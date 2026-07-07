Szereplőcsere a Harry Potter-sorozatban: A fekete Piton professzor sincs biztonságban?

15 éve mást sem csinálnak a muglik, csak próbálnak beletörődni a varázstalan világba. Ekkor jelent meg ugyanis a Harry Potter-filmek utolsó epizódja, a Halál ereklyéi II. része, mely hatalmas űrt hagyott maga után. Ezt pedig az HBO Max igyekszik hamarosan betölteni, hiszen a streamingóriás sorozat formájában támasztja fel J.K. Rowling máguskalandját. A szérián azonban mintha csak maga a Sötét Nagyúr, Voldemort által elmormolt átok ülne, hiszen 2023-as bejelentése óta a balhék egymásnak adják a kilincset a projekt körül. Itt is van a legújabb skandalum: a történet második legfontosabb nőkarakterét alakító színésznő helyére gyorsan kell találniuk valakit, különben az egész show-nak, valamint a rajongóknak kínos halasztásokkal kell majd szembenézniük.

Az HBO Maxra készülő Harry Potter-széria egyik legfontosabb női karaktere búcsút intett a projektnek (Fotó: IMDb)

Bajban az HBO Max: Ginny Weasley nem tér vissza

Talán nem túl nagy spoiler, de a könyvszéria második darabja, a Harry Potter és a Titkok Kamrája cselekményének talán legelengedhetetlenebb eleme Ginny Weasley karaktere. Ezért különösen égető probléma, hogy az HBO Max sorozatban a vörhenyes varázslókisasszonyt alakító Gracie Cochrane váratlanul úgy döntött, kiszáll a projektből.

Az alkotóknak emiatt éghet is a feje, az HBO meg is hirdetett gyorsan egy nyílt castingot, és már gőzerővel dolgoznak az ifjú színészpalánta pótlásán. Azonban közel sem elképzelhetetlen, hogy emiatt az előre nem látott malőr miatt a Harry Potter 2. évada csúszással fog csak majd megérkezni a streamingszolgáltató kínálatába.

Harry Potter HBO Maxra történő visszatérésére még közel fél évet kell várni (Fotó: IMDb)

Ez a Harry Potter horcruxok helyett botrányokra vadászik

Mint említettük, nem ez az első eset, hogy az HBO Max-sorozatok még így is rendkívül várt darabjának kellemetlenségekkel kellett megküzdenie. A legnagyobb visszhangot és közfelháborodást kiváltó ügy még jóval azelőtt robbant ki, hogy a castingról lerántották volna a leplet. Ekkor ugyanis valaki megszellőztette, hogy Piton professzor szerepét a ghánai származású Paapa Essiedu fogja alakítani, minek hallatán a rajongók rögtön rivallókat írtak az alkotóknak, mi több, petíciót is indítottak a színész lecserélésére. Azonban kérelmeik süket fülekre találtak az alkotóknál, Essiedu helye pedig be lett biztosítva, hiába várnak azóta is fanatikusok százezrei arra, hogy leváltsák.