Emlékszel, mikor Arnold Schwarzenegger magyar testépítőt játszott? Ezek a születésnapos Terminátor elfeledett filmjei

Arnold Schwarzenegger nevének hallatán jó eséllyel mindenkinek a Terminátor, A ragadozó, a Total Recall – Az emlékmás, a True Lies – Két tűz között, a Kommandó jut eszébe. Nos, igazából reggelig sorolhatnánk, mely filmeket emelték le legtöbbször a tékák polcairól vagy mely mozikat indítják el mai napig leggyakrabban a Netflixen vagy az HBO Maxon, de mindenki kedvenc akcióhősének 79. születésnapja alkalmából inkább most a meg nem énekelt hőskölteményeké a főszerep!

Arnold Schwarzenegger összes filmje közül ezúttal a kevésbé ismerteket vesszük górcső alá, köztük az Ítéletnapot (Fotó: BEACON COMMUNICATIONS / Entertainment Pictures)

Ezekre az Arnold Schwarzenegger-filmekre csak a legnagyobb fanok emlékeznek:

Maradj éhen!

Az már az Arnold Schwarzenegger-filmek igen korai szakaszában világossá vált, hogy az „Osztrák Tölgy” nemcsak a muszklik mértéktelen megfeszítéséhez ért, de még a vígjátékhoz és a drámához is van érzéke. Az akkor még mindössze 29 esztendős Schwarzeneggerben rejlő potenciált ráadásul olyan legendák csalogatták elő a Maradj éhen! című tragikomédiában, mint Sally Field vagy Jeff Bridges. Ünnepeltünk persze nem volt karakteridegen itt sem, hiszen egy izomkolosszus nőcsábászt játszott, de mégis meg tudta mutatni a hollywoodi producereknek, érdemes lesz figyelni rá.