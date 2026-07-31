Végre megérkezett streamingre Az ördög Pradát visel 2: itt tudod megnézni az év sikerfilmjét

Sajnos van egy rossz hírünk a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésére váró rajongóknak, akik azt várják, hogy újból szuperhősködni vagy szupergonoszkodni lássák Ian McKellent, Patrick Stewartot vagy épp Robert Downey Jr-t. Az év visszatérése ugyanis már áprilisban megtörtént, mikor is kereken húsz év után Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci és Emily Blunt ismét csinibe vágták magukat a 2006-os Az ördög Pradát visel folytatásában, a rajongók szeme pedig rögtön könnybe lábadt az örömtől és a csodálattól. Akik viszont ne adj’ Isten lemaradtak Az ördög Pradát visel 2. mozivetítéseiről, azok ne csüggedjenek egy percig se, hiszen a történelmi visszatérés végre elérhető Disney+-on is.
Az ördög Pradát visel 2 a Disney+-on is jött, látott és győzött
Noha biztosan akadtak kétkedők, akik attól tartottak, biztosan van-e értelme divatipar ördögien szexi szépségeit ismét egy filmbe csődíteni, azonban ez a dilemma hamar eldőlt. Az ördög Pradát visel 2. minden mozikasszát felrobbantott: a 100 millió dolláros költségvetésből készült fantasztikus filmbéli fashionshow majdnem meghétszerezte büdzséjét. Amerikában 220 milliót termelt, míg a világ többi részén ennek több mint a dupláját, 470 millió dollárt, ami összesen már 690 millió!
Viszont bizton állíthatjuk, bőven akadtak olyanok is, akik valamilyen okból kifolyólag nem mentek el a legközelebbi filmszínházba, hogy nagyvásznon csodálják meg a jelenleg már teljesen más, sokkal nemesebb feladatkört ellátó Anne Hathaway-t a legkülönfélébb szettekben vagy keressék hiába a projektből kihajított Sydney Sweeney-t.
Ezt most a Disney+-on bárki pótolhatja, hiszen az egérfüles streaminszolgáltató kínálatában már most elérhető Az ördög Pradát visel 2. Mi több, kevesebb mint egy nap alatt a platform legnézettebb filmje lett, így Meryl Streepék nemcsak a moziban, hanem streamingen is jöttek, láttak és győztek.
Vajon újabb 20 évet kell várni a következő divatshowra?
A film elsöprő sikerét látva, a rajongók joggal tehetik fel a kérdést: lesz Az ördög Pradát visel 3? Nos, egyértelmű választ majd csak idővel a stúdió adhat, de az alkotók mellett a színészek sem zárkóznak el egyelőre az ötlettől. A Nigelt alakító Stanley Tuccinak viszont van egy érdekes, de annál kézenfekvőbb kikötése, nem akar megint húsz esztendőt várni.
Egyszerűen nem várhatunk még újabb húsz évet. Hamarabb meg kell csinálnunk, mert addigra már nem leszek életben. Vagy majd maximum exhumálnak minket…
– reagált kissé mulatságosan a harmadik rész ötletére Tucci, míg egy másik interjúban Anne Hathaway úgy fogalmazott, szerinte is bőven lenne még mit mesélniük.
A folytatás egyelőre tehát képlékeny, ami viszont biztos: Az ördög Pradát visel 2. július 29-én került fel a Disney+-filmek kínálatába, az előzetest pedig ide kattintva meg is lehet tekinteni: