Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

Friss!

Felmentették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét

Amazon Prime

Megszakad a szív: James Van Der Beek utolsó szerepe sorra ríkatja meg az embereket

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Végre befutott streamingre a Doktor Szöszi-filmek várva várt előzménysorozata. Az Elle címre keresztelt Amazon Prime-szériát amennyire várták a fanok, legalább akkora lelki gyomrosként érte őket, mikor a képernyőn váratlanul megjelent a februárban elhunyt James Van Der Beek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amazon PrimeDoktor SzöszisorozatJames Van Der Beek

Hihetetlen, de már 25 éve annak, hogy Reese Witherspoon megmutatta: a szőke nős vicceken márpedig nem illik nevetni! Doktor Szösziként a világot letaroló szőke ciklon rózsaszín topánkában tipegett végig a kasszasiker útján, nem is csoda, hogy két évvel később jött is a folytatás. Azonban azóta kínos csönd honolt a franchise körül, egészen mostanáig. A napokban ugyanis végre felkerült az Amazon Prime Video kínálatába a Doktor Szöszi előzményszériájának számító Elle, melyben egy valójában nem is olyan váratlan vendég bukkant fel.

Lexi Minetree, az Amazon Prime Videón futó új sorozatban alakítja Elle-t.
Az Amazon Prime-on futó Elle című sorozat július elején debütált (Fotó: IMDb)

James Van Der Beek halála után is sorozatsztár az Amazon Prime-on

Az elmúlt másfél évben óriási felhajtás övezte a Doktor Szöszi tinikorát felölelő Elle című sorozatot. A rajongókat hónapokon át az tartotta lázban, ki fogja Reese Witherspoontól átvenni a stafétaként szolgáló pink színű, pamacsos pennát, és mikor láthatják a kész szériát. Az pedig csak tovább fokozta a várakozást, mikor kiderült, a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb tévéikonja, James Van Der Beek Elle-ben esedékes szereplése az utolsó a 48 évesen elhunyt színész életében. A Doktor Szöszi-széria végül július 1-én bemutatkozott az Amazon Prime-sorozatok kínálatában, ám a Dawson és a haverok sztárjának feltűnésére senki sem volt lélekben felkészülve.

Totál kiakadtam és elkezdtem bőgni, mert tudatosult bennem, hogy ez volt élete utolsó szerepe. Teljesen letaglózott, kiválóan játszott

– írta az egyik könnyekig hatott rajongó, míg egy másik azt fűzte hozzá: „Nagyon látszik rajta, milyen beteg volt már itt.”

@autumncarrying Turned on Elle, the new Legally Blonde show Elle on Amazon and WHAT? James Van Der Beek is on it? I knew he passed from cancer but didn’t know he’d been in this show before he passed. Cancer sucks. The 90’a nostalgia on this show is hit and miss but Dawson from Dawson’s creek doesn’t hurt. #nineties #dawsonscreek #90stvshows ♬ I Don't Want to Wait - Paula Cole

A rákkal vívott kegyetlen harcban végül idén februárban alulmaradó James Van Der Beek az Elle 3. részében bukkan fel több rövid jelenetben is, melyekben egy ambiciózus polgármesterjelöltet alakít, aki szeretne változást hozni Medina városkájának életébe. Tehát az egykori Dawson abszolút pozitív szerepben búcsúzott el közönségétől, ellentétben életének utolsó előtti munkájával, a The Gates című horrorral, ahol tőle majdnem teljesen karakteridegen módon egy gyilkost játszott.

Az Elle 1. évadának összes, szám szerint 8 epizódja 2026. július 1-jén debütált az Amazon Prime Video felületén, a Doktor Szöszi-sorozat előzetesét pedig alább tudja megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!