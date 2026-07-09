Ebből balhé lesz? Arnold Schwarzenegger durva beszólása Christian Bale-nek fájhat a legjobban

Már több mint egy hónapja, hogy a Ragadozó, a Kommandó és a Total Recall sztárja hazánk vendégszeretét élvezi. Ráadásul Arnold Schwarzenegger Budapest utcáin bóklászik vagy épp kerékpározik minduntalan, így szinte bárki belefuthat. Azonban egy valaki most biztosan nem szeretné látni az "Osztrák Tölgyet", ez pedig az a Christian Bale, aki könnyen magára vehette színésztársa csípős megjegyzéseit.

Arnold Schwarzenegger célba vette a Terminátor nélküli Terminátor szereplőit (Fotó: 90061/KPA /KPA)

Terminátor-film Terminátor nélkül? Ezt Schwarzenegger sem érti

Hogy miről is van szó? Csupán arról, hogy Arnold Schwarzeneggert nem olyan rég még arra kérték meg egy műsorban, hogy nevezze meg a szerinte leggyengébbre sikerült Terminátor-mozit. A hétszeres Mr. Olympia-győztes pedig nem rejtette véka alá a véleményét, és 2009-ben megjelent Terminátor: Megváltás című alkotásra esett a választása, amelyben többek között Bryce Dallas Howard, valamint a Disney+-ra költöző Avatar-sztár, Sam Worthington szerepeltek, a főhőst pedig történetesen Christian Bale alakította.

Szerintem a negyedik rész volt a legrosszabb, mert azt az idő alatt készítették, amikor kormányzó voltam, és így nem is voltam benne. Terminátor-filmet készíteni úgy, hogy nincs benne a Terminátor? Ennek semmi értelme…

– mondta kendőzetlenül véleményét a 2003 és 2011 között Kaliforniában kormányzói tisztséget betöltő Schwarzenegger, kritikája pedig minden olyan filmes kollégájának szólt, aki részt vett a projektben.

Vita azonban aligha lehet az egykori Terminátor és a korábbi Batman között. Sokkal inkább konszenzus állhat fenn kettejük között a témával kapcsolatban, miután korábban már maga Christian Bale is kijelentette, nagyon bánja, hogy igent mondott John Connor szerepére.

Nemcsak Schwarzenegger bánja a Terminátor: Megváltás létezését, hanem maga a főszereplő, Christian Bale is (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Arnold Schwarzenegger zsákban hozza idén a karácsonyt

A The Kellys című akciómozi forgatása ugyan még gőzerővel zajlik, azonban addig se kell csüggedniük az Arnold Schwarzenegger-filmek lelkes rajongóinak, hiszen kedvencük korábban érkezik, mint azt gondolnák, de csoda lesz, ha megismerik.

Schwarzenegger ugyanis a fémváz és az élő szövet kombinációja helyett az ősz szakállra és a piros subára esküszik. Tudniillik decemberben érkezik a The Man with the Bag, azaz szabad fordításban a Zsákos férfi karácsonyi akció-vígjátéka, melyben magát a Mikulást alakítja, és a 2024-es forgatásról kiszivárgott képek alapján ember legyen a talpán, aki ráismer a legendás akcióhősre.