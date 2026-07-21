Mi lett veled, Piper? Rá sem ismerünk a Bűbájos boszorkák egykori bombázójára – Megdöbbentő fotó!

Gyanítjuk, hogy a ’90-es és a 2000-es években sokkal több fiatal lány öltözött halloweenkor vagy farsangkor boszorkánynak, mint előtte vagy azóta. Erről pedig elsősorban a Bűbájos boszorkák című sorozat tehet, mely 1998 és 2006 között szegezte képernyő elé a nézőket, és nemcsak a fiatalabb korosztályt. A természetfeletti képességekkel bíró és minden egyes epizódban démonokkal, ártó szellemekkel és bogaras, nem evilági rosszfiúkkal megküzdő nővértrió népszerűsége pedig azóta sem csökkent. Az eredeti szereposztásban Shannen Doherty, Alissa Milano és Holly Marie Combs alakították a címszereplő bűbájos boszorkákat, utóbbi színésznőt viszont már maximum csak a 20 éve véget ért sorozat legnagyobb rajongói ismernék fel.

A Bűbájos boszorkák szereposztása: Alyssa Milano, Shannen Doherty és Holly Marie Combs (Fotó: Spelling Television/NORTHFOTO)

Holly Marie Combs is a kolduló karakterszínészek sorsára jutott

A Bűbájos boszorkák Piperje amellett, hogy tinilányok számára szolgált követendő ikonként, a serdülőkorú fiúk hormontermelésének beindításában is alaposan közrejátszott. Ezért is meglepő, hogy a sorozat 2006-os fináléját követően Holly Marie Combst közel fél évtizedig elkerülték a szerepek. 2010-től azonban ismét fontos szerepet kapott a Pretty Little Liars, avagy Hazug csajok társaságában, amiben Ella Montgomeryt játszhatta el hét éven keresztül.

A Holly Marie Combs-filmek és sorozatok száma a Bűbájos boszorkák utolsó része után a Pretty Little Liarsszel bővült (Fotó: IMDb)

Azóta viszont újabb bekezdés nélkül maradt a rezüméje, és sok más karakterszínészhez, például a Rendőrakadémia hangutánzó sztárjához, Michael Winslow-hoz vagy az egykori MacGyverhez, Richard Dean Andersonhoz hasonlóan ő is a rajongóknak szervezett közönségtalálkozókon begyűjtött támogatásokból tartja el magát. A „Con” rendezvényeken viszont Holly Marie Combs előnyére válik, hogy a standjánál nagy betűkkel virít a neve, ugyanis az 52 esztendős színésznő sajnos már nem igazán emlékeztet egykori szexi önmagára.

Holly Marie Combs amellett, hogy közönségtalálkozókon vesz részt, az utóbbi években egy Bűbájos boszorkákhoz kapcsolódó podcastet is vezetett (Fotó: Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire)

A Bűbájos boszorkákon átok ül?

Talán nem is olyan túlzás feltenni ezt a kérdést, hiszen a mágushölgyeményekről szóló széria végeztével egyik szereplő sem igazán találta a helyét Hollywoodban.

Holly Marie Combs mellett egyik másik boszorkány sem tudta megvetni a lábát az álomgyárban a 2006-os finálét követően. Noha Alyssa Milano volt az mindannyiuk közül, aki messze a legtöbb lehetőséget kapta, de zömével csak B kategóriás romantikus filmek jutottak neki. Shannen Dohertynek viszont még ennyi sem jutott, a tragikus sorsú színésznő 2024-ben bekövetkezett haláláig gyakorlatilag csak szökő évente bukkant fel a képernyőn, de legalább elkerülték a balhék. Nem úgy, mint a Doherty pótlására érkező Rose McGowan, aki nem a film- és sorozatszerepei, hanem sokkal inkább a Weinstein-botrányban való részvétele miatt volt éveken át beszédtéma.