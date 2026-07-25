Az HBO Max meghúzta a váratlant: Zendayával és Sydney Sweeney-vel a főszerepben visszatért az Eufória!

2019-ben az HBO úgy döntött, streamingműsorra tűz egy drámaszériát, amiben Hollywoodban még egyelőre kevésbé ismert, ámde annál ambiciózusabb fiatal színészeket, mondhatni sztárjelölteket sorakoztat fel. Ez volt az Eufória, mely akkora sikert aratott, amire talán még maguk az alkotók és a stúdió sem számított. A teljesen átlagos, valamint kevésbé hétköznapi tiniproblémákat egyaránt kitárgyaló, Rév Marcell által gyönyörűen fényképezett sorozat csakhamar az HBO Max zászlóshajójává vált, szereplői pedig egy csettintésre világsztárok, az álomgyár meghatározó figurái lettek. A széria hét év után, a harmadik évaddal idén végleg véget ért, azonban Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi és társaik még egyszer utoljára visszatértek egykori sikereik helyszínére.

Az Eufória szereplői még egy kis időre visszatérnek az HBO Maxra (Fotó: Mike T/NORTHFOTO)

Az Eufória: Visszatekintés már az HBO Maxon!

Az HBO Max-filmek és sorozatok kínálatában mától, azaz július 25-étől elérhető az a dokumentumfilm, ami minden rajongó számára kötelező! Az Eufória: Visszatekintés ugyanis közel egy évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét, és kalauzolja el a fanokat abba az időbe, amikor Zendaya még nem a Marvel vagy a Dűne-franchise egyik legmeghatározóbb arca, Sydney Sweeney pedig nem napjaink legnagyobb botrányhősnője volt, de Jacob Elordit sem a következő James Bondként emlegették ekkortájt.

A többek között temérdek interjúval tarkított dokumentumfilm előzeteséből kiderül, hogy olyan felvételeknek lehetünk szemtanúi, amiket korábban sohasem láthattunk, például megismerhetjük az Eufória szereplőinek tesztfelvételeit, de biztosan még sok más érdekesség is kiderül a HBO egyik legsikeresebb szériájának indulásáról.

Miben láthatjuk legközelebb az Eufória sztárjait?

Az már nem újdonság, hogy az Eufória 3. évada egyben az utolsó volt, és ma már az HBO Max nézői inkább a Sárkányok háza elé huppannak le, ha bekapcsolják a streamingszolgáltató platformját. De aki nem tudja leküzdeni az Eufória-lázat továbbra sem, az se csüggedjen, hiszen kedvenceit külön-külön továbbra megcsodálhatja, ráadásul a nagy vásznon.