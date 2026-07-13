84 éves lett a színész, aki ácsból lett Indiana Jones: Isten éltesse, Harrison Ford! – Galéria!

A Star Wars elsőre rossznak tűnő jófiúja Han Solóként, valamint az Indiana Jones-filmek címszereplő, ostorral és kalappal felvértezett professzoraként nagybetűs ikonként vonult be a történelemkönyvekbe, generációk nőnek fel mai napig leghíresebb mozijain. Azonban kár lenne azt hinni, hogy Harrison Ford élete csakis ebből a két kalandhősből áll, hiszen karrierje ennél jóval többrétűbb. A Golden Globe-díjas és Oscar-jelölt színészlegenda 84. születésnapja alkalmából vegyük is végig, miként vált ő bútorkészítő munkásemberből a kaliforniai álomgyár talán legnagyobb, két lábon járó ikonjává.

Mindenki Han Solója és Indiana Jonesa, azaz Harrison Ford 84 éves lett (Fotó: Mickael Chavet/Northfoto)

Színészből ács, ácsból színész

Senki se higgye azt, hogy Harrison Ford karrierje úgy indult, hogy kétszer megvillantotta sármos pillantását, és máris sorban álltak előtte filmszerepeket ajánlva neki. Sokkal keményebben kellett megdolgoznia a sikerért, sőt, eleinte olyannyira nem kapott színészi munkát az álomgyárban, hogy már a családját sem tudta eltartani, ezért úgy határozott: kitanul egy másik mesterséget.

Így néhány könyvtárból kölcsönzött tankönyv segítségével hivatásos ácsmester lett belőle.

Azonban Ford közel akart maradni a tűzhöz, ezért többnyire hollywoodi arcoknál vállalt munkát, köztük George Lucasnál, aki miután összebarátkoztak, egy kisebb szerepet ajánlott neki az American Graffitiben, majd nem sokkal később jött Harrison Ford pályafutásának legnagyobb fordulópontja.

Furcsa módon a kép jobb szélén álló Harrison Ford legjobb filmjei közül egy sem készült volna el, ha színészi karriere előtt nem áll ácsnak (Fotó: Reddit)

Han Solo pisztolyától Indiana Jones kalapjáig

Már több mint 50 éve annak, hogy Harrison Ford élete fenekestől fordult fel. 1975-öt írtunk, mikor George Lucasnak segített be a szereplőválogatásban egy bizonyos Csillagok háborúja című filmhez.

A casting egy pontján Lucas barátja, az idén ismét újabb sci-fivel jelentkező Steven Spielberg jelezte a direktornak, mit szólna ahhoz, ha ez az ácsfiú lenne az űropera második számú hőse, azaz Han Solo.

A többi pedig, ahogy mondani szokás, történelem…

Spielberg pedig, ha már kinézte magának ezt a színészként is igen tehetséges ácsmestert, úgy volt vele, vétek lenne elengedni a kezét. Inkább megtette főszereplőnek egy klasszikus kalandfilmben, ami egy kincsekre vadászó egyetemi professzorról szól. Sokaknak ismerősen csenghet a neve, hiszen ő volt Indiana Jones, akinek ikonikus kalapját Ford végül az 1981-es Az elveszett frigyláda fosztogatói után még négy alkalommal öltötte magára.