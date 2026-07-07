Anne Hathaway csak úgy ragyog: Kismamaként hódította meg a vörös szőnyeget a gyönyörű színésznő – Fotók!

Napjaink egyik legnagyobb rendezőkiválósága, Christopher Nolan a három esztendeje megjelent Oppenheimer óta nem jelentkezett semmivel sem a jegypénztáraknál, ám ennek megvolt az oka. Az elmúlt években ugyanis azon foglalatoskodott, hogy egy új mozigenerációval ismertesse meg Homérosz Odüsszeia című klasszikusát. Ennek pedig meg is adja a módját, hiszen Hollywood színe-javát castingolta a projektbe. Tudniillik a főszereplő, Matt Damon mögött olyan gigászok sorakoznak fel, mint Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson vagy Anne Hathaway, utóbbit áldott okból most láthatjuk majd utoljára a vásznon egy jó darabig.

Az Odüsszeia főszereplői balról jobbra haladva: Robert Pattinon, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway és Matt Damon (Fotó: Ian West/PA Wire)

Anne Hathaway 2026-ban minden téren győztesnek vallhatja magát

Az idei év abszolút Anne Hathaway-é! Nem elég, hogy a mostani moziszezont páros lábbal rúgta be Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci oldalán a 20 év után visszatérő Az ördög Pradát visel második részével, itt még nem állt le a 43 éves New York-i szépség.

Az egykori neveletlen hercegnő ugyanis júniusban osztotta meg az Anne Hathaway-filmek rajongóival az elképesztő hírt: férjével, Adam Shulmannel harmadik közös gyermeküket várják!

Ez persze azt is jelenti, hogy ideje betárazni a színésznő alkotásaiból a méretes rajongótábornak, mielőtt Hathaway kisasszony ideiglenes pihenőt venne ki. Erre pedig meg is lesz az esélye a fanoknak, hiszen jövő héten landol a mozikban az Odüsszeia, melyben a főhős, Odüsszeusz feleségét, Penelopét játssza majd mindenki Andreája, majd augusztusban jön Az Oak Street vége című dinós túlélőfilmje is. De ne szaladjunk ennyire előre, inkább mutatjuk az Odüsszeia előzetesét, lentebb pedig a premieren készült képeket találhatják.