokkal. Egy olyan korban születtek ezek a filmtörténeti alkotások, amelyben a néző még beleélhette magát egy véres vadnyugati leszámolásba vagy posztapokaliptikus autósüldözésbe.

Összeszedtünk öt klasszikus filmet, amelyekben az erőszak, a bosszú és a túlélés ma is erősebb élmény, mint sok modern akciófilmben.

Taxisofőr

Martin Scorsese 1976-os filmje nem egy klasszikus akciófilm, mégis sokkal erősebben hat, mint a legtöbb mai lövöldözős látványparádé. A Taxisofőr egy magányos, sérült, a társadalomtól fokozatosan elszakadó férfi története, aki éjszakánként New York mocskos utcáit járja, és egyre mélyebbre csúszik saját rögeszméiben. Travis Bickle nem klasszikus hős, nem szerethető megmentő, hanem olyan figura, akinek a fejében lassan összekeveredik az igazság utáni vágy, az undor, a szexuális frusztráció és az erőszakos önigazolás. Nem mellékesen a zseniális Robert de Niro a film főszereplője.

Fotó: 7e Art/Warner Bros/Seven Arts

A vad banda

Sam Peckinpah westernje, A vad banda nem romantikus cowboymese, hanem mocskos, véres búcsú egy haldokló világtól. Itt a vadnyugat már nem hősök terepe, hanem öregedő bűnözők, kiégett fegyveresek és árulásokkal teli túlélők utolsó játszótere. A filmben nincs tiszta erkölcsi rend, nincs makulátlan főhős, nincs biztonságos jó és rossz, valahol mindenki csúf.

Csak emberek vannak, akik túl sokáig éltek az erőszak orgiájában, és a végén egy halálos leszámolásban próbálják igazolni, hogy maradt bennük valamennyi becsület.

Peckinpah itt mesteri szintre fejlesztette az akciójelenetet, és forradalmi vágástechnikát alkalmazott, amely később John Woo-t is megihlette. A hongkongi rendező erre az örökségre építve alapjaiban formálta át a modern akciófilmek világát.