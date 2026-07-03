„Még lenne mit csinálnom...” – Danny Glover szörnyű hírt közölt állapotáról: az egész világ érte aggódik

Szörnyű hír rázta meg a filmkedvelő társadalmat, miután a Halálos fegyver, a Ragadozó és a Bíborszín sztárja bejelentette, Alzheimer-kórban szenved. Danny Glover még 2022-ben szembesült a diagnózissal, ráadásul nem sokkal azt követően, hogy tiszteletbeli Oscar-díjat vehetett át, ám a nyilvánosság előtt csak most hullott le a lepel az iszonyú információról.

Danny Glover Alzheimer-kórral kapcsolatos híre megrázta a rajongókat (Fotó: Bruno Bebert/Bestimage/00576777)

A rossz hírt maga Danny Glover közölte, aki a Today című műsornak adott exkluzív interjút. Mel Gibson elválaszthatatlan bajtársa elárulta, az Alzheimer-kórt már évekkel ezelőtt diagnosztizálták nála, de soha sem aggódott egy percig sem, mivel mindig érezhette családja, különösen a lánya támogatását, és a betegsége ellenére is pozitív tudott maradni. Ez az attitűd pedig szavaiból is egyértelműen kivehető.

Nem érzem úgy, hogy itt véget ér az életem. Még lenne mit csinálnom, az élet megy tovább. Mostantól megváltoznak a dolgok, ebben biztos vagyok, ahogy a folyamat halad előre

– mondta a műsorban Glover.

A rajongók természetesen remélik, hogy a Danny Glover-filmek száma a jövőben még gyarapodni fog, a 79 éves színművész már eddig is egészen elképesztő filmográfiát halmozott fel, melyek közül a legjobbakat gyűjtöttük most csokorba cikkünkben.

Danny Glover 2026-ban is remek kapcsolatot ápol barátjával, Mel Gibsonnal (Fotó: Photo Image Press)

Danny Glover ezekre a filmjeire lehet a legbüszkébb

Bíborszín

Noha az idén ismét új filmmel előrukkoló Steven Spielberg klasszikusa kapcsán először mindenkinek Whoopi Goldberg zseniális alakítása ugrik be először, de Danny Glover előtt is meg kell emelnünk a kalapunk mindenképp. A rossz hírrel szolgaló színész ugyanis olyan karakterívet festett a vászonra, melyet rendkívül ritkán látni manapság a filmszínházak vetítőtermeiben. A Bíborszín Albertje eleinte maga a megtestesült gonosz, aki a földi poklot teremti meg a film főhősnőjének, ám aztán mégis szembe kerül régi énjével, hogy a mozihistória egyik legemlékezetesebb énkép-pálfordulását produkálja.

Halálos fegyver-filmek

Ha úgynevezett „buddy cop” filmek, azaz az ikonikus rendőrpárosokról szóló mozik a téma, talán eszünkbe jutnak olyan címek, mint a Csúcsformában vagy a Bad Boys. De igazság szerint egyik sem foglalja össze jobban a műfaj minden csínját-bínját a Halálos fegyvernél. Mel Gibson és Danny Glover páratlan párosának alkotásai mintegy kvintesszenciája a zsáner lényegének, nem véletlenül élt meg a franchise négy felvonást is, és hagyott hátra az utókornak olyan klasszikus idézeteket, mint az „öreg vagyok én már ehhez a sz*rhoz.”