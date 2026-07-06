Megszakad a szív: James Van Der Beek utolsó szerepe sorra ríkatja meg az embereket

Hihetetlen, de már 25 éve annak, hogy Reese Witherspoon megmutatta: a szőke nős vicceken márpedig nem illik nevetni! Doktor Szösziként a világot letaroló szőke ciklon rózsaszín topánkában tipegett végig a kasszasiker útján, nem is csoda, hogy két évvel később jött is a folytatás. Azonban azóta kínos csönd honolt a franchise körül, egészen mostanáig. A napokban ugyanis végre felkerült az Amazon Prime Video kínálatába a Doktor Szöszi előzményszériájának számító Elle, melyben egy valójában nem is olyan váratlan vendég bukkant fel.

Az Amazon Prime-on futó Elle című sorozat július elején debütált (Fotó: IMDb)

James Van Der Beek halála után is sorozatsztár az Amazon Prime-on

Az elmúlt másfél évben óriási felhajtás övezte a Doktor Szöszi tinikorát felölelő Elle című sorozatot. A rajongókat hónapokon át az tartotta lázban, ki fogja Reese Witherspoontól átvenni a stafétaként szolgáló pink színű, pamacsos pennát, és mikor láthatják a kész szériát. Az pedig csak tovább fokozta a várakozást, mikor kiderült, a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb tévéikonja, James Van Der Beek Elle-ben esedékes szereplése az utolsó a 48 évesen elhunyt színész életében. A Doktor Szöszi-széria végül július 1-én bemutatkozott az Amazon Prime-sorozatok kínálatában, ám a Dawson és a haverok sztárjának feltűnésére senki sem volt lélekben felkészülve.

Totál kiakadtam és elkezdtem bőgni, mert tudatosult bennem, hogy ez volt élete utolsó szerepe. Teljesen letaglózott, kiválóan játszott

– írta az egyik könnyekig hatott rajongó, míg egy másik azt fűzte hozzá: „Nagyon látszik rajta, milyen beteg volt már itt.”

A rákkal vívott kegyetlen harcban végül idén februárban alulmaradó James Van Der Beek az Elle 3. részében bukkan fel több rövid jelenetben is, melyekben egy ambiciózus polgármesterjelöltet alakít, aki szeretne változást hozni Medina városkájának életébe. Tehát az egykori Dawson abszolút pozitív szerepben búcsúzott el közönségétől, ellentétben életének utolsó előtti munkájával, a The Gates című horrorral, ahol tőle majdnem teljesen karakteridegen módon egy gyilkost játszott.