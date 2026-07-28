Először a Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM) nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus, 1986-os budapesti koncertjéről készült, korszakos mozifilm, 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata, a Park Road újította fel. Szeptember 15-20. között kilencedik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált, ikonikus filmeket tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az ‘56-os forradalom 70. évfordulója is.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton 2026 programlistája szeptember 15-20. között szórakoztatja majd az érdeklődőket (Fotó: NFI)

40 éve hangzott el a Tavaszi szél...

Pontosan 40 évvel ezelőtt 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban, a becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A budapesti gigakoncertből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a vasfüggöny mögött, a keleti blokkban.

A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével, a Zsombolyai János rendezésében elkészült, Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával, 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyashajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeledt gokartozás a Hungaroringen.

A Queen koncertfilm már a bemutatásakor is jóval túlmutatott önmagán, minden percéből árad a szabadság. Egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, I Want to Break Free, Radio Ga Ga vagy a We Will Rock You.

A legendás Queen együttes idén 40 éve lépett fel a Népstadionban (Fotó: NFI)

A Gyűrűk Ura rendezője restaurálta a Queen-filmet?

A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmjeként lesz látható először teljeskörűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az NFI Filmarchívumban 40 évig épségben megőrzött eredeti negatívok digitalizálását az NFI Filmlabor végezte el, míg a kép és hangrestaurálást Peter Jackson új-zélandi rendező-producer (A hobbit, King Kong, A Gyűrűk Ura) csapata, a Park Road. A tökéletes látványvilágú és hangzású változat világszerte látható lesz a mozikban, Magyarországon október 7-től a Pannónia Entertainment forgalmazásában.

2026-ban, a magyar film születésének 125. évfordulóján kiemelten fontos, hogy reflektorfénybe helyezzük filmörökségünket. A magyar és az egyetemes filmtörténet kincsein keresztül történelmi korokat és emberi sorsokat ismerhetünk meg, miközben élvezhetjük azt a kivételes esztétikai és tartalmi virtuozitást, kifejező erőt, amellyel legnagyobb alkotóink nagyvászonra vitték történeteinket. Ugyanígy újra átélhetjük azokat a felejthetetlen pillanatokat is, amikor Freddie Mercury a változásban reménykedő magyar közönség előtt elénekelte népdalunkat, amely azóta is erőteljes üzenetet hordoz. A mozgókép szerepe a Lumière testvérek óta változatlan: megmutatni a világnak, kik vagyunk, és megmutatni nekünk, milyen a világ. Ennek a küldetésnek ad teret immár kilencedik alkalommal a Budapesti Klasszikus Film Maraton

– nyilatkozta Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divízió igazgatója, a Budapesti Klasszikus Film Maraton fesztiváligazgatója.