Egy magyar kosarastól retteg most Hollywood: ő lesz a következő Lugosi Béla?

A 2026-os esztendő a kis költségvetésű horrorok éve. Május 28-ai megjelenésük óta a Megszállottság és a Backrooms című filmek fej fej mellett haladnak a siker felé. Előbbi 750 ezer dollárból már több mint 400 milliót csinált, de utóbbi sem szégyenkezhet, hiszen 10 milliós büdzséjének több mint harmincszorosát termelte vissza, bevétele jelenleg 368 milliónál áll. A magyarul Hátsó szobákként emlegetett Backrooms sikerét ráadásul mi, magyarok magunkénak érezhetjük egy kicsit, hiszen egy feltörekvő magyar tehetség is felbukkant benne.

A Backrooms – Hátsó szobák sikeréhez egy magyar színész is hozzájárult (Fotó: IMDb)

A Backrooms nem használ AI-t, inkább egy magyar kosarast bérelt fel

A szóban forgó fiatalember nem más, mint Bobróczky Róbert. A 2000-ben Aradon született férfi sztorija igen különleges, és ezt többnyire a már igen fiatal korában kiütköző, átlag feletti magasságának köszönheti. Bobróczky ugyanis 231 cm magas, és már 13 éves korában a Barcelona és a Real Madrid kosárlabdacsapatai álltak érte sorban.

Bobróczky Róbert a maga 231 centijével hódítja meg Hollywoodot (Fotó: IMDb)

A kosárkarrier azonban úgy tűnik, azóta parkolópályára került, de gond egy szál se, Bobróczky Róbert most egészen más területen próbálja meg a szerencséjét: horrorfilmekben szerepel.

Adottságai megvannak hozzá, hogy magasságával mindenkiben megfagyassza a vért, és ezt a Bakcrooms készítői is meglátták benne. Ráosztották a hátsó szobákban lapuló szörnyeteg szerepét, ami egy, a netre frissen felkerült kulisszák mögötti fényképből derült ki. A rajongók pedig teljesen odavannak érte, el sem hiszik, hogy amit láttak, az nem valamilyen effekt volt, hanem egy valódi ember.

Azta! Ez nem is AI vagy számítógépes effekt volt? Pedig azt hittem. Ez valami egészen elképesztő!

– szólt hozzá kommentben egy rajongó, míg egy másik fan megjegyezte: „Rob akár a horror legendája is lehet, ha továbbra is elvállal ilyen szerepeket.”

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A rajongók feltételezése pedig nem alaptalan, hiszen Bobróczkynak nem ez volt az első szárnypróbálgatása az álomgyárban. Az aradi születésű exkosaras ugyanis két évvel ezelőtt is a frászt hozta a közönségre. Akkor az Alien-filmek legújabb darabjában, az Alien: Romulusban bukkant fel ember-idegen hibridént, és a nagyérdeműnek már akkor is elállt a lélegzete tőle, hiszen a Backroomshoz hasonlóan ekkor sem hitte el senki, hogy egy hús-vér ember lapul a jelmez alatt.