Először a Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM) nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus, 1986-os budapesti koncertjéről készült, korszakos mozifilm, 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata, a Park Road újította fel. Szeptember 15-20. között kilencedik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált, ikonikus filmeket tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az ‘56-os forradalom 70. évfordulója is.
40 éve hangzott el a Tavaszi szél...
Pontosan 40 évvel ezelőtt 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban, a becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A budapesti gigakoncertből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a vasfüggöny mögött, a keleti blokkban.
A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével, a Zsombolyai János rendezésében elkészült, Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával, 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyashajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeledt gokartozás a Hungaroringen.
A Queen koncertfilm már a bemutatásakor is jóval túlmutatott önmagán, minden percéből árad a szabadság. Egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, I Want to Break Free, Radio Ga Ga vagy a We Will Rock You.
A Gyűrűk Ura rendezője restaurálta a Queen-filmet?
A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmjeként lesz látható először teljeskörűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az NFI Filmarchívumban 40 évig épségben megőrzött eredeti negatívok digitalizálását az NFI Filmlabor végezte el, míg a kép és hangrestaurálást Peter Jackson új-zélandi rendező-producer (A hobbit, King Kong, A Gyűrűk Ura) csapata, a Park Road. A tökéletes látványvilágú és hangzású változat világszerte látható lesz a mozikban, Magyarországon október 7-től a Pannónia Entertainment forgalmazásában.
2026-ban, a magyar film születésének 125. évfordulóján kiemelten fontos, hogy reflektorfénybe helyezzük filmörökségünket. A magyar és az egyetemes filmtörténet kincsein keresztül történelmi korokat és emberi sorsokat ismerhetünk meg, miközben élvezhetjük azt a kivételes esztétikai és tartalmi virtuozitást, kifejező erőt, amellyel legnagyobb alkotóink nagyvászonra vitték történeteinket. Ugyanígy újra átélhetjük azokat a felejthetetlen pillanatokat is, amikor Freddie Mercury a változásban reménykedő magyar közönség előtt elénekelte népdalunkat, amely azóta is erőteljes üzenetet hordoz. A mozgókép szerepe a Lumière testvérek óta változatlan: megmutatni a világnak, kik vagyunk, és megmutatni nekünk, milyen a világ. Ennek a küldetésnek ad teret immár kilencedik alkalommal a Budapesti Klasszikus Film Maraton
– nyilatkozta Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divízió igazgatója, a Budapesti Klasszikus Film Maraton fesztiváligazgatója.
A BKFM mintegy 100 vetítéssel várja a közönséget 2026. szeptember 15-20. között a főváros több helyszínén, köztük az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, a Francia Intézetben és szabadtéri vetítéseken. A műsorban kiemelt szerepet kapnak frissen restaurált alkotások premierjei és filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai program kísér.
A Nyitott archívumok válogatás egyedülálló betekintést nyújt a világ vezető filmarchívumainak kulisszái mögé, bemutatva a legújabb restaurálásokat és ritka filmkincseket.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton 2026-ban sem adja kicsiben
A Budapesti Klasszikus Film Maraton vendégei közt idén is lesznek közismert hazai és nemzetközi alkotók. A fesztivál kiemelt figyelmet fordít a fiatal közönségre: a diákvetítéseket az alkotók részvételével szervezik, emellett beszélgetések, workshopok és interaktív programok is várják az iskolai csoportokat. Több mint 100 külföldi filmmegőrzési és forgalmazási szakembert is vendégül lát a BKFM szakmai programjain.
A budapesti Maratont a három legjelentősebb, filmörökséget bemutató európai fesztivál között tartják számon a nagyvilágban, a bolognai Il Cinema Ritrovato és a lyoni Lumière Fesztivál mellett.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton teljes programját augusztus végén hozza nyilvánosságra a Nemzeti Filmintézet.