Emlékszik még Sean Connery utolsó filmjére? Annyira borzalmas lett, hogy a legendás színész inkább visszavonult

Manapság már ritka az olyan hónap a mozinaptárban, hogy ne fussunk bele valamilyen szuperhősös akciófilmbe. Nemrég még Supergirl szárnyalt be a mozikba, hamarosan pedig Pókember hálóhintázásának lehetünk majd szemtanúi, az év végén megjelenő Bosszúállók: Doctor Doom ébredéséről pedig ne is beszéljünk. Azonban nem mindig éltük a hősök korát a filmszínházakban. A szubzsáner egyik úttörője, a 2003-ban bemutatott A szövetség tulajdonképpen az imént említett Bosszúállók elődjeként is értelmezhető. Azonban a már a Disney+-on is elérhető hitvány hőseposz nem szuperhősöket, hanem a XIX. századi szépirodalom legkiemelkedőbb alakjait sorakoztatja fel, akiket többek között olyan legendák formáltak, mint Sean Connery. Más kérdés, hogy ezt pont az egykori James Bond bánta meg leginkább.

Sean Connery utolsó alakítása felkerült a Disney+-filmek kínálatába (Fotó: 20TH CENTURY FOX/Entertainment Pictures)

Történelmien rossz filmmel erősített a Disney+

A Különleges úriemberek szövetsége címen is futó különös hőstörténet cselekménye tényleg a közel egy évtizeddel később megjelent első Bosszúállókat idézi: Egy rosszfiú cselszövése fenyegeti a világot, ezért össze kell tákolni egy sokszínű jótevő brigádot, mely olyan nevekből áll, mint Allan Quatermain, Nemo kapitány, Mina Murray Harker, Tom Sawyer vagy Dr. Henry Jekyll és Edward Hyde.

Sean Connery James Bondként lett híres, ám a szuperhős szerepben nem volt szerencséje (Fotó: 20TH CENTURY FOX/Entertainment Pictures)

Sean Connerynek itt lett elege

A banda élére Quatermaint nevezték ki, akit Sean Connery alakított. A 007-es ügynök viszont ennek a legkevésbé sem örült, sőt, Connerynek szinte végig fogalma sem volt arról, mit is keres ebben a teljesen elborult moziban, melyet a Mátrix és A Gyűrűk Ura helyett vállalt el. Nos, nem az évszázad üzletét kötötte ezzel Indiana Jones édesapja, annyi szent. A részben pont hazánkban zajló forgatáson az Oscar-díjas sztár végig veszekedett a rendezővel, Stephen Norringtonnal, akit a film promóciója során csak úgy jellemzett Connery, hogy „elmegyógyintézetbe való”.

Sean Connery 73 évesen inkább visszavonulót fújt, annyira utálta utolsó filmjét (Fotó: 20th Century Fox/Entertainment Pictures)

A szörnyű, szenvedéssel teli forgatási munkálatokat követően, a kész végeredményt látva Sean Connerynél elszakadt a cérna, és az akkor 73 éves színész úgy döntött: végleg visszavonul a színészkedéstől, és szavát 2020-ban bekövetkezett haláláig be is tartotta! Döntését az egykori sármőr ekkor így kommentálta:

Ez kész rémálom volt. Mély nyomot hagyott bennem, és arra késztetett, hogy elgondolkodjak a showbizniszről. Végül rájöttem: elegem van abból, hogy idiótákkal kell foglalkoznom!

A Sean Connery-filmek utolsó darabja, a Szövetség, avagy Különleges úriemberek szövetsége elérhető a Disney+ kínálatában. A film előzetesét ide kattintva tudja megtekinteni: