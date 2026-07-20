Számos elmélet keringett rejtélyes haláláról – 53 éve hunyt el Bruce Lee

Hosszú és mégis rövid életet adott a sors Bruce Lee-nek aki pályafutása során mégis kultikus sztárrá, valóságos félistenné vált.

Bruce Lee

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Bruce Lee, eredeti nevén Lee Jun-fan, 1940. november 27-én született San Franciscóban egy viharos éjszakán.

A kínai kultúrában a vihar a sorsfordító események előjele, és az ő életére ez különösen igaznak bizonyult.

Édesapja híres kínai operaszínész volt, így a művészet Bruce Lee életének korai részétől kezdve jelen volt. A családja azonban nem maradt sokáig Amerikában – még csecsemőkorában visszatértek Hongkongba. Gyermekkorában Bruce-t nem a harcművészetek, hanem a verekedések kötötték le. Hongkong zsúfolt utcáin gyorsan megtanulta, hogyan védje meg magát. Édesanyja unszolására kezdett harcművészeteket tanulni, de senki sem sejthette, hogy egyszer ő lesz a modern kungfu arca – írja a brucelee.com.

Hamar meghódította Hollywoodot Bruce Lee

Bruce Lee nemcsak harcművészként, hanem színészként is igazi úttörő volt. Fiatalon Hongkongban több filmben is szerepelt, de a nagy áttörést Hollywood jelentette. 1966-ban kapta meg Kato szerepét a Zöld darázs című sorozatban. Akkoriban Hollywoodban nem volt szokás ázsiai színészeket főszerepekben foglalkoztatni, de Bruce rendkívüli tehetsége és karizmája megtörte a jeget.

Filmek, mint a A nagyfőnök, a Tomboló ököl vagy az ikonikus A sárkány közbelép, nemcsak a harcművészeti műfajt emelték új szintre, hanem Bruce-t is világsztárrá tették. Saját koreográfiáival és technikáival átalakította a filmes akciójeleneteket, és megmutatta, hogy a küzdelem nem csupán erő, hanem filozófia is lehet.

Rejtély övezte a világsztár halálát

1973. július 20-án Bruce Lee mindössze 32 évesen hunyt el, de halála máig találgatások és összeesküvés-elméletek tárgya. Hivatalos jelentések szerint agyi ödéma okozta a halálát, amelyet allergiás reakció váltott ki egy fájdalomcsillapítóra.

Mások azonban mérgezésre, bérgyilkosságra vagy a túl intenzív edzésre gyanakodtak. Egyes legendák szerint Bruce halála mögött egy „átok” áll, amely családját is sújtotta. Húsz évvel később fia, Brandon Lee is hasonlóan tragikus körülmények között hunyt el. Brandon, aki színészi karrierjét építette, 1993-ban A holló című film forgatásán vesztette életét. Egy filmjelenetben használt kellékpisztolyban éles lövedék maradványai okozták a halálos sérülést. Bár az eset hivatalosan balesetnek minősült, számos összeesküvés-elmélet született arról, hogy a Lee-átok csapott le újra.