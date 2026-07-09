Látványos csaták, politikai intrikák és homokférgek: itt a Dűne legújabb előzetese – videó

Várhatóan 2026 decemberében, vagyis év végén érkezik a Dűne: Harmadik rész, amelyhez most befutott a legújabb előzetes. Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert legendás, kultikus politikai sci-fi regényvilágát viszi tovább, a kedvcsinálóban pedig minden fontosabb szereplő feltűnik, köztük a szemöldök nélküli Robert Pattinson is.

Megérkezett a Dűne: Harmadik rész című filmnek a legújabb előzetese (A kép az első részből szármaik) Fotó: WARNER BROS. - LEGENDARY ENTERTA / Collection ChristopheL via AFP

Dűne: Harmadik rész – megérkezett az új előzetes

A folytatás Paul Atreides uralkodásának legsötétebb következményeire koncentrál, miközben a látvány, a csaták, a homokférgek és a politikai intrikák alapján a harmadik rész sem ígérkezik visszafogottabbnak az előző részeknél.

Paul Atreides uralma mélyebbre taszítja az emberiséget

A Dűne: Harmadik rész című filmben Timothée Chalamet ismét Paul Atreides szerepében tér vissza, a történet pedig ott folytatódik, ahol a második rész véget ért: Paul hatalomra jutása után. A film Frank Herbert A Dűne messiása című könyvéből merít, cselekménye 17 évvel az előző film eseményei után játszódik, és Paul császári uralmának következményeit mutatja be. Ahogy az első film rajongói tudják, Paul látomásokban képes érzékelni a jövőt, de mióta átvette az uralmat az Impérium felett, az elméje egyre homályosabbá vált.

Robert Pattinson arctáncoltatóként támadná meg az Impériumot

Paulnak ráadásul úgy tűnik, új ellenfele akad Robert Pattinson személyében, akit a Scytale nevű tleilaxi arctáncoltató szerepében láthatunk. Igazán jó szerep ez egy olyan színésznek, aki középkategóriás tiniszerelmi vámpírfilmekből nőtte ki magát, hogy olyan művészi igényű filmekben játszhasson, mint A világítótorony. Scytale alakváltóként nem kevesebbet akar végrehajtani, mint egy súlyos politikai következményekkel járó rendszerváltást, amit mellesleg Paul barátunk is végrehajtott az előző film végén.

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Fotó: NorthFoto/Doug Peters / Doug Peters

Az előzetesben hangsúlyos szerepet kap Zendaya is Chani, a fremen harcosnő szerepében, akinek Paulhoz, vagyis Muaddibhoz fűződő szerelme bonyolultabbá vált Paul és Irulan hercegnő házassága miatt. Mint minden uralkodó dinasztiánál, itt is az egyik legfontosabb kérdés az öröklés: kitől van a gyerek, és milyen politikai következményei lesznek ennek?