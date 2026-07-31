Végre megérkezett streamingre Az ördög Pradát visel 2: itt tudod megnézni az év sikerfilmjét

Sajnos van egy rossz hírünk a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésére váró rajongóknak, akik azt várják, hogy újból szuperhősködni vagy szupergonoszkodni lássák Ian McKellent, Patrick Stewartot vagy épp Robert Downey Jr-t. Az év visszatérése ugyanis már áprilisban megtörtént, mikor is kereken húsz év után Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci és Emily Blunt ismét csinibe vágták magukat a 2006-os Az ördög Pradát visel folytatásában, a rajongók szeme pedig rögtön könnybe lábadt az örömtől és a csodálattól. Akik viszont ne adj’ Isten lemaradtak Az ördög Pradát visel 2. mozivetítéseiről, azok ne csüggedjenek egy percig se, hiszen a történelmi visszatérés végre elérhető Disney+-on is.

Az idén szép sorban bővülő Anne Hathaway-filmek egyik legsikeresebb darabjának számító Az ördög Pradát visel 2. már elérhető Disney+-on

(Fotó: Barry Wetcher/20th Century Fox / Courtesy of 20th Century Fox)

Az ördög Pradát visel 2 a Disney+-on is jött, látott és győzött

Noha biztosan akadtak kétkedők, akik attól tartottak, biztosan van-e értelme divatipar ördögien szexi szépségeit ismét egy filmbe csődíteni, azonban ez a dilemma hamar eldőlt. Az ördög Pradát visel 2. minden mozikasszát felrobbantott: a 100 millió dolláros költségvetésből készült fantasztikus filmbéli fashionshow majdnem meghétszerezte büdzséjét. Amerikában 220 milliót termelt, míg a világ többi részén ennek több mint a dupláját, 470 millió dollárt, ami összesen már 690 millió!