Végre felkerült az Avatar 3. streamingre: Itt lehet megnézni James Cameron űrlénymoziját

Ha valaki tudja, hogy kell igazi kasszasikert kikotyvasztani, akkor az James Cameron. A kanadai direktorzseni nevéhez olyan bombasztikus blockbusterek köthetők, mint a Terminátor, a Titanic vagy az A bolygó neve: Halál. Azonban ezek anyagilag mind eltörpülnek az Avatar-filmek mellett, melyeknek első, 2009-ben megjelent epizódja közel 3 milliárd (!) dollárt termelt vissza a kasszáknál. A 2022-ben bemutatott második fejezetnek ezt überelni ugyan nem, de megközelíteni azért sikerült, az Avatar: A víz útja 2,3 milliárdot sodort össze. A franchise itt még persze közel sem ért véget, harmadik rész, az Avatar: Tűz és hamu tavaly decemberben szárnyalt be a mozikba. Akik viszont lecsúsztak róla a filmszínházakban, azoknak már nem kell, hogy égjen emiatt a fejük, hiszen James Cameron közkedvelt filmszériájának harmadik darabja már elérhető a Disney+-on is.

Az Avatar: Tűz és hamu már a Disney+-filmek táborát erősíti, és a nézettség rangos élén tanyázik már egy ideje töretlenül (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Avatar 3. már a Disney+-on, az Avatar 4. viszont még nagyon messze

Azonban hiába a nagy csinnadratta arra, hogy a tűz és hamu birodalmának lényei befészkelték magukat a nappalinkba, az Avatar-mozik jövője sajnos mégsem áll olyan stabil lábakon, mint azt korábban gondoltuk.

Tudniillik a Sam Worthingtont, Zoe Saldanát, Stephen Langet és az Alien felé továbbra is kacsintgató Sigourney Weavert is visszacsábító Avatar: Tűz és hamu számokban már nem tudott felnőni két nagyobb testvéréhez. 400 millió dolláros költségvetése ellenében ugyanis „csupán” alig több, mint másfél milliárdos bevételt tudott felmutatni, ami önmagában óriási siker lenne, azonban ez mégiscsak a fele például az első részért kapott összhonoráriumnak. Ebből pedig több rajongó, kritikus, de még maguk a stúdiófejesek is arra következtettek, hogy a James Cameron-filmek e nemes triumvirátusa talán kezd fáradni, és mégsincs szükség a korábban beharangozott 4. és 5. részre.

Temetni természetesen még szükségtelen a Na’vik népét. Még márciusban maga Cameron mondta azt, hogy bizakodó a franchise jövőjét illetően, és „nagyon valószínű”, hogy el fogják készíteni, ám az Avatar 2029-nél hamarabb biztosan nem bővül tetralógiává.