Körömrágósan izgalmas véget ért a Dutton Birtok: Máris úton van a 2. évad?

Egészen elképesztő, de idén már két esztendeje lesz annak, hogy el kellett köszönnünk a Yellowstone című sikerszéria szeretett szereplőitől. Azonban ez a búcsú korántsem szólt örökre, hiszen a SkyShowtime-sorozatok egyik legkedveltebb darabjának univerzuma azóta előzmény- és folytatásfejezetekkel is bővült. Az 1883 és az 1923 után érkezett például idén tavasszal a Kayce Dutton köré épülő Marshals: Egy Yellowstone történet, majd ezt követte május végén az a Dutton Birtok, melynek utolsó része épp a napokban került fel a streamingszolgáltató kínálatába, a rajongók pedig azóta tűkön ülve várják a folytatást. De biztosan lesz második fejezet?

A Dutton Birtok főszereplői, azaz Kelly Reilly és Cole Hauser viszatérését várja mindenki a SkyShowtime-on (Fotó: Emerson Miller/Paramount+)

Most már biztos: érkezik a Dutton Birtok 2. évada

A rövid, de annál határozottabb válasz: igen! Ez pedig nem is véletlen, hiszen a magyar származású rendezőhölgy által készített Dutton Birtok sorra döntötte a nézettségi rekordokat, a Kelly Reilly és Cole Hauser jóvoltából visszatérő Beth és Rip páratlan párosának története pedig olyan cliffhangerrel ért véget, hogy azt még a születésnapos Sylvester Stallone is megirigyelné.

Így nem csoda, hogy mindenki arra volt kíváncsi, érkezik-e a folytatás, ám a Dutton Birtok 2. évadának sorsa igazából már hetekkel ezelőtt eldőlt. Június végén ugyanis maga a Paramount elnöke jelentette be, még biztosan visszatérünk a híres ranchre.

A Dutton Birtok rendkívül erősen megérintette a közönséget: továbbviszi a rajongók által szeretett karakterek örökségét, miközben saját, egyedi identitását is megteremti. Alig várjuk, hogy a második évadban még több történetet mesélhessünk el ezekkel a felejthetetlen karakterekkel

– közölte a remek hírt Matt Thunell, ám ennél többet egyelőre nem lehet tudni.

A Dutton Birtok szereplői bizokadva tekintenek a jövőbe, és erre minden okuk megvan, a sorozat 1. évada remekül muzsikált (Fotó: Emerson Miller/Paramount+)

A SkyShowtime nem áll le: Duttonék másik sztorija is folytatódik

Azt tehát egyelőre még a préri homálya fedi, mikor nyílik ki újra előttünk a csörgőkígyók hazájának kapuja, ám a Yellowstone-sorozatok szerelmeseinek addig is lesz kiért izgulniuk. Tudniillik ,a már korábban említett Marshals: Egy Yellowstone történet 2. évada jóval korábban ékezik, mint arra bárki is számított. A Luke Grimes főszereplésével márciusban prezentált cowboyparádé folytatásának a Dutton Birtok 1. évad 9. részének megjelenése után nem sokkal jelent meg az első ízelítője, amit itt meg is tudnak tekinteni.