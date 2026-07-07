Anne Hathaway csak úgy ragyog: Kismamaként hódította meg a vörös szőnyeget a gyönyörű színésznő – Fotók!

Napjaink egyik legnagyobb rendezőkiválósága, Christopher Nolan a három esztendeje megjelent Oppenheimer óta nem jelentkezett semmivel sem a jegypénztáraknál, ám ennek megvolt az oka. Az elmúlt években ugyanis azon foglalatoskodott, hogy egy új mozigenerációval ismertesse meg Homérosz Odüsszeia című klasszikusát. Ennek pedig meg is adja a módját, hiszen Hollywood színe-javát castingolta a projektbe. Tudniillik a főszereplő, Matt Damon mögött olyan gigászok sorakoznak fel, mint Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson vagy Anne Hathaway, utóbbit áldott okból most láthatjuk majd utoljára a vásznon egy jó darabig.
Anne Hathaway 2026-ban minden téren győztesnek vallhatja magát
Az idei év abszolút Anne Hathaway-é! Nem elég, hogy a mostani moziszezont páros lábbal rúgta be Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci oldalán a 20 év után visszatérő Az ördög Pradát visel második részével, itt még nem állt le a 43 éves New York-i szépség.
Az egykori neveletlen hercegnő ugyanis júniusban osztotta meg az Anne Hathaway-filmek rajongóival az elképesztő hírt: férjével, Adam Shulmannel harmadik közös gyermeküket várják!
Ez persze azt is jelenti, hogy ideje betárazni a színésznő alkotásaiból a méretes rajongótábornak, mielőtt Hathaway kisasszony ideiglenes pihenőt venne ki. Erre pedig meg is lesz az esélye a fanoknak, hiszen jövő héten landol a mozikban az Odüsszeia, melyben a főhős, Odüsszeusz feleségét, Penelopét játssza majd mindenki Andreája, majd augusztusban jön Az Oak Street vége című dinós túlélőfilmje is. De ne szaladjunk ennyire előre, inkább mutatjuk az Odüsszeia előzetesét, lentebb pedig a premieren készült képeket találhatják.
A várva várt eposzi műalkotás, az Odüsszeia londoni premierjén kis híján komplett szereplőbrigád tiszteletét tette, és ha már ott jártak, gondoskodtak is róla, hogy mindenki róluk beszéljen. Mutatjuk az Odüsszeia díszbemutatójának legextravagánsabb ruhakölteményeit, illetve a rivaldafényt elcsenő Anne Hathaway-t is.