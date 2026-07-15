Hova repül az idő? 15 éve jelent meg az utolsó Harry Potter-film: ennyit változtak a szereplői

Kevés filmsorozat volt akkora hatással a 2000-es évek popkultúrájára, mint a Harry Potter. J. K. Rowling regényeinek adaptációja nyolc filmen át kísérte végig egy komplett generáció gyerekkorát, miközben világszerte rajongók millióit ültette a mozitermekbe. A történet varázsvilága mellett a szereplők is a franchise védjegyeivé váltak, hiszen Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint mellett gyakorlatilag az angol színjátszás színe-java, például Gary Oldman, Alan Rickman és Ralph Fiennes is megfordult a Roxfort falai között. A filmek különlegességét pedig az is adta, hogy a nézők tulajdonképpen együtt nőttek fel a fiatal színészekkel, akik tíz éven keresztül, nyolc filmen át formálták a mindenki által magasztalt mágusnebulókat. Az utazás a Nimbusz 2000-esen végül 2011. július 15-én ért véget, a Harry Potter és a Halál ereklyéi II. rész bemutatójával, amelynek ma már a 15. évfordulóját ünnepelhetjük.

A Harry Potter és a Halál ereklyéi könyv két részletben lett bemutatva 2010-ben és 2011-ben a mozikban (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Idén streamingen gyarapodik Harry Potter öröksége

Harry Potter története azonban korántsem zárult le végleg. Bár a mozifilmek korszaka befejeződött, a varázsvilág tovább él, sőt, hamarosan új fejezet kezdődik. Az HBO Max jelenleg is dolgozik a Harry Potter-sorozaton, amely ezúttal minden regényt egy-egy teljes évadban dolgoz majd fel, így a könyvek története minden eddiginél részletesebben elevenedhet meg a képernyőn.

Már a megjelenése előtt is nem kis felhajtást okozó sorozat első évada idén karácsonykor debütál, vagyis éppen tizenöt évvel azután, hogy a filmszéria lezárult. Így a 2026-os év nemcsak a nosztalgiáról szól, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a franchise történetében.