Harrison Fordnál elszakadt a cérna: A 83 éves színész magából kikelve üvöltözött a forgatáson – Fotók!

Hiába van már jócskán túl a nyolcadik X-en is, Harrison Ford aligha tervez visszavenni a tempóból. Az Indiana Jones és a Star Wars-filmek örök fiatal fenegyerekét noha moziban már több mint egy éve, az Amerika Kapitány: Szép új világ megjelenése óta nem látta a nagyérdemű, streamingplatformokon nagyon is aktív. A SkyShowtime-on hatalmasat tarolt az 1923 című Yellowstone-előzménysorozatával, de emellett a Jason Segellel közösen készített drámaszéria, a Direkt terápia is hazai pálya számára.
Harrison Ford ismét direkt terápiát alkalmaz
Az Apple TV+-on futó népszerű, még Michael J. Foxot is képernyőre csábító sorozat rajongói pedig most örülhetnek igazán, hiszen már javában zajlik a várva várt negyedik évad forgatása. Az viszont már némi nyugtalanságra adhat okot, hogy a tegnapi napon olyan fényképek kerültek fel a világhálóra, melyeken mindenki kedvenc űrcowboya, a 83 éves Harrison Ford a forgatási szünetben hevesen gesztikulál és üvöltözik valakivel. Ez a manőver láthatóan színésztársait is meglepte, a háttérben látható a műsor másik húzóneve, az Így jártam anyátokkal című szitkomból ismert Jason Segel is, kinek minden rá van írva az arcára.
Egy másik képen viszont már azt látni, hogy többen elmosolyodnak vagy nevetnek a színészlegenda körül, így nem kizárt, hogy az egész csak tréfa. Még az is lehet, hogy Mr. Ford csak legutóbbi mozifilmszerepét, a tomboló rosszfiút, azaz a Vörös Hulkot idézte fel magában. Talán Ian McKellen és Patrick Stewart mellett ő lesz a másik 80 feletti hollywoodi ikon, aki felbukkan a Marvel idei legnagyobb dobásának számító Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében?
Ezt nem tudni, de az fix, hogy a Direkt terápia 4. évadában benne lesz, melyet már 2026 januárjában berendeltek, és minden bizonnyal jövő év elején kerül fel streamingre.
Újra összeáll Hollywood dinamit duója?
Akik hiányolják kedvencüket a nagy vászonról, nem biztos, hogy sokáig kell még keseregniük. A Harrison Ford-filmek száma ugyanis hamarosan tovább bővülhet. Tudniillik az a pletyka jár a kaliforniai álomgyár területén, hogy az idén a sci-fi műfajt megreformálni szándékozó Steven Spielberg egy westernen töri a fejét, főszereplőnek pedig a kalapos kalandorprofesszorként is elhíresült Mr. Fordot nézte ki magának. Azt nem tudni, hogy egy újabb Indiana Jones-fejezetről van-e szó, vagy egy teljesen önálló projekt, de az biztos: a jövő héten a 84. születésnapját ünneplő Harrison Ford nem tervez nyugdíjba vonulni.