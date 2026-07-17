Rá sem lehet ismerni a születésnapos David Hasselhoffra: így fest a Baywatch 74 éves sztárja – Sokkoló fotó!

A ’80-as és ’90-es évek televíziózásának történetében kevés meghatározóbb figura van David Hasselhoffnál. A Knight Riderben a volán mögött ülve üldözte a rosszfiúkat csodajárgányában, majd pár évvel később már nem csak a hanyagul félregombolt ingén keresztül csodálhatta meg a női közönség a színész ikonikus mellszőrzetét, hiszen textilt ledobva, egy szál úszógatyában mentette meg sokak életét a Baywatchban. Hasselhoff igazi popkulturális ikon lett az évtizedek alatt, és máig méretes rajongótáborral büszkélkedhet. 74. születésnapja alkalmából biztosan a megszokottnál is többen gondolnak rá, és kell is a fanok lelki támogatása, hiszen David Hasselhoff sajnálatos módon évek óta nincs jó bőrben.

David Hasselhoff 2026-ra árnyéka régi önmagának, a Baywatchban még sportos külsővel szerepelt (Fotó: FOX Photo/Courtesy of FOX)

David Hasselhoff Baywatch-sztárból rokkantnyugdíjas lett

Futótűzként égette fel az egész internetet tavaly májusban az a felvétel, mely David Hasselhoffról készült a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. A ’80-as évek tévésztárját ugyanis ekkor kerekesszékben ülve kapták lencsevégre, és a látvány mindenkit lesokkolt. A színész ekkor egy fotósnak elárulta, rettenetesen fájnak a lábai, ezért kényszerül a közlekedés e formáját alkalmazni.

Jó hír azonban a David Hasselhoff-filmek és sorozatok szerelmeseinek, hogy egy év alatt nagyot fordult a világ kedvencük körül. Az egykori Michael Knight tudniillik, ha ma nem is szalad úgy, mint egykor a bűnözők után a népszerű szériában, de térdműtétje óta már határozottan jobb állapotban vannak a lábai. Nem olyan rég már túrázás közben készült róla fotó, igaz, ezen is nehezen lehetett felismerni a korábbi szívtiprót, aki szemüvegben, sapkában és ősz hajjal gyakorlatilag a közel teljes inkognitó biztonságát élvezte.

Valaha visszatér még a rivaldafénybe David Hasseloff?

A születésnapi jó hírek viszont elég végesek, hiszen grandiózus visszatérésről sajnos aligha számolhatunk be. David Hasselhoff ugyanis szinte minden frissebb projektjében saját magát alakítva cameózik, a komoly szerepek évek óta elkerülik. Hiába készül már javában például egy új Baywatch is, az eredeti sorozat húzóneve nem fogja mentorálni az újakat, így a rajongóknak nem marad más, csak a nosztalgiázás.