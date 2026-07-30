Emlékszel, mikor Arnold Schwarzenegger magyar testépítőt játszott? Ezek a születésnapos Terminátor elfeledett filmjei

Arnold Schwarzenegger nevének hallatán jó eséllyel mindenkinek a Terminátor, A ragadozó, a Total Recall – Az emlékmás, a True Lies – Két tűz között, a Kommandó jut eszébe. Nos, igazából reggelig sorolhatnánk, mely filmeket emelték le legtöbbször a tékák polcairól vagy mely mozikat indítják el mai napig leggyakrabban a Netflixen vagy az HBO Maxon, de mindenki kedvenc akcióhősének 79. születésnapja alkalmából inkább most a meg nem énekelt hőskölteményeké a főszerep!
Ezekre az Arnold Schwarzenegger-filmekre csak a legnagyobb fanok emlékeznek:
Maradj éhen!
Az már az Arnold Schwarzenegger-filmek igen korai szakaszában világossá vált, hogy az „Osztrák Tölgy” nemcsak a muszklik mértéktelen megfeszítéséhez ért, de még a vígjátékhoz és a drámához is van érzéke. Az akkor még mindössze 29 esztendős Schwarzeneggerben rejlő potenciált ráadásul olyan legendák csalogatták elő a Maradj éhen! című tragikomédiában, mint Sally Field vagy Jeff Bridges. Ünnepeltünk persze nem volt karakteridegen itt sem, hiszen egy izomkolosszus nőcsábászt játszott, de mégis meg tudta mutatni a hollywoodi producereknek, érdemes lesz figyelni rá.
Kaktusz Jack
Amint az látszik, a ’70-es években Arnold Schwarzenegger legalább annyira bolyongott a zsánerek tengerén, mint ahogy a főszereplő kereste a hazautat az idén a mozikban taroló Odüsszeiában. 1979-ben pedig nem kisebb sztár oldalán kóstolt bele a western műfajába, mint maga Spartacus, hiszen Kirk Douglas oktatta pisztolypárbajra. A Kaktusz Jack esetében hiába egy közel fél évszázados filmalkotásról van szó, a cowboykalapos Arnold Schwarzenegger látványát még mindig nehéz megszokni, viszont aki még nem látta, mindenképp tegyen egy próbát, hiszen Douglas és Schwarzie párosa meglepően jól működik a poros prérin, ahol nemcsak a napfény perzseli fel a szíveket, hanem korának Sydney Sweeney-je, Ann-Margret is.
The Jayne Mansfield Story
Ahogy beütött a ’80-as évek, a későbbi kaliforniai kormányzó visszakanyarodott a muszklimutogató karakterekhez, mi több, a The Jayne Mansfield Storyban egy testépítőt alakíthatott. Ennél testhezállóbb szerepet el sem tudnánk képzelni neki. Nekünk, magyaroknak pedig külön érdekes, hogy Mariska Hargitay (nem biológiai értelemben vett) édesapját, Mickey Hargitayt játszhatta el a Marilyn Monroe örökös riválisáról szóló filmben.
A menekülő ember
Ugyan Glen Powell tavaly tett róla, hogy A menekülő embert ne felejtse el a közönség, a remake-et látva csak jobban felértékelődött az eredeti, Arnold Schwarzenegger-féle verzió. Az 1987-ben bemutatott film nem egy szokványos akciómozi, hiszen a T-800-as modell korábbi sikerfilmjéhez, a Terminátorhoz hasonlóan ez is egy disztópikus világképet vázol fel, méghozzá a legendás Stephen King tollából. A menekülő emberben Schwarzenegger egy ártatlanul elítélt férfit alakít, aki a film címéhez hűen minden és mindenki elől menekülve próbálja élve megúszni az őrületes hajszát, aminek egy díja van: az élete.
Ítéletnap
Ha pedig már ítéletet emlegettünk az imént, meg kell említenünk Arnold Schwarzenegger egyik legmerészebb és egyben máig talán legmegosztóbb filmjét is. Az Ítéletnap című akcióhorrorban ugyanis nem mással kell szembeszállnia hősünknek, mint magával a sátánnal, hogy megmentse a világot. A vegyes fogadtatás miatt Schwarzi egy időre el is távolodott a horror műfajától, legközelebb csak 2015-ben kóstolt bele, mikor a Maggie – Az átalakulással rukkolt elő.