Az év legnagyobb bukására készülhet a 700 millió dollárból készült új Bosszúállók-film?

Ugyan nagyban tarol éppen a mozikban az Odüsszeia, illetve már várjuk azt, hogy jövő héten behálózzon bennünket Pókember újabb kalandja, valamint hiába érkezik decemberben még Timothée Chalamet-vel, Zendayával és Robert Pattinsonnal kecsegtető Dűne: Harmadik rész, a 2026-os naptári év legvártabb filmje címe mégis a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésének jár. A Marvel nagy dobása olyan, mint amikor valaki 19-re lapot húz, hiszen orbitális költségvetéssel, bődületes sztárparádéval készül kasszát robbantani. De vajon beválik a képregényóriás terve? Eddig nem úgy tűnik!

Robert Downey Jr. Dr Doom szerepében tér vissza az új Bosszúállók-filmben (Fotó: IMDb)

Bosszúállók: Nosztalgia van, sztori nincs?

Noha a Bosszúállók: Doctor Doom ébredéséhez készült első ízelítőket már tavaly karácsonykor megkapták a rajongók a fa alá, azonban az első klasszikus előzetes még váratott magára. Egészen tegnapig!

Ekkor került fel ugyanis a YouTube-ra a hivatalos, már nem csalfa fanatikusok vagy az AI által összetákolt előzetes, ám a várt siker csak részben valósult meg. Bár tagadhatatlanul sokakat magával vittek a látottak, hiszen végre újra akcióban láthattuk Chris Hemsworth-t, Pedro Pascalt, a régi X-Men tagjait, de megtudhattuk azt is, hogyan fest harc közben a franchise-ba ezúttal már rosszfiúként visszatérő Robert Downey Jr.

Chris Evans és Chris Hemsworth újra összeállnak a Boszúállók: Doctor Doom ébredésében (Fotó: IMDb)

Ámde, valahogy ez mégsem volt elég sokaknak. A méretes fanbázis nem kicsiny hányada ugyanis úgy véli, egy fontos dolog hiányzik kedvenc szuperhőseik legújabb kalandjából: a történet. Meglátásuk szerint a trailer nem több egy lélektelen csillaghullásánál, amibe igyekeztek minél több egykori kedvencet belezsúfolni, és a Doctor Doom ébredése már itt leleplezte azt, hogy semmi másról nem akar szólni, csak arról, hogy nosztalgiára építve csenjen ki pénzt a közönség zsebéből.

Itt a trailer, de igazából fogalmam sincs, hogy ez a film mégis mi a fenéről akar szólni. De még csak nem is ez a legnagyobb baj. Hanem az, hogy az egész egyáltalán nem tűnik egy valódi filmnek, hanem sokkal inkább egy rajongók által készített összeállításnak, amibe mindenkit belezsúfoltak. Mintha maguk az alkotók sem tudnák, hogy mégis mit szeretnének elmesélni

– hangzott el egy rajongói TikTok-videóban, amihez egy kommentelő hozzáfűzte: „Én azt sem tartom kizártnak, hogy egy-két snitt teljesen AI-jal lett megalkotva.”