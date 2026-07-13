84 éves lett a színész, aki ácsból lett Indiana Jones: Isten éltesse, Harrison Ford! – Galéria!

A Star Wars elsőre rossznak tűnő jófiúja Han Solóként, valamint az Indiana Jones-filmek címszereplő, ostorral és kalappal felvértezett professzoraként nagybetűs ikonként vonult be a történelemkönyvekbe, generációk nőnek fel mai napig leghíresebb mozijain. Azonban kár lenne azt hinni, hogy Harrison Ford élete csakis ebből a két kalandhősből áll, hiszen karrierje ennél jóval többrétűbb. A Golden Globe-díjas és Oscar-jelölt színészlegenda 84. születésnapja alkalmából vegyük is végig, miként vált ő bútorkészítő munkásemberből a kaliforniai álomgyár talán legnagyobb, két lábon járó ikonjává.
Színészből ács, ácsból színész
Senki se higgye azt, hogy Harrison Ford karrierje úgy indult, hogy kétszer megvillantotta sármos pillantását, és máris sorban álltak előtte filmszerepeket ajánlva neki. Sokkal keményebben kellett megdolgoznia a sikerért, sőt, eleinte olyannyira nem kapott színészi munkát az álomgyárban, hogy már a családját sem tudta eltartani, ezért úgy határozott: kitanul egy másik mesterséget.
Így néhány könyvtárból kölcsönzött tankönyv segítségével hivatásos ácsmester lett belőle.
Azonban Ford közel akart maradni a tűzhöz, ezért többnyire hollywoodi arcoknál vállalt munkát, köztük George Lucasnál, aki miután összebarátkoztak, egy kisebb szerepet ajánlott neki az American Graffitiben, majd nem sokkal később jött Harrison Ford pályafutásának legnagyobb fordulópontja.
Han Solo pisztolyától Indiana Jones kalapjáig
Már több mint 50 éve annak, hogy Harrison Ford élete fenekestől fordult fel. 1975-öt írtunk, mikor George Lucasnak segített be a szereplőválogatásban egy bizonyos Csillagok háborúja című filmhez.
A casting egy pontján Lucas barátja, az idén ismét újabb sci-fivel jelentkező Steven Spielberg jelezte a direktornak, mit szólna ahhoz, ha ez az ácsfiú lenne az űropera második számú hőse, azaz Han Solo.
A többi pedig, ahogy mondani szokás, történelem…
Spielberg pedig, ha már kinézte magának ezt a színészként is igen tehetséges ácsmestert, úgy volt vele, vétek lenne elengedni a kezét. Inkább megtette főszereplőnek egy klasszikus kalandfilmben, ami egy kincsekre vadászó egyetemi professzorról szól. Sokaknak ismerősen csenghet a neve, hiszen ő volt Indiana Jones, akinek ikonikus kalapját Ford végül az 1981-es Az elveszett frigyláda fosztogatói után még négy alkalommal öltötte magára.
Harrison Ford, az anti-sztár
Innentől akár reggelig sorolhatnánk a fontosabb filmszerepeit, úgymint a Szárnyas fejvadászt, ahol például magyarul is beszéltek hozzá, vagy a Dolgozó lányt, ahol nem is egy, hanem rögtön két nő fejét csavarta el. De ha már itt tartunk, inkább ejtsünk szót Harrison Ford és a nők kapcsolatáról. Mindenki Han Solója 84. esztendejébe lépő élete során összesen három alkalommal nősült, harmadik feleségével, a nála 22 évvel fiatalabb színésznővel, Calista Flockharttal 16 éve élnek boldog házasságban.
Ford oroszlánként óvja a magánéletét és interjút nagyon ritkán ad. Ha pedig nagy nehezen ráveszi magát, mindig gondoskodik arról, hogy az évek alatt ráaggatott „morcos öregember” jelzőt már sose vakarja le magáról.
Fanyar humorával és unott válaszaival az újságírók rémálmának tartják, többen igazi anti-sztárként aposztrofálják, pedig Harrison Ford csak egy átlagos ember, aki történetesen a világ egyik legnagyobb színésze is egyben.
Bolondul a repülésért, pedig már majdnem ötször belehalt
Mindenkinek kell egy hobbi. Még egy ácsból lett nemzetközi filmsztárnak is. Harrison Ford pedig sosem két lábon a földön járva érzi magát igazán jól, hiszen a kedvenc hobbija a repülés. Igaz, már 53 éves volt, mikor 1996-ban letette a pilótavizsgáját, de onnantól nem volt megállás. Azt azonban nem nagy vakmerőség kijelenteni: Harrison Ford kiváló színész, de repülőt pocsékul vezet.
Az elmúlt harminc évben nem kevesebb, mint öt alkalommal okozott és szenvedett repülőgép-szerencsétlenséget. Zuhant már le helikopterrel, de volt, hogy egy golfpálya kellős közepén csapódott be a 8-as és a 9-es lyuk közé. Úgy tűnik, nem csak a vásznon tud mindent túlélni.
80 felett is van élet!
Nemcsak a repülőgép-balesetek, de még az idő vasfoga sem igazán tud fogni rajta. Ugyanis Harrison Ford 2026-ban, azaz immár 84 évesen is még mindig aktívan forgat. Nem is olyan rég volt, hogy legutóbb a filmvásznon láthattuk, méghozzá egy igen szokatlan szerepben Vörös Hulkként az Amerika Kapitány: Szép új világban. De nem is kell olyan sokat várni, hogy ismét képernyőn láthassuk, hiszen jelenleg is javában forgatja Jason Segellel a Michael J. Foxot is reaktiváló sikersorozatát, a Direkt terápiát.
A Harrison Ford-filmeken túl a 84. születésnapját ünneplő színész életének legfontosabb pontjait tartalmazó galériánkat a lenti képre lehet megtekinteni: