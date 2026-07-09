Látványos csaták, politikai intrikák és homokférgek: itt a Dűne legújabb előzetese – videó

Várhatóan 2026 decemberében, vagyis év végén érkezik a Dűne: Harmadik rész, amelyhez most befutott a legújabb előzetes. Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert legendás, kultikus politikai sci-fi regényvilágát viszi tovább, a kedvcsinálóban pedig minden fontosabb szereplő feltűnik, köztük a szemöldök nélküli Robert Pattinson is.
Dűne: Harmadik rész – megérkezett az új előzetes
A folytatás Paul Atreides uralkodásának legsötétebb következményeire koncentrál, miközben a látvány, a csaták, a homokférgek és a politikai intrikák alapján a harmadik rész sem ígérkezik visszafogottabbnak az előző részeknél.
Paul Atreides uralma mélyebbre taszítja az emberiséget
A Dűne: Harmadik rész című filmben Timothée Chalamet ismét Paul Atreides szerepében tér vissza, a történet pedig ott folytatódik, ahol a második rész véget ért: Paul hatalomra jutása után. A film Frank Herbert A Dűne messiása című könyvéből merít, cselekménye 17 évvel az előző film eseményei után játszódik, és Paul császári uralmának következményeit mutatja be. Ahogy az első film rajongói tudják, Paul látomásokban képes érzékelni a jövőt, de mióta átvette az uralmat az Impérium felett, az elméje egyre homályosabbá vált.
Robert Pattinson arctáncoltatóként támadná meg az Impériumot
Paulnak ráadásul úgy tűnik, új ellenfele akad Robert Pattinson személyében, akit a Scytale nevű tleilaxi arctáncoltató szerepében láthatunk. Igazán jó szerep ez egy olyan színésznek, aki középkategóriás tiniszerelmi vámpírfilmekből nőtte ki magát, hogy olyan művészi igényű filmekben játszhasson, mint A világítótorony. Scytale alakváltóként nem kevesebbet akar végrehajtani, mint egy súlyos politikai következményekkel járó rendszerváltást, amit mellesleg Paul barátunk is végrehajtott az előző film végén.
Az előzetesben hangsúlyos szerepet kap Zendaya is Chani, a fremen harcosnő szerepében, akinek Paulhoz, vagyis Muaddibhoz fűződő szerelme bonyolultabbá vált Paul és Irulan hercegnő házassága miatt. Mint minden uralkodó dinasztiánál, itt is az egyik legfontosabb kérdés az öröklés: kitől van a gyerek, és milyen politikai következményei lesznek ennek?
Duncan Idaho gholaként tér vissza a Dűne folytatásában
A Jason Momoa által megformált Duncan Idaho is sokat szerepel a Dűne: Harmadik rész előzetesében: a félelmetes harcos korábban Paul és az édesanyja védelmében halt meg, most azonban gholaként, vagyis klónszerű, holt sejtből növesztett mesterséges emberként tér vissza.
Bár Villeneuve Dűne-filmsorozata hatalmas népszerűségnek örvend, és milliók látták világszerte, nem kétséges, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz is, hogy elolvassák Frank Herbert Dűne-regénysorozatát.
Nekik vélhetően nem sok csavar lesz a történetben, bár ahogy az előző adaptációknál láttuk, Villeneuve barátunk szereti kicsit leegyszerűsíteni a cselekményt, így a Dűne harmadik része mindenképpen tartogathat meglepetést azoknak is, akik szívesen nézik azért a filmet, hogy az apró vagy súlyosabb eltérésekre felhívják barátaik figyelmét.
Egy dolog azonban garantált: még ha nem is mindenki elégedett a Denis Villeneuve-féle feldolgozásokkal – amelyek azért mégis sokak szerint jobban sikerültek, mint a legendás filmrendező, David Lynch által megálmodott, sajátos, groteszk torzszülöttnek ható korábbi feldolgozás –, Villeneuve filmjeire eddig sem lehetett panaszunk a látvány, a vágás vagy éppen a művészi igényű képek miatt. A Dűne: Harmadik rész című folytatás előzetese alapján most sem lesz okunk aggódni emiatt.
A Variety információi szerint a Dűne: Harmadik rész premierje várhatóan 2026. december 18-án lesz.