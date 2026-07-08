Harrison Fordnál elszakadt a cérna: A 83 éves színész magából kikelve üvöltözött a forgatáson – Fotók!

Hiába van már jócskán túl a nyolcadik X-en is, Harrison Ford aligha tervez visszavenni a tempóból. Az Indiana Jones és a Star Wars-filmek örök fiatal fenegyerekét noha moziban már több mint egy éve, az Amerika Kapitány: Szép új világ megjelenése óta nem látta a nagyérdemű, streamingplatformokon nagyon is aktív. A SkyShowtime-on hatalmasat tarolt az 1923 című Yellowstone-előzménysorozatával, de emellett a Jason Segellel közösen készített drámaszéria, a Direkt terápia is hazai pálya számára.

Harrison Ford 2026-ban sem áll le, 83 évesen jelenleg is forgat (Fotó: AdMedia/MediaPunch)

Harrison Ford ismét direkt terápiát alkalmaz

Az Apple TV+-on futó népszerű, még Michael J. Foxot is képernyőre csábító sorozat rajongói pedig most örülhetnek igazán, hiszen már javában zajlik a várva várt negyedik évad forgatása. Az viszont már némi nyugtalanságra adhat okot, hogy a tegnapi napon olyan fényképek kerültek fel a világhálóra, melyeken mindenki kedvenc űrcowboya, a 83 éves Harrison Ford a forgatási szünetben hevesen gesztikulál és üvöltözik valakivel. Ez a manőver láthatóan színésztársait is meglepte, a háttérben látható a műsor másik húzóneve, az Így jártam anyátokkal című szitkomból ismert Jason Segel is, kinek minden rá van írva az arcára.

Harrison Ford kiakadt a Direkt terápia forgatásán? (Fotó: TheImageDirect.com/TIDLA-53)

Egy másik képen viszont már azt látni, hogy többen elmosolyodnak vagy nevetnek a színészlegenda körül, így nem kizárt, hogy az egész csak tréfa. Még az is lehet, hogy Mr. Ford csak legutóbbi mozifilmszerepét, a tomboló rosszfiút, azaz a Vörös Hulkot idézte fel magában. Talán Ian McKellen és Patrick Stewart mellett ő lesz a másik 80 feletti hollywoodi ikon, aki felbukkan a Marvel idei legnagyobb dobásának számító Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében?

Ezt nem tudni, de az fix, hogy a Direkt terápia 4. évadában benne lesz, melyet már 2026 januárjában berendeltek, és minden bizonnyal jövő év elején kerül fel streamingre.

Harrison Ford beleéli magát a karakterébe a „Shrinking” forgatásán Pasadenában

(Fotó: Northfoto/TIDLA-53)

Újra összeáll Hollywood dinamit duója?

Akik hiányolják kedvencüket a nagy vászonról, nem biztos, hogy sokáig kell még keseregniük. A Harrison Ford-filmek száma ugyanis hamarosan tovább bővülhet. Tudniillik az a pletyka jár a kaliforniai álomgyár területén, hogy az idén a sci-fi műfajt megreformálni szándékozó Steven Spielberg egy westernen töri a fejét, főszereplőnek pedig a kalapos kalandorprofesszorként is elhíresült Mr. Fordot nézte ki magának. Azt nem tudni, hogy egy újabb Indiana Jones-fejezetről van-e szó, vagy egy teljesen önálló projekt, de az biztos: a jövő héten a 84. születésnapját ünneplő Harrison Ford nem tervez nyugdíjba vonulni.