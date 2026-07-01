Megdöbbentek a rajongók: Megoldódott az utolsó rejtély Gesztesi Károly halála után

Hihetetlen, de már több mint hat éve annak, hogy egy egész országot rázott meg Gesztesi Károly halálának híre. A népszerű színművész egészen elképesztő életművet hagyott maga után, hiszen színházi és filmszerepei mellett a szinkron világában is maradandót tudott alkotni, utánozhatatlan orgánumán generációk sokasága cseperedett fel. A Gesztesi Károly-filmek közül az egyik legkedveltebb az a Shrek-franchise volt, melyet a magyar közönség elképzelhetetlennek tart a Gesztesi szinkronja nélkül, és a széria közelgő ötödik része kapcsán a rajongók pedig szabályosan lázban égnek, ki veszi át a stafétabotot a mindössze 56 éves korában elhunyt színészlegendától. Erre végül ma kaptuk meg a választ.

Shreket csakis Gesztesi Károly hangjával lehetett eddig elképzelni, de most új fejezet nyílt a karakter történetében (Fotó: Origo archívum)

Óriási talány volt, ki legyen Gesztesi Károly szinkronörököse

A Shrek 5 első kedvcsinálója még 2025 februárjában futott be a YouTube-ra, melyet szinte mindenki felvont szemöldökkel fogadott a ráncfelvarráson átesett, furcsa animáció végett. A honi publikumot viszont a megújult külső kevésbé, az viszont annál jobban érdekelte, hogyan és kivel lehetne pótolni Shrek magyar hangját, Gesztesi Károlyt.

Lehetséges megoldásként felmerült a mesterséges intelligencia is, amitől azonban a Magyar vándor, a Valami Amerika és a Jóban Rosszban sztárjának családja, valamint több pályatársa is elhatárolódott. A Shrek párját, Fionát megszólaltató Für Anikó például egy interjúban pótolhatatlannak nevezte Gesztesit.

Szerintem már maga a felvetés is félelmetes, azt is mondhatnám, beteg dolog, mert igazából senki sem pótolható. Mindenki egyedi és megismételhetetlen, és [Gesztesi] Karcsi is ilyen volt. Lehet jól csinálni ezt a feladatot, de ahogyan ő tette, azt megismételni lehetetlen, utánozni pedig nem érdemes. Valami újat, valami mást, valami eredetit kell kitalálni

– mondta a Borsnak a színésznő még 2025-ben.

Shrek új hangját, Szabó Győzőt jól fogadták a fanatikusok (Fotó: Szabó Győző / Instagram)

A rajongóknak tetszik az új Shrek!

A valami újra pedig most derült fény, ugyanis megjelent a Shrek 5. első magyar nyelvű ízelítője, melyben nem más adja a hőn szeretett ogre hangját, mint Szabó Győző. A döntés fogadtatása vegyesnek mondható, viszont a nagyérdemű tagjai egészen jó választásnak tartják a szintúgy markáns orgánumú Szabót:

Gesztesi az Gesztesi, de ettől le a kalappal Szabó Győző előtt, mert remekül hozza a Gesztesi beütést

– írta az egyik kommentelő a trailer alatt, míg egy másik is megjegyzi: „Shrek szinkronhangjában kellemesen csalódtam, nem is rossz”