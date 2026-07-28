Már az HBO Maxon: az Eufória sztárja, Eric Dane élete utolsó interjújától megszakad a rajongók szíve

2026. június 1-én, mikor az Eufória 3. évadának utolsó részét is bemutatták az HBO Maxon, a rajongók azt hihették, ez a könnyes búcsú örökre szól. Azonban mégsem kellett végleg elköszönni Zendayától, Sydney Sweeney-től vagy épp Jacob Elorditól, hiszen a streamingszolgáltatón megjelent az Eufória: Visszatekintés című doku, ami a sikerszéria első fejezetének előkészületeitől kezdve a sorozat népszerűségének csúcspontján át egészen a megosztóra sikeredett záróakkordig vezeti végig a nézőket.

Az HBO Maxra visszatértek az Eufória sztárjai (Fotó: Mike T/NORTHFOTO)

Az Eufória sztárja élete utolsó interjúját adta az HBO Maxnak

Az Eufória: Visszatekintésben rejlő izgalom nemcsak az eddig sosem látott, kulisszák mögötti felvételekben rejlik, hanem a stábtagokkal és szereplőkkel készített exkluzív interjúk is. Utóbbiak közül pedig egy beszélgetés különösen szívfacsaróra sikeredett. Ugyanis az az Eric Dane is megszólal az HBO Max nézettségi listáján egyre feljebb törő filmben, akinek halálhíre 2026. február 19-én rázta meg az egész világot, és aki itt állt utoljára kamera elé.

Eric Dane Eufóriában betöltött szerepével köszönt el rajongóitól (Fotó: AdMedia/MediaPunch)

A dokumentumfilmben kiderül, hogy Eric Dane ALS-sel történő diagnosztizálása után rögvest felkereste a műsor atyját, Sam Levinsont, aki mindenképp ragaszkodott ahhoz, hogy a színész szerepeljen az akkor még készülőfélben lévő harmadik évadban. Noha Dane napról napra egyre rosszabbul viselte a betegséget, mégis elvállalt egy kis szerepet, melyre kihívásként tekintett, de mégis pozitív élményként gondolt vissza a forgatásra.

A pályafutásom legmeghatározóbb élménye volt ez a sorozat. Néha persze megterhelő is, de a kihívásokra lehetőségként tekintettem. Csodálatos, igazán csodálatos élmény volt

– mondta élete utolsó interjújában Dane, akiről azt mondta a direktor, hogy minden nap méltósággal, eleganciával érkezett és nagyon örült, hogy dolgozhat.

Hidegrázós kép: az Eufória sztárjai, Angus Cloud és Eric Dane közül már sajnos egyikük sincs köztünk (Fotó: IMDb)

Eric Dane fiának életét is az Eufória mentette meg

Annyi szent, hogy nem csak Eric Dane életére volt nagy hatással az HBO Max-sorozatok zászlóshajója. Az Eufória: Visszatekintésből ugyanis az is kiderült, hogy a Nate Jacobsot, azaz Eric Dane karakterének fiát alakító Jacob Elordi utolsó reménysugara volt ez a show.